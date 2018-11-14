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До биатлонного отбора остались сутки. Что имеем?

09:19
До биатлонного отбора остались сутки. Что имеем?
Александр Логинов / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Одним – кубки мира и IBU, другим – билет домой.

С 1 по 18 ноября сборная России по биатлону проводит последний сбор перед новым сезоном. В Контиолахти собрались ведущие спортсмены страны: Антон Шипулин, Александр Логинов, Екатерина Юрлова-Перхт и другие. Сбор завершится контрольными стартами, по итогам которых будет определен состав команды на предстоящие этапы Кубка мира и Кубка IBU (Международного союза биатлонистов). 15 ноября пройдет спринт, 17 ноября – еще один спринт. Такой формат отбора руководство сборной объяснило тем, что гонки с высокой ценой промаха сейчас доминируют в международном календаре и поэтому разумнее формировать команду по ним.

«Шипулин работает по самочувствию»

Главный вопрос в преддверии сезона-2018/19: миновало ли безвременье в российском биатлоне? Допинговые скандалы разной величины продолжают периодически вспыхивать, но спортсменов из основной команды они, к счастью, обходят стороной. Тренерский штаб изо всех сил старается показать, что подготовка в сборной идет по плану: в спокойной обстановке и атмосфере полного доверия. В Контиолахти биатлонисты проходят финальную проверку: первая гонка этапа Кубка мира в словенской Поклюке стартует уже 2 декабря.

В Финляндии сейчас тренируются биатлонисты из основной команды, резерва и приглашенные на отбор за счет регионов. По сравнению с прошлогодним ноябрьским сбором в Бейтоштолене в основном составе у мужчин практически нет новых фамилий. Разве что вернулся Евгений Гараничев, который год назад только восстанавливался после перенесенного мононуклеоза (острое вирусное заболевание. – «Матч ТВ»). Часть спортсменов, начинавших прошлый сезон в резерве, переместились в основу, например, Семен Сучилов и Петр Пащенко. Однако по многочисленным заявлениям тренеров сборной это деление на основу и резерв – скорее условность, команда работает в одном режиме и на одних сборах. Резерв в этом году пополнили сильные юниоры – Игорь Малиновский и Василий Томшин, которые после изменения возрастных рамок IBU могут еще год бегать среди молодежи, но готовились уже со взрослыми. Как сложится для них «рубка» со старшими товарищами и куда в итоге поедут эти ребята – еще одна интрига предстоящих выходных.

В сентябре объявивший о продолжении карьеры многолетний лидер сборной Антон Шипулин также приехал в Финляндию. О разумности этого решения специалисты спорят в голос. Дело в том, что спортсмен пропустил большую часть подготовительного сезона. 

«В отношении Антона, честно говоря, сейчас никакого оптимизма не испытываю. Мне кажется, ему этот сезон вообще надо было пропустить», — заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов тоже очень настороженно отнесся к присутствию Шипулина на сборах: «Есть подозрение, что ты, Антон, рановато заявил о своем возвращении. Жизнь может преподнести сюрприз в любой момент».

В какой форме находится биатлонист сейчас – действительно загадка. Тренеры, однако, полностью вошли в положение олимпийского чемпиона, и до первых этапов Кубка мира он может быть допущен без отбора. Для этого ему даже необязательно бежать контрольные гонки. Все потому, что прошлом сезоне спортсмен вошел в тройку мирового рейтинга, пропустив вперед только француза Мартена Фуркада и норвежца Йоханнеса Бе. «Антон работает по самочувствию! Как себя будет чувствовать, так и решим – бежать или нет!» — написал в Instagram президент СБР Владимир Драчев.

Но если Шипулин – темная лошадка, то в отношении его партнеров по команде есть определенная ясность. Ее дали контрольная тренировка в Токсово и чемпионат России по летнему биатлону. Так, судя по результатам, к новому сезону неплохо готовы Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Логинов выиграл спринт на чемпионате страны по летнему биатлону, Бабиков первенствовал в составе эстафеты, а Малышко победил в Токсово. Нельзя сбрасывать со счетов Юрия Шопина, который в смешанной эстафете взял золото на летнем ЧМ. Тем не менее предсказать исход контрольных гонок в Контиолахти не представляется возможным: слишком любят биатлонисты сборной России приятно (а иногда – неприятно) удивлять. Порой даже самих себя.

Последний рывок

Подвижки в женской сборной еще до формирования состава на кубки наблюдаются более серьезные. Завершила карьеру после провального прошлого сезона Ольга Подчуфарова, а Татьяна Акимова, Ирина Услугина и Дарья Виролайнен взяли паузу. Их место в основном составе заняли Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Анастасия Морозова. Главной надеждой остается чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт.

«Она очень самоорганизованна, и у нее очень высокая мотивация. Этим летом она тренировалась под руководством своего отца, но по нашему плану. Выполняла те же нагрузки, что и основная команда», — в конце октября рассказал главный тренер сборной Анатолий Хованцев.

А сама Юрлова немногим ранее заявила, что не собирается менять гражданство (вопреки слухам) и в будущем очень хочет поехать на чемпионат мира и Олимпиаду: «У Мякяряйнен и Кузьминой те же цели, что и у меня», — заключила спортсменка.

В прошлом сезоне кризис в женской команде, кажется, достиг своего апогея. На финише россиянки были отброшены далеко в третий, четвертый и даже пятый десяток, допинговые разбирательства мешали адекватной подготовке, а в личном зачете Кубка мира лучший результат – 13-й, все у той же Юрловой. Проблемы были не только с точки зрения физики, но, что важно, в моральном плане. В команде не было единства, внутри сборной то и дело появлялись разногласия, доходившие до серьезных скандалов. Болельщики срывали злость на Виктории Сливко, которая, по их мнению, находилась в сборной не совсем заслуженно. Отлучение Юрловой-Перхт от Олимпийских игр и невнятное выступление там допущенных Акимовой и Кайшевой только добавило масла в огонь. Лишь в мае, когда в команде сменилось руководство, а старшим тренером вновь стал Виталий Норицын, появилась надежда на выход из застоя.

В этапах Кубка мира принимают участие шесть женщин и шесть мужчин от каждой команды. В Кубке IBU – по семь спортсменов и спортсменок. В Контиолахти сформируется состав команды на первые три этапа: в Поклюку, Хохфильцен и Нове-Место для участников Кубка мира и в Идре, Риднау и Обертиллиах для Кубка IBU. Конечно, по ходу соревнований в командах могут происходить изменения: все будет зависеть от результатов и здоровья биатлонистов, однако предварительно до «Ижевской винтовки» изменений в составах не предвидится.

Остается надеяться, что сборная России поступательно движется к возвращению в элиту мирового биатлона. И уже в ближайшие дни станет ясно, кому предстоит держать удар на первых международных стартах этого сезона.

Фото: Союз биатлонистов России, Matthias Hangst / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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