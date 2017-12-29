«Движение вверх» - уже в кино. Почему фильм о баскетболе должен посмотреть каждый

Лучшая баскетбольная новость конца 2017 года: премьера состоялась.

В России фильмов о баскетболе такого уровня просто не было. В хоккее была «Легенда № 17», которую сделала та же команда, но от сравнений лучше уйти сразу, не рассуждая, кто лучше или хуже. «Движение вверх» – просто другая история.

В ее центре – легендарные три секунды в концовке финала Олимпиады-1972. Но история эта – вовсе не о спорте. Она о людях с их обычными житейскими проблемами, о дружбе, о любви, о борьбе с собственными страхами и преодолении себя. О каждом из нас. Еще ближе к простым людям картину делает русский язык, на котором говорят герои. У нас пока не научились снимать лучше, чем в Голливуде, но иногда получается как минимум близко. И в такой ситуации русский язык решает.

Если бы режиссер Антон Мегердичев снимал кино про спорт – вряд ли получилось бы так же хорошо. Как раз за океаном уже много раз выходили такие истории с невероятными спасениями вопреки всему, да еще и замешанным на патриотизме. Но есть проблема: последние три секунды Мюнхена-1972 – не чудо и не невероятное спасение. Сборная СССР не просто обыграла непобедимых американцев. Она выигрывала на протяжении всех 40 минут и только в самом конце из-за детской ошибки Александра Белова позволила соперникам впервые выйти вперед. С другой стороны, не будь этой ошибки, не было бы ни трех секунд, ни фильма. Может, и не узнали бы мы, что снимать у нас, оказывается, умеют.

На прошлой неделе в центре Москвы роскошно прошел предпремьерный показ. С толпой у входа, с красными ковровыми дорожками, кучей знаменитостей, интервью, вот этим всем. Посетили кинотеатр и два героя Олимпиады – Иван Едешко (один из главных консультантов создателей фильма) и Алжан Жармухамедов. И это символично. В самом конце мюнхенского финала второй уступил место первому, чтобы первый отдал золотой пас.

Среди плюсов «Движения вверх» – отсутствие ярко выраженного героя. По списку актеров, да, Владимир Машков – безусловный номер один. Но сюжет не строится вокруг одной фигуры главного тренера Владимира Кондрашина (о том, как он стал Гаранжиным, чуть позже). Проникают прямо в сердце и Сергей Белов – лучший снайпер СССР и остального мира того времени, поставивший в итоге команду выше звездных амбиций. И Едешко – гениальный распасовщик, который хочет непременно забивать сам. И Жармухамедов – человек уникальной судьбы, который заиграл в баскетбол вопреки травме двух пальцев и близорукости. И 20-летний Александр Белов, который в Мюнхене был абсолютно здоров и лишь через несколько лет узнал смертельный диагноз – саркома сердца. И литовец Модестас Паулаускас, которому в фильме приписали антисоветские настроения и желание сбежать за границу прямо перед финалом. «Движение вверх» – это сплетение обычных, но непростых человеческих историй. За два часа просмотра сложно не проникнуться хотя бы одной из них.

«Конечно, побег Паулаускаса авторы добавили от себя. Фильм все-таки художественный, а не документальный. На мой взгляд, у авторов здесь было право на определенный вымысел с целью повышения зрелищности и интереса к фильму, – рассказывает Жармухамедов. – То, что Модестас встречался с литовцами в разных городах, где мы были, – естественно. Это и до Мюнхена случалось. Ко мне за границей тоже подходили эмигрировавшие казахи, в Штатах их много. Но это же не значит, что я собирался за границей остаться. Да и не было в то время такого национализма, который появился потом, ближе к развалу Союза».

Так действительно бывает в художественных фильмах – для повышения зрелищности авторы придумывают некоторые эпизоды от себя или просто берут истории из других временных отрезков. Олимпиада в Мюнхене – это только точка отсчета для истории, рассказанной в «Движении вверх». Истории, которая выходит за пределы 1972 года и за рамки привычного российского кино. Тот же Жармухамедов начал носить контактные линзы уже после Мюнхена, в фильме все иначе. Плохо это или нет – каждый сделает вывод, сходив в кинотеатр. Но если кто-то после просмотра «Движения вверх» кому-то далекому от баскетбола захочется узнать реальную историю великой команды, прочитать что-то еще на эту тему, – пользы от этого будет точно больше, чем вреда.

Вдовы Александра Белова и главного тренера легендарной сборной-1972 Владимира Кондрашина с этим не согласились. Их позицию тоже можно понять. Где-то сценарий был подкорректирован, но не везде. В результате этих разногласий Кондрашин в киновоплощении стал Гаранжиным, а будущая жена Белова Александра Овчинникова – Александрой Свешниковой. Которая еще и поехала на Олимпиаду в составе женской сборной СССР. «Настоящая» Овчинникова – двукратная чемпионка Европы, но в Мюнхене она играть не могла. Хотя бы потому, что женский баскетбол в олимпийской программе появился только в 1976-м.

А вот что писал об однофамильце Сергей Белов в книге «Движение вверх», по которой, собственно, и снят фильм:

«Мне важно сохранять в собственной памяти его целостный образ – с его недостатками, ошибками, провалами и… гениальными успехами. Таким – цельным, светлым и живым – он мне нравится больше, чем та икона, которую из него сделали после его трагического конца».

В фильме главный тренер отдает ради спасения Белова деньги, которые копил на операцию сына, страдавшего церебральным параличом. Настоящий сын Владимира Петровича, Юрий Владимирович Кондрашин и сегодня прикован к инвалидному креслу. Но при этом, как говорят о нем знающие люди, – очень жизнерадостный человек и живая баскетбольная энциклопедия. Особенно подробно он знает историю выступлений команд своего отца – сборной СССР и ленинградского «Спартака».

С другой стороны – если бы в фильме показали здорового Александра Белова образца 1972 года, то не интересующаяся баскетболом публика никогда не узнала бы о трагической истории гениального центрового, ушедшего в 26 лет.

Было бы желание – можно найти еще кучу несоответствий фактам. Явный перебор с бросками сверху в финале, игры профессионалов с американской шпаной в Гарлеме, тренировки на батутах – да даже щит, разбитый вдребезги чемпионом Европы Николаем Падиусом (на самом деле Майкл Джордан сделал это только в 1985 году).

Много лет назад Джорджа Лукаса обвиняли в несоответствии его «Звездных войн» законам физики. В вакууме (а значит, и в космосе) звук не распространяется, а в фильмах Лукаса все космические корабли взрываются со страшным грохотом. Теперь представьте, если бы все баталии в «Звездных войнах» проходили в тишине. Пошли бы вы (точнее, ваши родители) на такой фильм, сделали бы его культовым?

И тут снова можно обратиться к мнению Жармухамедова.

– Американцы сверху забивали?

– На разминке – да. А в финале мы им такой возможности не давали.

– Как прошло ваше знакомство с Александром Ряполовым, который сыграл вас?

– Перед съемками меня пригласили в студию «Тритэ», меня там встретили два Александра – Белов (сын олимпийского чемпиона-1972 Сергея Белова – «Матч ТВ») и Ряполов. Прошли в комнату, где собрались режиссеры, сценаристы, продюсеры, начали общаться. И уже в конце беседы я спрашиваю: «А меня-то кто будет играть?» Они говорят: «Да вот этот парень, рядом с вами сидит». Он был моего роста, но, во-первых, блондин с чисто русским лицом, а во-вторых, наверное, в два раза мощнее меня по «физике». Говорю: «Так он вроде не подходит, светлый и мощнее меня». Саша отвечает: «А я уже похудел на восемь килограммов». Думаю: «Ничего себе, если он сейчас похудел, какой же он был раньше». В общем, меня успокоили: «Не волнуйтесь, мы его загримируем, будет выглядеть почти как настоящий казах». Получилось так, как получилось.

– Так получилось или нет? Вы увидели себя в этом фильме?

– Увидел, конечно. Нормальный, хороший фильм. Главное, чтобы молодежи понравилось. А старшее поколение, которое нас видело, еще раз переживет тот драматичный финал.

– Вам тяжело было принять некоторые несоответствия фильма реальной истории?

– Как я уже говорил, фильм художественный. И, на мой взгляд, сценарист и режиссер имели право на вымысел, чтобы сделать его более зрелищным. Конечно, в Америке мы с этими темнокожими ребятами в переулке не играли, икру против долларов не ставили. Контактная линза у меня тоже в мюнхенском финале не вылетала, потому что я тогда играл еще без линз. Но это для интереса придумано. Зрителям должно понравиться.

– Вы ведь тоже всей командой в раздевалке сидели до ночи?

– До шести утра. Ждали, когда рассмотрят протест американской делегации. Потом нас все-таки отвезли в олимпийскую деревню, спать хотелось ужасно. Я прилег на кровать, отключился, но вскоре меня будто электрическим током ударило. Подскочил, посмотрел на часы – оказалось, что был в отключке всего 15 минут. С утра продолжали ждать в «ленинской комнате». А в час дня туда с горящими глазами влетел Сергей Григорьевич Башкин (ассистент главного тренера Владимира Кондрашина – «Матч ТВ») и сообщил, что мы стали чемпионами. В тот момент Олимпиада еще продолжалась, поэтому все были по своим местам. Но постепенно начали стекаться – и потом все это перешло в буйное празднество.

Праздник – это лучшее слово, которым можно описать происходившее после официального предпоказа. Аплодисменты после премьеры – это слишком банально. После «Движения вверх» будут еще и слезы, и гордость за отечественный спорт (сейчас это особенно актуально). А на выходе из зала зрители будут поздравлять друг друга с победой, как будто она случилась не 45 лет назад, а вот только что, на их глазах.

P. S. Лучшая цитата из фильма (узнайте сами, о чем она):

– И давно они тебе своими-то стали?

– Давно. Понял только сейчас.

Фото: кадры из фильма «Движение вверх» («Централ Партнершип»)