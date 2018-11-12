«Мы с Аршавиным в роли тренера дали бы СМИ много поводов для скандалов». Быстров – о своем друге

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров – о своем друге Андрее Аршавине, завершившим профессиональную карьеру.

2018-11-12T15:30:25+03:00 Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров – о своем друге Андрее Аршавине, завершившим профессиональную карьеру.

— Какой была первая мысль после того, как узнали, что Аршавин завершает карьеру?

— Если честно, то я ни о чем не думал. Зачем мне этим заниматься? Ведь это Андрей завершает карьеру, а не я, — сказал Быстров. — Да, у него была великолепная футбольная карьера. Но всегда кто-то уходит, и на его место проходят другие люди. В этой ситуации нет никакого повода для грусти.

— Вы с Аршавиным обсуждали это решение? Может быть, он просил у вас совета?

— Мы общаемся, но Андрей – взрослый мальчик, советы ему не нужны. Он сам все прекрасно понимает и делает то, что считает нужным. И в целом мы с ним подобные темы не обсуждаем.

— Аршавин – самый талантливый футболист, с которым вы играли в одной команде на протяжении карьеры?

— Один из самых талантливых.

— А кто еще входит в этот список, если не считать вас?

— (смеется) Это очень большой перечень, в который входят все футболисты, с которыми я начинал играть. Это и молодежка, и дублирующие составы, и так далее. Для меня все они – хорошие игроки. Это касается и футболистов, которые были старше. Только они были не только прекрасными спортсменами, но и авторитетами.

— То есть, перечисленных игроков хватит на несколько сборных?

— Однозначно. Но я не стану перечислять фамилии, потому что это было бы неправильно. Если кого-то случайно забуду назвать, появится повод на меня обидеться.

— Можете вспомнить, когда увидели Аршавина впервые?

— Да, помню этот период. Ничего необычного – пригласили играть за дубль, потом подтягивали к основному составу «Зенита», вот тогда и познакомились. Помню и конкретный день, когда это случилось, и о том, как это произошло, но не хочу об этом говорить.

— 37 лет – почтенный возраст для футболиста, но, может быть, Андрею нужно было поиграть еще?

— Считаю, что Аршавин не стал бы завершать карьеру, если бы у него было желание играть. Нужно понимать, что для этого должен совпасть ряд факторов. Возможно, Андрей принял бы другое решение, попадись ему хороший тренер, который бы знал, как использовать футбольные качества, присущие Аршавину, а также понимал, что и как от него требовать.

— В последнем матче «Кайрат» Аршавина сыграл вничью с «Шахтером», а сам Андрей появился на поле только после перерыва. Вам не кажется это странным? По-моему, прощание получилось бы более красивым, если бы форвард вышел в стартовом составе.

— В принципе, Аршавин мог выйти на поле и на одну минуту. По большому счету, для него и этого было бы достаточно. Что касается причин, то я не знаю, с чем связано такое решение. Может быть, Андрей плохо себя чувствовал или не хотел играть весь матч. Пока что я его об этом не спрашивал.

— Как вы думаете, что ждет Аршавина дальше? Не исключаете, что он может вернуться в «Зенит», но уже не в статусе футболиста?

— В этой ситуации все будет зависть только от желания Андрея и самого клуба. Считаю, что возвращение Аршавина в «Зенит» вполне реально, если этого захочет руководство сине-бело-голубых. Андрей – человек, который может и должен повлиять на развитие питерской футбольной молодежи. На данный момент с этим в «Зените» все очень печально. Грустно наблюдать за тем, как в составе ЦСКА и «Спартака» на поле выходят молодые футболисты, воспитанники академий, в то время как у «Зенита» — итальянцы пенсионного возраста. Удручающее зрелище.

— Слышал мнение, что «Зенит» с удовольствием бы делал ставку на местных футболистов, но их попросту нет. Хотя, звучит как отговорка.

— Естественно. Откуда взяться молодым и своим игрокам, когда на протяжении пяти-шести лет ты их покупаешь? Гораздо легче подписать футболиста и заработать денег, чем воспитать собственного. Но Аршавин один из немногих людей, которые способны изменить к лучшему бедственное положение нашего детского футбола. Да, пооткрывали тысячи академий, но что-то особо это не работает.

— Если абстрагироваться от «Зенита», видите его в качестве тренера?

— Почему бы и нет? Уверен, что Аршавин будет отличным тренером, если захочет.

— Вы бы согласились пополнить тренерский штаб Аршавина, если бы получили от него предложение?

— Конечно. Вы только представьте себе эту ситуацию: в качестве футболистов мы участвовали в таком количестве передряг, а теперь мы – два тренера. Все корреспонденты и журналисты были бы довольны. Мы бы дали вам много поводов для скандалов (смеется).

Читайте также:

Аршавин закончил играть. Что чувствуете?

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, РИА Новости/Игорь Руссак, РИА Новости/Антон Денисов