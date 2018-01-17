В апреле выходит фильм «Тренер». Комментаторы «Матч ТВ» принимали участие в съемках и озвучке

Что вы узнаете о главной спортивной кинопремьере года из этого текста:

Генича и Арустамяна режиссеру фильма рекомендовал Галицкий;

При съемках одного из эпизодов Козловский вспоминал работу Карпина в Армавире;

Комментаторам была дана полная свобода импровизации;

В фильме могла прозвучать фраза Черданцева «я сейчас закончу вообще все», но ее не будет;

Козловский болеет за «Челси» и смотрит игры английской и российской премьер-лиг на «Матч ТВ».

Недавно на YouTube и в кинотеатрах вышел трейлер фильма «Тренер», режиссером, продюсером и одним из сценаристов которого выступает Данила Козловский. Он же играет там главную роль.

«Это история о лучшем бомбардире сборной Юрии Столешникове, который в решающий момент не забил пенальти и бесславно завершил карьеру. После череды испытаний ему предстоит совершить чудо на посту тренера маленькой футбольной команды», – говорится в синопсисе фильма на официальном сайте Козловского.

Для Данилы это не первая футбольная роль. В 2005 году он сыграл в фильме «Garpastum» Алексея Германа-младшего, где рассказывается о футболе в царской России.

Подготовка к съемкам длилась три года. Сами съемки проходили с 24 апреля по 6 июля 2017-го в Москве, Московской области, Новороссийске и Краснодаре на шести стадионах. Однако работа над фильмом продолжалась и зимой. Премьера запланирована на 19 апреля.

Кастинг на участие в картине прошли около трех тысяч профессиональных футболистов, среди приглашенных звезд – бывшие игроки «Локомотива» Алан Гатагов и Дмитрий Сычев. Одним из консультантов проекта стал бывший наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий. Проект был создан при поддержке РФС.

Собственно, уже из трейлера становится понятно, что в съемках принимали участие комментаторы «Матч ТВ». За кадром можно услышать голос Константина Генича, который работает на матче сборной России, бьющейся с Румынией за выход на чемпионат мира. Помимо Генича, приглашение сниматься в «Тренере» и озвучивать фильм получили Нобель Арустамян, Роман Гутцайт, Тимур Журавель, Денис Казанский и Дмитрий Шнякин.

***

Обсуждая еще не вышедшего «Тренера», естественно, не получится избежать сравнений с «Движением вверх», которое еще до того, как стало самой кассовой лентой в истории российского кино, разделило аудиторию. На тех, кто остался под сильнейшим впечатлением, и тех, кому не понравилось передергивание фактов из чужих биографий. «Тренеру» упреки в искажении истории по понятным причинам не грозят. Это история, выдуманная от начала и до конца.

– В фильме собраны все распространенные футбольные мифологемы, все возможные драматические ходы в жизни игрока и тренера в одной судьбе, – говорит Журавель. – Если взять реальные истории, наверное, они будут разбросаны по разным командам и годам, а так как это фикшн, то здесь объединены как человеческие, так и футбольные сюжеты. Не знаю, занимался ли кто-то подобным, обычно в таких случаях, люди пытаются достать реальный случай и как-то его покрутить. Козловский пошел совершенным иным путем, и это интересный вызов.

Жизнь, как известно, лучший сценарист. Развязку в финале Лиги чемпионов между «МЮ» и «Баварией» нарочно не придумаешь. Решающий бросок Ильи Ковальчука на ЧМ-2008 не покажешь лучше, чем он был на самом деле. Считается, что строка «основано на реальных событиях» как бы изначально дает фильму некую фору.

– Я в принципе со скепсисом относился к спортивным драмам как таковым, потому что невероятно сложно передать то, что завоевало популярность среди зрителей благодаря своей естественности, а не художественности, – считает Шнякин. – Поставить то, что хорошо само по себе, а не в наигранности, чрезвычайно трудная задача.

***

Несмотря на то, что съемки официально закончились еще летом, запись радиоэфира с участием Гутцайта и Казанского проходила совсем недавно, под самый Новый год.

– Был серьезный цейтнот, первый день молодежного чемпионата мира, надо было везде успеть, – вспоминает Денис.

– Озвучка проходила в подземелье, в котором, я так подозреваю, многие из нас побывали. Маленькая студия на Арбате – честно говоря, не думал, что большое кино делается в таких условиях, – признается Журавель. – Но когда я зашел туда, то понял, что работают там совершенно одержимые – в хорошем смысле этого слова – люди. Данила показал тизеры, трейлеры и все рассказывал-рассказывал без остановки. Комментаторы – тоже ребята увлеченные, но я давно не видел, чтобы человек с таким задором и азартом делал какое-то дело.

Генича сообщение с предложением принять участие в съемках застало на полгода раньше, в Казани, где он работал матч Кубка конфедераций.

– Поначалу казалось, что это шутка и очередной развод от коллег, – говорит Константин. – Когда же выяснилось, что все взаправду, оставалось разрулить логистически. На съемках в Краснодаре мне нужно было оказаться на следующий день после полуфинала Португалия – Чили. Прямого сообщения между Краснодаром и Казанью нет, а мой съемочный день начинался в 10 утра. Пришлось потрудиться, что вылилось в немалое количество бюрократических проблем, но добро от начальства было получено, и мою кандидатуру утвердили. Добрался вовремя – стыковка между рейсами была 20 минут, но успел. Я приехал на последний съемочный день футбола. Бригада жила на месте уже около месяца, и съемки велись затемно. В дневное время снимали как раз только в заключительный день.

На месте уже выяснилось, что нас с Нобелем посоветовал владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий. Насколько я понимаю, он чуть ли не бесплатно предоставлял стадион для съемок. Зная, как он трепетно относится к своей арене, я был приятно удивлен тому количеству людей, которое заполонило стадион со всех сторон. В VIP-секторе – кухня, где питались актеры и весь персонал, в раздевалках – везде «рабочий порядок», все разбросано.

Мне дали текст, Данила предупредил, что он абсолютно шаблонный, эдакая шпаргалка. Надо говорить, как чувствуешь и видишь, а проблема в том, что на поле при этом никого не будет. «Надо представить момент в голове», - сказал Козловский. Это было максимально тяжело прежде всего в плане концентрации. Я сидел на своем обычном комментаторском месте, рядом массовка из якобы журналистов, работавших на матче, справа – камера, под столом – звуковик, неподалеку – осветитель. По хлопку и голосу «мотор» ты должен работать эпизод, при этом все смотрят только на тебя. Влиться было непросто.

На бумажке были шаблоны, даже в какой-то степени мемы, прочно вошедшие в оборот. Например, «я сейчас закончу вообще все» от Георгия Черданцева. Я сказал Даниле, что это скорее авторская, запатентованная штука, и в фильме в моем исполнении будет звучать несколько фальшиво и неправильно. Козловский ответил «без проблем» и разрешил использовать такие фразы, какие сам считаю нужными.

Завершили рабочий день, пожали друг другу руки, вечером пересеклись еще раз на встрече с Галицким, где обсуждали фильм и игру. Там меня еще раз поразила погруженность Данилы в футбол. Правда, выяснилось, что на этом мое участие не закончено. Съемки – это одно, а для трейлера и фильма, чтобы не было брака по звуку, надо все делать в качественной студии. Голос отдельно записывают и подкладывают под картинку. В какие-то моменты попадаешь по губам, а некоторые фразы забываешь, потому что это чистая импровизация. Мне дали вспомогательный текст, но было непросто – еще раз пережить пусть виртуальные и фиктивные, но эмоции. Легче разве в том плане, что ты один в комнате, тебя никто не отвлекает, а перед тобой картинка. Сложная, но интересная работа.

***

Что войдет в смонтированную, финальную версию, узнаем только весной. Комментаторы «Матч ТВ» не исключают, что кое-что может остаться за кадром.

– Я озвучивал маленький фрагмент, буквально минуту, – говорит Журавель. – И не уверен, что возьмут именно мой вариант, возможно, кто-то этот же матч наговаривал.

– Не витал в облаках и представлял, что вещи, особо не влияющие на ход сюжета, удаляются в первую очередь. В этом плане монтаж фильмов мало чем отличается от монтажа сюжетов и телевизионной работы в целом, – уверен Шнякин. – Когда я пришел на озвучку, Данила, ощущая некую, так скажем, вину, объяснил, что вряд ли оставим все эпизоды из комментаторской кабинки в Раменском. Я сразу дал понять, что особенно не надеялся. Все-таки есть хронометраж и рамки. Но, в конце концов, есть и телевизионная версия фильма, которая обычно чуть длиннее, чем прокатная. Так что, может, еще и удастся посмотреть на себя на телеэкране.

***

«Тренер» – режиссерский дебют Козловского. Настоящий челлендж, по уровню сложности явно превосходящий задачу выхода сборной России из группы на ЧМ-2018.

– Когда мне впервые позвонили с предложением, главным стимулом было получить соответствующий опыт и посмотреть изнутри, как строится процесс кинопродакшна, – признается Шнякин. – А второй составляющей мотивации стало посмотреть на Козловского как режиссера. Было дико любопытно!

Каким же запомнился новый режиссер комментаторам «Матч ТВ»?

– Сложно составить объемное впечатление от столь короткого знакомства, – говорит Казанский. – Запомнилась невероятная энергия и обаяние Козловского. Данила немедленно располагает к себе. Он давно в этом деле, странно было бы видеть непрофессионализм.

– Когда приехали с Денисом в студию, нам дали текст, посмотрев который, мы спросили, можем ли немного его переписать. Некоторые термины, которые там употреблялись, комментаторы не используют. Данила согласился и сказал, что ради этого нас и позвали, чтобы все было максимально правдиво. И добавил: «А вы можете просто пообщаться друг с другом?» Мы отправились в комнату, отложив бумажки в сторону. Козловский показал нам кусочек фильма, где голос будет использован, объяснил суть и главные темы, которые должны быть обозначены. Мы записали несколько дублей, после каждого из них в комнатку прибегал Данила и говорил, что очень здорово получилось, живо и эмоционально, а можно еще сделать в следующем дубле акцент на вот такой детали? Этих дублей было, кажется, три.

– В сценарии обычно все прописано побуквенно, но вот четких слов комментатора не было. Данила эту часть отдавал на откуп приглашенным профессионалам, которые могут понять момент и найти нужные слова, – вспоминает Журавель. – Он подсказывал мысли, давал посылы, а фразы ты должен был находить сам. Мне показалось это необычным. Мы записали 5-7 дублей, каждый раз рождая что-то новое.

– Я участвовал в той части фильма, где Козловский был уже тренером. Мне очень нравится, когда именно так руководят процессом: очень жестко, ответственно, – делится Шнякин. – Я несколько раз наблюдал перевоплощение – как Данила за 25 секунд становился то режиссером, то актером. Впечатлило, как он держал под контролем целый стадион в Раменском – это осветители, операторы, болельщики, две команды, состоящие практически полностью из профессиональных футболистов. И вот этими массами он командовал жестко, но исключительно корректно. Никакого зазнайства и высокомерия, что очень располагало к себе. Данила сразу спросил, можно ли общаться на «ты». Уточнил, что выданный текст – не догма. Понятно, что комментаторы лучше разбираются в футболе и могут импровизировать. Так вот, нам такая свобода была дана.

***

Самая распространенная характеристика Козловского от комментаторов «Матч ТВ» – «он в теме». В том смысле, что в футболе разбирается куда лучше, чем может показаться со стороны.

– Меня Данила поразил, – признается Гутцайт. – Я знал его исключительно как актера, а оказалось, что он большой поклонник футбола, смотрит российский и английский чемпионаты. Это важно для того, чтобы получить нечто приближенное к реальным событиям.

– Данила всерьез увлекается футболом и подошел к процессу со знанием дела, – соглашается Журавель. – Мы обсуждали с ним «Челси», состав и трансферы клуба, он очень плотно следит за этой командой, и не только за ней.

– Когда смотришь на звезду кинематографа, то думаешь о небожителе, обладающем особенным даром. Такому, наверное, сложно общаться с людьми в обычной жизни, – говорит Генич. – Но Данила абсолютно не такой. Он брызжет энергией, готов делиться с остальными настолько, что непонятно, остается ли что-то ему самому. Козловский вспоминал историю про выход «РБ Лейпциг» в бундеслигу, про сказку «Лестера», про «Стэмфорд Бридж». Это человек, влюбленный в свое дело, идеологически и максимально глубоко создающий роль. Прежде чем взяться за фильм, изучил каждый нюанс. Это и впечатлило, и удивило. Кстати, Данила сказал, что смотрит игры на «Матч ТВ», что ему нравится, как работают комментаторы, даже перечислил фамилии, ни разу не ошибившись.

– Когда я озвучивал свою роль, Данила пытался добиться от меня определенной эмоции – комментаторского удивления, – рассказывает Шнякин. – Суть в том, что тренер идет на несколько рискованный шаг, и я как комментатор, дескать, не понимаю, что это за ход такой. И Козловский вдруг произносит такую фразу: «Дима, вспомни, как Карпин в Армавире на первых порах мог заменить разом двоих, а то и троих футболистов». И я просто обомлел: о чем он говорит, откуда он это знает?! Всегда ведь люди, которые внутри процесса, немножко скептически относятся к тем, кто из другой сферы. Но в случае с режиссером «Тренера» все получилось как надо.

***

Непосредственно в футбольных сценах «Тренера» на поле было задействовано до 36 разных камер одновременно, а в съемках принимали участие не только Гатагов и Сычев, но и большое количество ребят, с которыми, например, тот же Шнякин в свое время играл в КФК.

– Эти парни знают, как пробить по мячу, их движения абсолютно естественны, – убежден Дмитрий. – Людей, которые увлекаются футболом, это должно купить. К тому же при съемках использовалась техника высочайшего уровня, она позволяет взглянуть на игру даже под несколько иным углом. А это само по себе интересно. Сейчас мы видим такую тенденцию, что благодаря крутой работе операторов и тому же монтажу удается нивелировать огрехи в технике – в том же «Движении вверх».

– Движения сняты по-киношному красиво, мне дико понравилось, – поддерживает Генич. – Я все еще под большим впечатлением от «Движения вверх», но при выдающихся съемках там видны кое-где угловатость и нескоординированность актеров по ходу матча. При монтаже все это старательно причесывается. В «Тренере» весь эффект в том, как подана игра.

***

Надо ли идти на фильм «Тренер»? Каждый решит для себя. Но комментаторы «Матч ТВ» считают, что оно того стоит.

– Козловский доказал, что он хитовый актер, и любопытно посмотреть на него как на молодого режиссера-дебютанта, – говорит Журавель. – Он взял необычную тему, так как фильмов о футболе мало. Учитывая, что он сам и играет там, это все выглядит довольно интригующе. Не все ж смотреть, как Козловский кого-то спасает или не дает убить себя.

– В стране научились снимать кино о спорте, причем это поступательное движение, – считает Казанский. – Как бы ни относились к исторической правде «Легенды №17», фильм вышел достаточно серьезный. У публики была очень хорошая реакция. «Движение вверх» имеет сейчас невероятные показатели. В «Тренере» будет максимальное погружение в футбол, должно получиться любопытно.

– Человек делает очень серьезную ставку на фильм, он долго готовился, чтобы выступить в таком качестве, – высказывает мнение Гутцайт. – Будем откровенны: тема непростая. У нас нет большого количества фильмов о спорте, которые все посмотрели бы и считали национальным достоянием. До декабря, по большому счету, не было ни одного. Теперь появился, но становится еще сложнее – выдержать конкуренцию, «перебить» по сборам, впечатлениям. Впереди чемпионат мира, тема футбола станет главной для России. Чтобы у людей было еще больше понимания, что это за игра и какие процессы происходят внутри нее, и нужен такой фильм.

– ЧМ-2018 – главное событие года, – напоминает Генич. – На нашем веку Россия вряд ли еще раз получит такой турнир, хотя не сомневаюсь, проведем мы его здорово. Этот фильм дополнительно подогревает интерес к чемпионату мира. Стоит сходить, получить удовольствие и понять, что в жизни все возможно.

Фото: инстаграм Данилы Козловского

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