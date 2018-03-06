«Умные» остановки, коза-оракул и плавающие кабриолеты. Этот чемпионат мира по футболу будет не похож на другие

Чем будут удивлять организаторы гостей турнира.

Паспорт болельщика

Официальный документ любителя футбола (FAN ID) – одно из главных новшеств предстоящего турнира. Он обязателен для всех, кто собирается посетить матчи чемпионата мира, без него невозможно ни приобрести билеты, ни попасть на стадион. Зато он дает массу преимуществ, основное из которых – безвизовый въезд на территорию страны для иностранцев. Кроме того, по паспорту болельщика можно будет бесплатно путешествовать между городами и получать приятные скидки. Для оформления документа достаточно заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru.

На время турнира изменят правила дорожного движения

С учетом перегруженности в крупных городах – особенно в Москве – наплыв сотен тысяч болельщиков со всего мира вызывает настороженность. К примеру, в столице в часы пик сборные рискуют просто не добраться до стадиона – ни на поверхности, ни в метро.

Власти уже предприняли попытки облегчить возможные страдания участников турнира и разрешили транспортным средствам со спортсменами, делегациями, персоналом ФИФА и журналистами передвигаться по выделенным линиям. Для решения проблемы этого изменения будет недостаточно, но движение в правильном направлении задано.

Болельщики смогут кататься на поездах по билетам на матчи

Аттракцион небывалой щедрости затеял РЖД, который впервые в истории проведения турнира обязался возить болельщиков по стране абсолютно бесплатно. Для перевозки гостей будет назначено 728 дополнительных рейсов, а в их обслуживании задействуют 31 вокзальный комплекс в 11 городах. Председатель правления РЖД Олег Белозеров недавно заявил, что в свободном доступе будет реализовано более 440 тысяч мест, 67 тысяч из которых уже забронировано. Для участия необходимо всего лишь купить билет на матч, завести паспорт болельщика и оформить нужное направление на сайте www.tickets.transport2018.com. Столь широкий жест можно лишь приветствовать, хотя многие резонно замечают, что РЖД упускает отличный шанс заработать, как это делали все страны-хозяйки.

В Краснодарском крае отменят курортный сбор

В Сочи пройдет 6 матчей ЧМ, а в Краснодарский край станет временным пристанищем сразу для шести сборных. Здесь будут проживать бразильцы (Сочи), поляки (Сочи), датчане (Анапа), исландцы (Геленджик), шведы (Геленджик) и испанцы (Краснодар), вместе с которыми приедут тысячи болельщиков. Согласно федеральному закону, на время проведения турнира курортный сбор – 10 рублей в сутки с человека – будет отменен, но только если речь идет о спортсменах, тренерах, судьях и организаторах. Сейчас власти Краснодарского края рассматривают вопрос обнуления налога для всех участников чемпионата мира, что кажется справедливым решением.

Исторический музей будет работать без выходных

Приятная новость для тех, кто хочет совместить развлекательную программу пребывания в столице с культурной. Государственный Исторический музей во время турнира откроет двери для посетителей во все дни, а для обладателей паспорта болельщика предусмотрена 30-процентная скидка на входной билет. Кроме того, будут запущены бесплатные экскурсии по Красной площади и территории Покровского собора на семи иностранных языках. Переводить для гостей столицы будут студенты МГУ на волонтерских началах.

Казань сошьет мегаскатерть

В столице Татарстана ежегодно проходит фестиваль для гурманов – «Вкусная Казань», на последнем из которых за три дня побывало 45 тысяч человек и было съедено аж 12 тонн еды. Организаторы резонно решили, что во время чемпионата мира желающих попробовать местную кухню будет значительно больше, поэтому мероприятие пройдет в те же сроки. Также гостей Казани хотят порадовать таинственной мегаскатертью с символами стран-участниц турнира, но пока нет даже наброска или заявленных размеров. Дизайн еще прорабатывается, и сказать, удастся ли претендовать на попадание в книгу рекордов Гиннеса, не представляется возможным. Зато интрига какая!

Результаты матчей чемпионата мира предскажут кот и коза

Животные-оракулы уже давно стали неотъемлемой частью любого крупного футбольного турнира. В России же только официальных «предсказателей» будет сразу два – кот Ахилл и коза Забияка. Первый считается одним из самых уважаемых в питерском Эрмитаже, который всегда славился своей «коллекцией» кошек. Правда, Ахилл недавно набрал лишний вес, поэтому перед турниром его посадят на диету и заставят заниматься спортом. Кроме того, для него предусмотрены специальные тестовые мероприятия с публикой, чтобы он мог привыкнуть к вниманию людей.

В Самаре же выбирали животных из местного зоопарка, где нашли семь претендентов – беличью обезьяну Саймона, курицу Айседору, лиса Ричарда, верблюда Лексуса, скунса Коко, питона Мурзика и козу Забияку. Выбор пал на символ Самарской области, который теперь будет получать двойную порцию сена и овощей на зависть коллеге из Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге работает первый в России аэролифт

Любителям острых ощущений и красивых видов это развлечение должно понравиться. Аэролифт очень поход внешне на воздушный шар, который может поднять на 150 метров над городом до 17 человек. Для России это уникальное развлечение, которое к тому же очень доступно – всего 1000 рублей с человека за 15 минут в воздухе. Никто не гарантирует, что на время чемпионата мира цены не поднимутся, но в любом случае можно позволить себе насладиться красотами Санкт-Петербурга. До 14 марта аттракцион закрыт на технические и проверочные работы как раз накануне наплыва гостей.

В Нижнем Новгороде установят «умные» остановки

Город к лету пополнится сразу 334 технологичными остановками общественного транспорта, которые позволят соприкоснуться с 21 веком. Кроме традиционного WI-FI, здесь будет возможность заказать такси и забронировать гостиницу. Кнопка экстренного вызова поможет избежать неприятностей, а система информирования о приближающемся транспорте сэкономит время. Может, даже футбол удастся прямо там смотреть?

По Москве-реке поплывут кабриолеты

Столичные власти собираются запустить по главной речной артерии города десять трамваев, которые будут окрашены в яркие цвета. Все суда вместимостью 44 пассажира оснастят аудиогидами на девяти языках, системой климат-контроля и выдвижной стеклянной крышей. Речные кабриолеты будут останавливаться у семи причалов, в том числе возле парка «Зарядье» и спорткомплекса «Лужники» Интервал движения составит полчаса, а стоимость проезда – всего 500 рублей. Лучшего способа осмотреть достопримечательности столицы не найти.

Сочи накормят болельщиков рыбой

У большинства иностранцев культура быстрого приема пищи развита куда лучше, чем у нас, поэтому в Краснодарском крае решили заполнить этот пробел. Рестораны Сочи разработали специальную упаковку для жареной рыбы, которой смогут полакомиться гости города. Жареная барабулька, хамса, сарган, мидии и морепродукты можно будет спокойно съесть не только в кафе, но и на улице. Также была разработана специальная карта региона, на которую были нанесены 25 объектов гастрономического и этнического туризма. К началу чемпионата мира подобные карты будут подготовлены для всех городов, принимающих участие в турнире.

Фото: Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru