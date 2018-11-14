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Арбитр не принес монетку на матч и попросил капитанов сыграть в «Камень, ножницы, бумага». Альтернатива не зашла

16:48
Арбитр не принес монетку на матч и попросил капитанов сыграть в «Камень, ножницы, бумага». Альтернатива не зашла
Фото: © Manchester City
Печальная история неоцененного новаторства из женской суперлиги Англии.

Хотел как лучше…

Перед матчем шестого тура между «Манчестер Сити» и «Редингом» (1:1) арбитр Дэвид Макнамара оставил монетку, с помощью которой традиционно выбирают, кому достанется мяч, в раздевалке для рефери. Встреча транслировалась на один из телеканалов, и чтобы не задерживать съемки, Макнамара предложил другой способ жеребьевки – «Камень, ножницы, бумага». Благодаря рассеянности и находчивости арбитра капитан «Сити» (и по совместительству сборной Англии. — «Матч ТВ») Стефани Хьютон вместе с коллегой из «Рединга» Кристи Пирс вспомнили детство.

https://twitter.com/NaqibahW/status/1062683112138784768

…получилось как всегда

Смекалку и заботу рефери о ценном эфирном времени не оценили. Макнамаре впаяли три недели дисквалификации от судейской деятельности. Против креатива высказалась и глава женского судейского комитета.

— Макнамаре следовало лучше готовиться. У него должна была быть монета, но ее не было. Это очень непрофессионально. Законы игры гласят, что ты должен подбросить монетку. Не думаю, что это то, что мы можем проигнорировать, — цитирует The Telegraph главу женского судейского комитета ФА Джоанна Симпсон.

Отметим, что позицию официальных лиц не одобрили простые болельщики. В сети решение Макнамары называют гениальным, а наказание – несправедливо суровым. 

https://twitter.com/ChopperHMK/status/1062482708457287681

Арбитр возобновит работу 17 декабря, но едва ли захочет креативить снова. 

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