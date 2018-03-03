Тимоти Веа дебютировал за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Это сын Джорджа Веа

Тимоти Веа дебютировал за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Это сын Джорджа Веа

Евгений Шуваев
Евгений Шуваев
3 марта 22:33

Наследие как оно есть.

Сегодня «ПСЖ» без особых проблем одержал на выезде победу над «Труа» (2:0). Сразу после второго гола – на заключительные 12 минут – на поле вышел 18-летний форвард Тимоти Веа. Он родился в Нью-Йорке и в октябре сыграл за сборную США на чемпионате мира U17, сделав хет-трик в матче с Парагваем. 

Для юноши этот матч стал первым за парижскую команду в лиге 1. Любопытно, что в мае 1995-го свой последний матч за эту же самую команду сыграл его отец, легендарный Джордж Веа, обладатель Золотого мяча-95, а теперь - президент Либерии.

В оставшихся десяти турах столичному клубу надо набрать всего 17 очков, чтобы гарантировать себе четвертый чемпионский титул за последние пять лет. Но все понимают, что основное испытание случится уже на следующей неделе – в Лиге чемпионов, в ответной встрече с мадридским «Реалом». Кто знает, может в отсутствие травмировавшегося Неймара именно 18-летний Веа станет главным героем?..

Чемпионат Франции. 2017-18. Тур 28

«Труа» (Труа) — «ПСЖ» (Париж) — 0:2 (0:0)

Голы: Ди Мария, 47. Нкунку, 77.

Фото: globallookpress.com

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