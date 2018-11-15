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Таланты и проблемы сборной Германии, биатлон и «Камень, ножницы, бумага». Лучшие тексты дня на «Матч ТВ»

00:43
Таланты и проблемы сборной Германии, биатлон и «Камень, ножницы, бумага». Лучшие тексты дня на «Матч ТВ»
Фото: © globallookpress.com
Монополия футбола. Почти все лучшие тексты среды были посвящены спорту номер один.

Любитель бургеров и самый дорогой защитник страны. Новые лица сборной Германии

В четверг сборная России сыграет товарищеский матч с немцами. Представляем пять футболистов, которые скоро будут определять игру сборной Германии.

Гинтер быстро раскрылся – в первой же игре за «Фрайбург», когда ему было всего 18 лет, он забил победный гол после выхода на замену. Затем два года подряд становился лучшим молодым игроком Германии, в 19 лет отыграл все матчи в бундеслиге за «Фрайбург» почти без замен, а в 20 стал чемпионом мира на турнире в Бразилии. Правда, Гинтер оказался в числе трех футболистов, которые не провели на поле ни минуты, но прогресс был сумасшедший.

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До биатлонного отбора остались сутки. Что имеем?

Одним – кубки мира и IBU, другим – билет домой.

С 1 по 18 ноября сборная России по биатлону проводит последний сбор перед новым сезоном. В Контиолахти собрались ведущие спортсмены страны: Антон Шипулин, Александр Логинов, Екатерина Юрлова-Перхт и другие. Сбор завершится контрольными стартами, по итогам которых будет определен состав команды на предстоящие этапы Кубка мира и Кубка IBU (Международного союза биатлонистов). 15 ноября пройдет спринт, 17 ноября – еще один спринт. Такой формат отбора руководство сборной объяснило тем, что гонки с высокой ценой промаха сейчас доминируют в международном календаре и поэтому разумнее формировать команду по ним.

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Арбитр не принес монетку на матч и попросил капитанов сыграть в «Камень, ножницы, бумага». Альтернатива не зашла

Печальная история неоцененного новаторства из женской суперлиги Англии.

Перед матчем шестого тура между «Манчестер Сити» и «Редингом» (1:1) арбитр Дэвид Макнамара оставил монетку, с помощью которой традиционно выбирают, кому достанется мяч, в раздевалке для рефери. Встреча транслировалась на один из телеканалов, и чтобы не задерживать съемки, Макнамара предложил другой способ жеребьевки – «Камень, ножницы, бумага». Благодаря рассеянности и находчивости арбитра капитан «Сити» (и по совместительству сборной Англии. — «Матч ТВ») Стефани Хьютон вместе с коллегой из «Рединга» Кристи Пирс вспомнили детство.

Чем все закончилось – читайте здесь

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Перед игрой с Россией у немцев проблемы: билеты плохо раскупаются, а Ройс снова травмирован

Во вторник сборная России прилетела в Лейпциг, где сыграет с немцами. Бундестим в кризисе, но, кажется, знает, как его преодолеть.

Йоахим Лев не вызвал на игры с Россией и Голландией Марка-Андре Тер Штегена, которого беспокоит плечо, и Джерома Боатенга, месяц назад травмировавшего голень в матче с Голландией и переживающего непростые времена в клубе – полторы недели назад он разозлил тренера «Баварии» Нико Ковача тем, что лег в разминочной зоне во время матча с «Вольфсбургом».

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Фото: Getty Images, РИА Новости/Александр Вильф, globallookpress.com, Maddie Meyer / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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