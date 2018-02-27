Минус Неймар. В Париже новый король, без огромного «Я»

У «ПСЖ» проблемы, но их решит Кавани.

Неймар – сила, плей-офф – могила

Окей, гугл. Вспомним что-нибудь яркое. Что-нибудь громкое и эпичное. Начнем с главного трансфер «ПСЖ» последних лет. Пальцы в кровь убивать не придется – соло на клавиатуре займет пару секунд.

Не прошло и суток, как Неймар – самый дорогой из дорогущих – получил травму. Закружилась воронка мрачных новостей. «Диагностировали трещину пятой плюсневой». «Пропустит три недели и не сыграет с «Реалом». На сайте Francefootball второй день голосование: «Пройдут ли парижане Королевский клуб?» В результатах – равенство. И вот почему.

Половина опрошенных уверена: «Неймар – сила, без него плей-офф – могила». Другая понимает: «Легенда легендой; а команда командой. Нужно отделять курочку от зернышка, а футбол от рекламы-наружки». Кто заблуждается? Парижский опыт – в помощь.

Доминатор

На «Парк де Пренс» уже прилетал Господь в человечьем обличии. Двухметровый космач в мушкетерских усах. С маниакальной установкой: «доминировать 24/7».

Нереальная картина, невозможная: «Златан спорит за пенальти». Ибра сам распределял в Париже паек. Кому – круассан с повидлом, а кому – корнишон. Правильно или нет – решайте сами. Но под Лигу чемпионов такое меню не зашло.

Кавани три года просидел на шведской диете. Выходил слева на фланге и в любой непонятной ситуации отдавал по известному адресу. Короче, исполнял работенку для топ-страйкера – так себе.

А в день, когда Лев покинул Париж, трибуны аплодировали. Но многие болельщики облегченно вздохнули. Потому что кончился пир гигантского «Я».

Пенальтист и человек

Вернемся в 2018-й. Январь, домашний матч с «Дижоном». Счет 7:0. Последние минуты. Неймар подходит к точке, но трибуны скандируют имя Кавани. Уругваец может обогнать Ибрагимовича по голам за клуб. Однако бразилец не обращает внимания на публику. В «ПСЖ» он – штатный пенальтист.

– Не знаю, кем надо быть, чтобы не дать этот пенальти исполнить Эдинсону, – удивляется Александр Шмурнов.

– Да, я слышал свист в свой адрес в последних матчах, но свист и овации всегда будут окружать меня. Я всем доволен в «ПСЖ», я пришел сюда творить историю, – расскажет позже Неймар.

А Кавани в игре с «Монпелье» все-таки побьет рекорд Златана. И увидит красоту на трибунах. И поймет, что творить историю можно по-разному. Просто каждому – свое.

– Эмоции этих людей – самое красиво, что я видел за всю карьеру, – поделится Кавани.

И добавит:

«У нас будет еще 90 минут, которые очень важны для того, чтобы пройти «Реал». Но до этого мы должны сосредоточиться на других соревнованиях, начиная с лиги 1. Мы должны продолжать работать. Важно держаться всем вместе – в этом сила топ-команд».

И теперь о главном. На данную минуту новости такие. Неймар может пропустить до двух месяцев. А Кавани поведет «ПСЖ» на битву с «Реалом». Всем здоровья и удачи.

Фото: Alexander Hassenstein / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru, globallookpress.com

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