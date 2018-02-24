Ультрас «ПСЖ» заявились на тренировку команды. И дело не только в Лиге чемпионов

Фанаты московского «Динамо» одобряют.

В четверг утром состоялась тренировка «Пари Сен-Жерман». От того, чтобы получить характеристику «очередная» или «рядовая», ее отделил один важный момент. На базу команды «Камп де Лож» явилось 15 зрителей. Все они представляли группировку Collectif Ultras Paris (CUP), из названия которой следует ее радикальная направленность.

В прошлом году нечто подобное в «ПСЖ» уже проходили. Перед февральским выездом в Марсель на базу позвали (формулировка именно такая) фанатов, чтобы пообщаться по душам. Игроки парижской команды настолько прониклись разговором, что грохнули «Марсель» со счетом 5:1, забив два мяча уже в первые 16 минут. Примечательно, что матч первого круга в столице завершился скучной ничьей.

Судя по всему, сейчас ультрас «ПСЖ» хотят увидеть нечто символичное, задать некую традицию. Впереди – уже завтра – у команды домашний матч все с тем же «Марселем». Встреча первого круга снова победителя не выявила (2:2), а хотя бы один раз принципиальнейшего противника обыграть все же надо.

Для Парижа сейчас не то чтобы момент истины, но период, который определит, можно ли будет в принципе этот сезон считать успешным. В течение трех дней «ПСЖ» дважды примет «Марсель» (в чемпионате и Кубке страны), затем съездит отдохнуть к «Труа» и, наконец, дома сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом».

С террасы одного из зданий на «Камп де Лож» ультрас внимательно проследили за тем, как проходят занятия, все ли выкладываются и все такое прочее. А затем обсудили тактические (скорее, психологические) нюансы с игроками – Килианом Мбаппе, Лайвином Курзава, Дани Алвесом, Альфонсе Ареолой, Тиаго Силвой, Маркиньосом и Преснелом Кимпембе. На правах капитана слово взял и сам Силва, напомнив, что будет стоять на кону.

«Мы пришли сказать игрокам, что свою часть работы выполним, – говорит вице-президент CUP по кличке Мика. – Попросили ребят быть настоящими воинами. Они должны нам реванш за первый круг (2:2). Весь сезон решится в следующих трех матчах на „Парк де Пренс“. Но класико (матч с „Марселем“ – Прим.ред.) стоит особняком».

«Мы хотим, чтобы люди из Мадрида почувствовали, что такое в принципе выезд в Париж. Мы приглашаем всех прийти на стадион как можно раньше, надеть майки и „розы“ (шарфы – Прим.ред.) и принять участие в отличной хореографии, чтобы поддержать команду», – еще один фанат делает акцент уже на еврокубках.

Закончилась встреча по-доброму, диалог вроде как получился. Событие зафиксировал клубный твиттер, а дети некоторых ультрас получили автографы на память.

Но главным показателем станет, безусловно, результат. Если «ПСЖ» вдруг вылетит из Кубка из-за «Марселя» или проявит недостаточно рвения против действующего победителя Лиги чемпионов, ультрас могут и вернуться. И тогда уже будет совсем другой разговор. Вроде того, что случился в сентябре 2012-го на базе московского «Динамо».

«ПСЖ» – «Марсель» – в 22:55 мск в воскресенье, 25 февраля в прямом эфире «Матч ТВ»!

Фото: twitter.com/PSG_inside