Фильм о Яшине покажут через три месяца после ЧМ-2018. Что еще известно об этом проекте?

«Матч ТВ» собрал все самое важное, что нужно знать об экранизации жизни и карьеры лучшего игрока в истории нашего футбола.

Идея

В начале мая 2013 года состоялась прямая линия с Владимиром Путиным, во время которой президент успел не только ответить на вопросы о главном, но и похвалить фильм «Легенда № 17». Вскоре правительству было отдано распоряжение рассмотреть возможность съемок фильма о Льве Яшине.

Буквально через несколько дней о начале работ объявила компания «Централ Партнершип». Режиссером сериала с названием «Они играли за Родину» должен был выступить Карен Оганесян («Я остаюсь», «Домовой»), сценаристом – Илья Шиловский («Опера. Хроники убойного отдела»»). На роль самого Яшина претендовал актер Максим Матвеев («Стиляги», «Август. Восьмого»). Еще через пару месяцев о своем желании снять картину заявили и в компании Kremlin Films. В итоге проект «Централ Партнершип» как-то сам по себе исчез, а до ума стали доводить идею Kremlin Films, хотя и не без сопутствующих сложностей.

У фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» изначально было другое название – «Вратарь века». В интервью еженедельнику «Советский спорт – Футбол» продюсер ленты Олег Капанец вспоминает: «Показалось, что оно звучит суховато и претенциозно». Название изменили. Постера у фильма еще нет, зато есть слоган – «На пьедестале народной любви». Замысел картины у руководства Kremlin Films родился в тот момент, когда заканчивалась работа над другой лентой компании – «Гагарин. Первый в космосе», вышедшей на экраны в июне 2013 года. Хотя сама идея, по признанию Капанца, витала еще в 2010-м, но не была реализована «из-за цены вопроса — бюджет фильма должен был составлять около 10 миллионов долларов» (из интервью «Вечерней Москве»). Финансовые проблемы, впрочем, дадут о себе знать и на этапе производства, но об этом ниже.

События фильма охватывают всю 22-летнюю карьеру Льва Яшина, начавшуюся в 1949 году и завершившуюся прощальным матчем в мае 1971-го. Вот выдержки из синопсиса ленты на сайте Kremlin Films:

«…Вначале были досадные ошибки и промахи – и пропущенный мяч «от ворот до ворот» за дубль «Динамо», и гол от «Спартака» в первом матче за основной состав, после которого Яшина на целых три года отправили в дубль оттачивать мастерство. Но он неумолимо шел к своей цели и оставался верен своему стилю игры, который потом назовут новаторским и благодаря которому он станет звездой мирового уровня. Все будут говорить, что Яшин опередил свое время….

…Его триумф приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР во многом благодаря его блестящей игре завоевала самые значимые трофеи в футболе. Он станет кумиром миллионов советских болельщиков, которые будут «носить его на руках» ... А потом будет осечка на чемпионате мира в Чили, и вся любовь куда-то исчезнет. Его одного обвинят в этом досадном поражении: «Как же, Яшин и не выручил?!» И тогда его жизнь начала превращаться в кошмар: разбитые окна, исписанный ругательствами подъезд, разговоры за спиной, презрительные усмешки и взгляды и, наконец, освистывание своими же болельщиками – теми, кто не так давно боготворил его. Ему пришлось уйти, для него не было места в команде. И некому было его защитить, ведь он последний на рубеже...

Позже он с триумфом вернулся и опять стал лучшим не только в своей стране, но и во всем мире – единственным вратарем за всю историю футбола, получившим «Золотой мяч».

Производство

Большая часть съемок проходила в Крыму, в городе Саки, на пятитысячном стадионе «Авангард» – аутентичной арене, нуждающейся в полной реконструкции и именно поэтому, видимо, подходящей для передачи духа того времени. Павильоны с декорациями были арендованы, естественно, в Москве, а за рубежом съемочная бригада начала работу в Англии, Франции и Южной Америке.

Автором сценария выступил Владимир Валуцкий, классик, работавший ранее над фильмами «Мэри Поппинс, до свидания!», «Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Благословите женщину», «Адмиралъ», «Есенин». Точнее, его сценарий был взят за основу – 14 апреля 2015 года Валуцкий ушел из жизни. Сейчас среди сценаристов картины также значатся Александр Полозов и сам Олег Капанец.

В режиссерском кресле изначально находился Игорь Волошин («Нирвана», «Бедуин»), однако его довольно быстро сменил Эльдар Салаватов (ПираМММида», «Мамы»), а того – в свою очередь - Василий Чигинский («Первый после Бога», «Аномалия»). «Волошин ушел после того, как нам отказали в господдержке. Салаватова мы были вынуждены заменить Чигинским, ему не хватило именно понимания и знаний о футболе, а это принципиальный момент. Когда режиссер снимает кино о спорте, он должен разбираться в том, о чем хочет сделать фильм», - говорит «Матч ТВ» Капанец.

Режиссер картины Василий Чигинский.

Еще до начала съемок руководство Kremlin Films искало, но так и не нашло взаимопонимания с Фондом кино. Организация, ежегодно распределяющая 3 миллиарда рублей, игнорировала проект, сначала посчитав неактуальной саму тему, а затем отметив слабость сценария. В 2015 году Олег Капанец в интервью «Советскому спорту» заявил следующее: «Там неправильно расставляют приоритеты. Во главу угла ставятся сборы. А мне кажется, что ориентиром должен быть не размер доли в прокате, а качество и содержание фильмов, которые составляют эту долю. Государство, оказывая поддержку российскому кино, вправе ожидать создания высокохудожественных фильмов о нашей истории, несущих свет и радость людям, а не примитивных коммерческих фильмов, скроенных по американским лекалам».

К слову, о сборах. Лента «Гагарин. Первый в космосе», которую снимала Kremlin Films, собрала в прокате 35 миллионов рублей (при бюджете в шесть раз больше), что продюсер объяснил неудачным расписанием фильма со стороны прокатчика: даже в больших мультиплексах было всего по два сеанса в день.

Вот еще одна версия истории конфликта с Фондом кино от Олега Капанца (из интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика»): «Я бы сказал, что нас три раза просто «сливала» сценарная комиссия. Голосование в сценарной группе происходит, что называется, «по свистку». Есть управляемая масса, которая голосует, как ей скажут, и может утопить любой проект вне зависимости от его потенциала, силы и востребованности. Скажут дать отрицательный ответ – они и читать сценарий не будут, напишут отказ».

Лишь на четвертый год создателям фильма о Яшине удалось получить господдержку – и то исключительно от Министерства культуры. По словам Капанца, это 20 миллионов рублей, что составляет меньше десяти процентов бюджета. Сам бюджет равен 320 миллионам рублей. У Фонда кино, кстати, Kremlin Films просили 30–50 процентов от общей суммы. Безрезультатно. На чьи же деньги снимается лента?

Генеральным партнером проекта в итоге выступила управляющая компания «Динамо» – структура, являющаяся застройщиком «ВТБ Арена парка». В рамках этого проекта, напомним, проходит реконструкция Центрального стадиона «Динамо» и прилегающей к нему территории. Также фильм делается при поддержке Банка ВТБ и давнего динамовского болельщика, олигарха Алишера Усманова. Кроме того, была организована рабочая группа по созданию картины, куда вошли руководители ВФСО «Динамо» и «ВТБ Арена парк», а возглавил ее еще один болельщик «Динамо» Сергей Степашин, являющийся членом общественно-экспертного совета ФК «Динамо».

На каком-то этапе создатели фильма всерьез рассматривали и идею сбора денег на свой проект. «Мы до последнего верили, что получим господдержку, поэтому не запускали механизм краудфандинга. Может быть, еще придется это сделать», - делится с «Матч ТВ» Олег Капанец.

По его словам, при оптимальном раскладе лента может стать весьма успешной. «Для того чтобы картина собрала достойную кассу, необходимо соблюдение нескольких условий: фильм должен быть высокого художественного уровня, должен быть соответствующий бюджет на продвижение и должны быть грамотно расписаны сеансы в кинотеатрах. При правильной дате выхода фильма – а сегодня это регулируется Минкультом РФ – и соблюдении перечисленных условий все получится. Если в цифрах, то в прокате можно собрать 500 миллионов рублей. Во всяком случае первое условие мы гарантируем, а остальное – результат совместной работы с дистрибьютором», – объясняет Капанец.

Продюсер фильма Олег Капанец.

Самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа совсем недавно стала, как известно, лента «Движение вверх» (более 2,8 миллиарда рублей). Снимала ее «Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова, и – судя по истории с Фондом кино – несложно догадаться об отношении к ней со стороны Kremlin Films.

«Смотрел, впечатления незабываемые и очень противоречивые. Если образно и коротко, то для меня этот фильм, как «Черный квадрат» Малевича», - прибегает к аллегории Капанец, оставляя целое футбольное поле для размышлений, что конкретно имеется в виду.

Родственники

«Движение вверх», помимо многих важных вещей, напомнил нам и о том, что с мнением родственников тех героев былых лет, чьи образы переносят сейчас на экраны, так или иначе надо считаться. Иначе история получится чуть более скандальная и чуть менее красивая.

Вдова Яшина, Валентина Тимофеевна, по ее признанию, «Движение вверх» не смотрела, хотя планирует это сделать в ближайшее время. Про историю со сменой в ленте фамилии тренера Кондрашина она в курсе и сама не раз заворачивала продюсеров и режиссеров, приносивших ей сценарии фильмов про мужа. Но здесь вдруг согласилась. Олег Капанец в интервью news.ru говорил следующее: «Важно также, что с Валуцким работала сама Валентина Тимофеевна, она приезжала к нему домой, они провели в разговорах и обсуждениях за чаем не один час. Было так интересно стать свидетелями их общения: в комнате стоял смог, они постоянно курили вдвоем».

Она действительно «что-то дописывала, что-то вычеркивала» из сценария «Вратаря моей мечты», внося «неоднократные поправки», но, судя по всему, несколько отошла от проекта. Немного усталым голосом Валентина Тимофеевна говорит «Матч ТВ», что на съемочной площадке ее не было, и о том, что происходит с лентой прямо сейчас, она мало что знает. «Если в художественном фильме будет хотя бы три процента правды, уже неплохо», - считает вдова.

«Валентина Тимофеевна вносила корректировки в сценарий, но несущественные, так как мы достаточно подробно обсуждали все на стадии его написания. Ее все устроило, главный критерий – чтобы все было правдиво, без преувеличений и фальши», - рассказывает «Матч ТВ» Олег Капанец.

«Для меня этот проект очень важен, сами понимаете, почему – ведь это первый фильм о моем деде. Также это интересный опыт, который дал мне многое, в том числе и в профессиональном плане как тренеру», – отмечает в беседе с «Матч ТВ» Василий Фролов, внук Льва Яшина и дублер главного актера в футбольных сценах.

Исполнитель главной роли Александр Фокин и внук Льва Яшина Василий Фролов.

Профессиональное амплуа Василия – вратарь, однако именно в таком качестве ему удалось побыть недолго. В большей степени карьера сложилась именно в тренерской работе с детьми: почти пять лет он тренировал вратарей в академии «Динамо», носящей имя его деда. А в прошлом году ушел из клуба и стал курировать работу с голкиперами в холдинге двух детских академий – в Риге и Москве. Российский филиал академии играет в премьер-группе – детском варианте ФНЛ – с задачей выйти в высший дивизион. Совсем недавно, в феврале, Василий параллельно запустил в Москве собственный проект – Школу вратарей, названную в честь Льва Яшина. «На сегодняшний день мне удается успешно совмещать все эти направления, включая и участие в съемках, – говорит Фролов «Матч ТВ». – Я ведь задействован лишь в том, что происходит на футбольном поле. Не только как дублер, но и как постановщик футбольных сцен: создаю игровые комбинации, обучаю нужным движениям, правильной работе с мячом, в общем, делаю все, чтобы было похоже на футбол тех лет, который, кстати, сильно отличается – прежде всего менее высокими скоростями».

Исполнителя главной роли, Александра Фокина, внук легендарного голкипера называет «достаточно спортивным» и уточняет, что тот никогда раньше не играл в воротах. «От него не требовалась особая сила и выносливость, а вот в том, что касается специальной пластики, вратарской техники, была проведена большая работа. Могу сказать, что сейчас уже получается достаточно похоже». Занимались они индивидуально в течение трех месяцев, три раза в неделю по два часа.

Фролов и Фокин на тренировке и съемках.

Некоторых актеров Фролову приходилось переучивать бегать, чтобы движения напоминали именно футбольные. «Спасало то, что речь шла об игре тех лет, и тогда все-таки пластика движений была не такая, менее координированная, что ли», - делится Василий, также добавляя, что очень много сложностей в съемках доставляли ретромяч и ретробутсы

Перед съемками Фролов изучал видеозаписи матчей с участием деда. «Разумеется, смотрел их и раньше, но здесь специально нашел несколько полных игр, чтобы произвести разбор движений Льва Яшина. Он по-особому двигался перед ударами, у него была своеобразная манера выхода из ворот, своя манера подсказывать и еще много отличительных игровых черт», – говорит Василий.

Актеры

Вопрос с исполнителем главной роли, как и сценарно-режиссерский, тоже претерпел определенную эволюцию. Сначала это должен был быть кто-то из тройки Евгений Цыганов, Игорь Петренко и Григорий Добрыгин. Затем было решено взять «незамыленного» актера. В итоге выбор пал на Александра Фокина, выпускника Щепкинского театрального института. Это его первая роль в кино.

«Продюсер Олег Капанец увидел отрывок фильма, который мы сняли на документальную камеру – практически на обычный телефон. Я там играл молодого Олега Ефремова. Эдакая студенческая импровизация, снятая в свободной форме. Олег Николаевич пригласил на пробы, мы поговорили о Льве Ивановиче. Потом меня позвали повторно, а вскоре утвердили», - вспоминает Фокин в интервью «Советскому спорту».

Жену вратаря сыграет Юлия Хлынина («Дуэлянт», «Легенда о Коловрате», «Селфи»). Роль Константина Бескова исполнит Александр Бухаров («Волкодав», «Слуга государев»), Александра Пономарева – Виталий Хаев («Ледокол», «Салют-7»), а Михаила Якушина – тренера, сыгравшего главную роль в становлении Яшина как вратаря, – Алексей Гуськов («Рагин», «Турецкий гамбит»). На роль занимавшего до Яшина место в воротах «Динамо» Алексея Хомича был выбран Алексей Кравченко («Спецназ», «Девятая рота»). Комментаторов Вадима Синявского и Николая Озерова мы увидим в исполнении Станислава Концевича и Андрея Леонова соответственно.

Ян Цапник в роли журналиста ТАСС.

«В нашем фильме задействованы партнеры Яшина по футбольному клубу «Динамо», знаменитые «три К»: Кузнецов, Кесарев, Крижевский. Наиболее значительные успехи клуба связаны именно с этой оборонительной линией. Они и на сборах за столиком в столовой зачастую сидели вместе. Надо сказать, что Льву Ивановичу везло с партнерами по клубу, по сборной СССР, в то время играли великие мастера, и мы, конечно, делаем акцент на них, это футболисты различных клубов: Нетто, Симонян, Исаев, Воронин, Иванов, Понедельник, Месхи, Бубукин, Численко, Шестернев и другие», - информирует «Матч ТВ» Капанец.

В «фильме о фильме», где будет рассказано о съемочном процессе, зритель увидит и услышит Никиту Симоняна, Алексея Парамонова, Валерия Урина, Валерия Маслова, Владимира Пильгуя. Они поведают, каким игроком и человеком был Лев Яшин. Там же будут слова игравших против Яшина Эйсебио, Сандро Маццолы и Бобби Чарльтона.

«Удивительный момент: Лев Яшин дружил с Бобби Чарльтоном, Эйсебио, Сандро Маццолой, Францем Беккенбауэром, Пушкашом и другими звездами футбола того времени и при этом не владел иностранными языками. Когда я с ними встречался, скажу откровенно, воспоминания о Яшине давались им нелегко. Понятно, Маццола никак не может забыть незабитый Яшину пенальти, Эйсебио в конце вечера расплакался, Чарльтона менеджер «Манчестера» пытался увести со встречи, так как мы вышли за регламент, но Бобби никак не мог остановиться. Неподдельное уважение видно сразу. Вот это мы и хотим показать в нашем фильме – мощный потенциал человеческого притяжения Яшина», - говорит «Матч ТВ» Капанец.

В эпизодических сценах принимало участие немало динамовских поклонников. «Мы в постоянном контакте со съемочной группой. Интегрируем в процесс болельщиков, освещаем работу над фильмом на нашем клубном ТВ. Мне была оказана большая честь не только участвовать в съемках, но и корректировать сценарий, и консультировать администраторов по деталям картины. Удалось лично засветиться в одном из эпизодов, даже со словами», - признается «Матч ТВ» специалист по работе с болельщиками «Динамо» Антон Дорофеев.

Премьера

12 сентября 2016 года состоялся первый съемочный день фильма. Изначально планировалось, что лента увидит свет 22 октября 2017-го – в день рождения Льва Ивановича. Однако на дворе февраль 2018-го, и работа еще не закончена.

«На сегодняшний день снято около 80 процентов картины, только что закончили снимать зимние сцены в Москве: хоккей, где Яшин получал свои первые медали, защищая ворота «Динамо», и сцены, связанные с мучительным выбором: оставаться в хоккее или вернуться в футбол. В настоящее время идет подготовка зарубежного блока съемок: реконструкция матча в Чили на чемпионате мира 1962 года и победной игры против сборной Югославии на чемпионате Европы в Париже в 1960-м, - рассказывает «Матч ТВ» Олег Капанец. - Все задержки в процессе производства фильма связаны с отказом в финансировании по линии Фонда кино РФ. В течение трех лет мы подавали заявки, но это ни к чему не привело. У них фильм о Яшине не вызвал интереса, этот фильм, по их мнению, недостаточно актуален. Непонятные критерии отбора и субъективность оценки проектов создают неравные условия для участников кинопроцесса».

Алексей Гуськов в роли Михаила Якушина.

На монтаж обычно уходит не менее полугода. Ожидается, что к чемпионату мира будет готов трейлер о фильме. Возможно, успеют сделать и одну копию для показа участникам и гостям при закрытии ЧМ-2018. «Такая идея обсуждалась, но она требует дополнительных усилий на ускорение. Мне надо понимать, ради чего я это делаю. Если прямо вот надо, то потребуется соответствующая помощь», - объясняет Капанец.

В широкий кинопрокат выпустят ленту в октябре этого года. Премьера должна состояться на новом стадионе «Динамо», который к тому времени уже должен функционировать вместе со всей инфраструктурой. «Дата выхода в кинотеатральный прокат будет согласована с дистрибьютором в ближайшее время», - уточняет Капанец.

Старший вице-президент Банка ВТБ, генеральный директор «УК «Динамо» Андрей Перегудов считает, что фильм о Яшине символичен. «Во-первых, стадион носит имя великого вратаря – соответствующее разрешение нам дала супруга Яшина, Валентина Тимофеевна, за что мы ей очень благодарны. Во-вторых, мы хотим, чтобы именно этот фильм открыл новое «Динамо». Для «Динамо» это будет знаком, символом возрождения, начала новой жизни и побед», - отмечал он в недавнем интервью «Спорт-Экспрессу».

«Жду хорошего, качественного кино. Именно художественного, где допустим вымысел. Я не из тех, кто будет придираться к каждой детали и искать повод для критики. Понимаю отличия от документалистики, но понимаю и то, что фильм обречен на поиск дьявола в деталях от болельщиков «Динамо». Ведь тема для нас святая и неприкосновенная. Во всем мире он олицетворение вида спорта, как Пеле. Для болельщиков «Динамо» это образ преданности. И мы, в отличие от многих, знаем не только, что он обладатель «Золотого мяча». Знаем его непростую судьбу, знаем, как трагически он уходил из жизни. Без ноги и с угловатым протезом, который он называл «кадушка». По крайней мере, я надеюсь, что все болельщики знают его судьбу, а непросто скандируют фамилию и носят футболку с его изображением», - говорит «Матч ТВ» Антон Дорофеев.

28 ноября 2017 года, за три дня до жеребьевки чемпионата мира, ФИФА представила официальный плакат турнира. Ключевой фигурой постера стал Лев Яшин, изображенный в своей традиционной форме – черном свитере, наколенной повязке и кепке. Вратарь прыгает и дотягивается до мяча, одна половина которого представляет футбольный мяч тех времен, а вторая – часть земного шара с видом России из космоса. Колоритный вид и потрясающий прыжок станут причиной многочисленных прозвищ, которые получит Лев Иванович Яшин за рубежом. Одно из них закрепится сильнее всего.

26 февраля 2018 года в российский прокат вышла американская картина «Черная пантера». Пройдет восемь месяцев, и нашему зрителю все-таки напомнят, что настоящая «Черная пантера» появилась не в выдуманной стране, а в реальной. Точнее, уже ушедшей. Где все было несколько проще не только с футболом, но и фильмами о нем.

Фото: Kremlin Films, РИА Новости/Артем Житенев