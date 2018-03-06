Раз в десятилетие «Реал» унижают во Франции. Зидану главное не наступить на те же грабли

Преимущество мадридского клуба перед ответным матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ» на самом деле не такое уж убедительное.

В последних четырех домашних матчах Лиги чемпионов «ПСЖ» поочередно громил «Барселону» (4:0), «Баварию» (3:0), «Андерлехт» (5:0) и «Селтик» (7:1). Любой из этих счетов устроит сегодня команду Унаи Эмери. Давление огромное, на трибунах будет твориться нечто невероятное, но уверенным в себе дома, как известно, стены все же помогают, а не мешают.

«Реалу», в свою очередь, не впервой получать еврокубковую фору в два гола. Такое с самым титулованным клубом мира случалось 18 раз, и в 11 случаях команда проходила в следующий раунд. Из оставшихся семи эпизодов два заслуживают отдельного упоминания. Это два визита «Реала» во Францию.

Последний, думаю, все хорошо помнят. 14 лет назад Зинедин Зидан еще как игрок сначала убирал с газона «Монако» (4:2), а через пару недель сгорал от стыда на стадионе имени Луи II (1:3).

После того самого противостояния Флорентино Перес стал вносить в контракты арендованных футболистов пункт, согласно которому они не могут играть против команды, которой принадлежат. Настолько старика Фло впечатлили голы Фернандо Морьентеса в ворота «Реала». Нападающий забил мадридцам в каждом из матчей, а закончил евросезон в качестве его лучшего бомбардира.

Однако куда более драматичной на самом деле получилась предыдущая поездка «Реала» во Францию в рамках еврокубкового противостояния. Перенесемся еще на 11 лет назад – из 2004-го в 1993-й – и вспомним игру, посыл которой в эти самые минуты пытаются донести до юных парижских звезд.

2 марта 1993 года. Четвертьфинал Кубка УЕФА. «Реал» на «Сантъяго Бернабеу» красиво разбирается с «ПСЖ», забивая трижды и пропуская лишь один раз (3:1). Учитывая, что годом ранее на этой же самой стадии испанцы добились точной такой же победы дома над «Наполи», а затем повторили счет в Италии, особых поводов для беспокойств у них не было.

В Мадриде вплоть до последних секунд на табло горели цифры 2:1, в какой-то степени гостей даже, наверное, устраивавшие. Гол на выезде с минимальным отставанием в счете – нормальная диспозиция перед ответным поединком. Но на «флажке» мадридцы устроили навал, и защитнику «ПСЖ» Алену Рошу рукой пришлось выносить мяч с ленточки, дабы спасти команду от гола. Удаление и пенальти. Опытнейший Мичел пробил так себе, Бернард Лама дотянулся до мяча, тот скрикошетил от штанги, после чего сам Мичел, выиграв борьбу, в касание и добил его в сетку. Важнейшая концовка, которая должна была, по идее, деморализовать соперника.

Теперь пора разобраться, почему не деморализовала. От слова «совсем».

«ПСЖ» тех времен был одним из самых многообещающих проектов во всей Европе. Команда успела выиграть лишь одно чемпионство – в 1980-х, – но постепенно выходила из тени «Марселя» и «Монако». В столицу Франции впервые пришли большие деньги: в 1991 году парижский клуб купил Canal+, тут же инвестировав средства в классных исполнителей. Состав пополнили Джордж Веа, Раи, Рикардо, Вальдо, Леонардо. Вместе с местными футболистами вроде Поля Ле Гуена, Винсена Герина, Давида Жинола (воспитанник «Бреста» переехал в Париж бесплатно после банкротства родного клуба), Юрия Джоркаеффа и уже упоминавшихся Лама с Рошем получалась очень симпатичная команда. С близкой к идеальной обороной, умной полузащитой, взрывной атакой и сидящим на тренерской скамье уже тогда усатым португальцем Артуром Жорже, для которого это был первый зарубежный опыт. Что самое важное – команда, пока голодная до побед. Сезон-1991/92 «ПСЖ» закончил на третьем месте в чемпионате Франции. Через год клуб поднимется на одну строчку, а затем во второй раз в истории станет чемпионом.

Пока в Париже занимались проектом на вырост, в Мадриде шла своя смена поколений и поиск лица, которое должен был обрести новый «Реал». Славные времена «Пятерки Бутре» оставались потихоньку позади. Крайне непопулярного у болельщиков и прессы тренера Радомира Антича сменил Бенито Флоро, провалившегося на «Сантъяго Бернабеу» полузащитника Георге Хаджи – Роберт Просинечки, а вернувшегося на родину забивного Уго Санчеса – Иван Саморано.

Не будет преувеличением сказать, что очная встреча «ПСЖ» и «Реала» в 1993-м многими рассматривалась именно с точки зрения ответа на вопрос: кто из них покончит с доминированием итальянского футбола в Европе? Кандидаты были вполне себе подходящие.

Итак, после 1:3 в Мадриде французы возвращаются домой в расстроенных чувствах, но не сломленные. Там их оповещают, что судить ответный матч будет Шандор Пуль. Тот самый, о котором весь остальной мир узнает год спустя во время ЧМ-1994 (венгр работал на финале). На базу команды, в отличие от сегодняшних дней, никто не заявлялся, но все было и так понятно.

18 марта 1993 года, выйдя на поле «Парк де Пренс», игроки видят растянутый во всю северную трибуну баннер «День нашего реванша». Было бы неплохо увидеть нечто подобное и сегодня.

Гол Веа, забитый после навеса головой на исходе получаса игры, долгое время остается единственным. Однако в заключительную десятиминутку сначала Жинола отменным ударом с лета проводит второй мяч, а затем хозяева ловят соперника на контратаке и для убедительности забивают и в третий раз (хотя счет 2:0 уже выводил их в следующий раунд).

Идет компенсированное время, когда «Реал» получает право на штрафной. Прямым ударом забить с него было практически невозможно, зато есть шанс удобно подать. Что и происходит: после мягкого паса и скидки первым на мяче оказывается Саморано, который, казалось, обеспечивает матчу тягучий и нервный овертайм.

Свисток все никак не раздается, делать нечего – «ПСЖ» идет уже точно в последнюю перед дополнительным временем атаку. Та находит свое окончание честным штрафным на шестой добавленной минуте. К мячу подходит автор третьего гола Вальдо. Навес – аккуратный кивок чьей-то головы в сторону дальнего угла и… 4:1!

Эта голова была кого надо голова. Антуан Комбуаре в предыдущем раунде точно таким же образом – после подачи со стандарта - уже спасал свою команду (0:0 дома, 1:1 в гостях с «Андерлехтом»). Колоритный защитник из Новой Каледонии во второй раз за несколько дней свел с ума весь Париж и обеспечил себе статус легенды на десятилетия вперед. Болельщики дадут ему прозвище Casque d'Or (Золотой Шлем), а сам Антуан скажет, что гол в ворота «Реала» был сродни победе на чемпионате мира. На всякий случай, напомним, что на дворе 1993 год, и никакой ЧМ французам пока не снился.

18 марта 1993 года

ПСЖ – Реал – 4:1 (1:0)

Голы: Веа, 33. Жинола, 80. Вальдо, 87. Комбуаре, 96 – Саморано, 94.

ПСЖ: Лама, Сассю (Жермен, 77), Комбуаре, Рикардо Гомес, Коллетер, Ле Гуен, Герен, Вальдо, Симба (Браво, 73), Веа, Жинола

Реал: Буйо, Рамис, Ласа, Рикардо Роша, Нандо, Йерро, Луис Энрике (Альфонсо, 83), Просинечки, Мичел, Бутрагеньо (Вильяройя, 65), Саморано

Судья: Шандор Пуль (Венгрия)

Париж. Парк де Пренс. 46 000 зрителей

В раздевалке в тот вечер творилось нечто. Персонал в очень модных тогда жатых костюмах, групповое купание всех игроков, передающий привет полуголый Жинола, танцующий Веа, тогда еще никакой не президент УЕФА, а простой эксперт Мишель Платини и никакой не премьер-министр, а мэр Парижа Жак Ширак. И все это – на запотевший объектив видеокамеры. Классика.

Это было самое тяжелое еврокубковое поражение «Реала» за двенадцать лет. «Игроки были полностью опустошены», - признавался после игры Флоро.

Пройдет год, и «ПСЖ» вновь выбьет мадридский клуб в четвертьфинале – теперь уже Кубка обладателей кубков. С тех пор, вплоть до этого сезона, их пути в плей-офф не пересекались…

Прямая трансляция матча «ПСЖ» – «Реал» – сегодня в 22:35 на «Матч ТВ»!

Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com

Читайте также:

Минус Неймар. В Париже новый король, без огромного «Я»

Тимоти Веа дебютировал за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Это сын Джорджа Веа

«Реал» в кризисе. Как это было в прошлый раз?