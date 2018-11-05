Хочу поехать на Кубок мира по биатлону. Что мне нужно знать?

В роли гида для «Матч ТВ» выступает сестра-близнец Антона Шипулина – Анна Маслова.

2018-11-05T11:35:09+03:00 В роли гида для «Матч ТВ» выступает сестра-близнец Антона Шипулина – Анна Маслова.

До старта международного зимнего биатлонного сезона остается меньше месяца. Первые гонки (сингл-микст и смешанная эстафета) пройдут 2 декабря в словенской Поклюке.

В преддверии сезона «Матч ТВ» попросил сестру Антона Шипулина Анну Маслову дать несколько полезных советов для болельщиков. Анна является руководителем фан-сборной России по биатлону и организовывает туры на этапы КМ.

Как попасть на биатлон?

- Когда приобрел билеты на стадион и точно спланировал свою поездку, лучше сразу покупать билеты на самолет и бронировать гостиницу. На некоторые этапы это надо делать чуть ли не за год. Когда я формирую туры на будущий сезон (обычно это конец мая – начало июня), то уже возникают проблемы с поиском тех гостиниц, которые выгоднее всего расположены к стадиону.

Сложнее всего найти гостиницу в Хохфильцене, Антерсельве и Нове-Место. Здесь еще нужно учитывать отдаленность гостиницы от самого стадиона. Легко забронировать место в радиусе 60-80 км, в районе 10 километров от арены - практически невозможно.

Поселиться в одной гостинице со сборной России – реально! Но не на всех этапах. Знаю, что болельщики жили в одном отеле с нашими спортсменами в Оберхофе и Контиолахти.

Самое дорогое направление в Европе: Холменколлен (Норвегия), Эстерсунд (Швеция) и Анси (Франция). Самое бюджетное: Хохфильцен (Австрия) и Поклюка (Словения).

Если хочется попасть на лучший сектор трибуны, то лучше караулить начало старта продаж билетов. Продажа, как правило, начинается за полгода. Всю эту информацию можно отследить на сайте интересующего вас этапа КМ. Свой отдельный сайт есть у всех этапов. Там же можно купить билеты на стадион. Я обычно заказываю через оргкомитет этапа.

Перед тем как выбрать место на стадионе, нужно внимательно изучить план-схему арены и определиться, откуда ты хочешь наблюдать за гонкой. Обычно трибуны A и В находятся напротив стрельбища и рядом с финишной зоной. Трибуны С, D и F – на виражах и поворотах со стадиона.

Пока была не на всех этапах, поэтому сложно сказать, где труднее всего достать билет. Но, как правило, на месте (в кассах стадиона) всегда можно свободно купить билеты на места вдоль трассы и на «виражные» секторы – D, E и F.

Цены билетов на этапы КМ и чемпионат мира практически не отличаются. Но стоит учитывать, что ЧМ длится 10 дней и делиться на два этапа: 4 гонки на первой неделе и 4 гонки на второй. Цены на вторую неделю будут чуть дороже, потому что в конце чемпионата проходят самые зрелищные гонки.

Болельщикам в поездку стоит взять теплые и комфортные костюмы, непромокаемую обувь - можно демисезонную, так как погода в Европе не сильно морозная. Также пригодятся термос, бинокль и сидушка наподобие рыболовной. Иначе устанут ноги. В ожидании гонок приходится долго стоять. Из фанатской атрибутики возьмите флаги с надписью города, откуда вы приехали, дудки и трещотки. И не забудьте про рюкзак, в котором вы будете носить все эти вещи.

Самая приятная погода (из тех этапов, на которых я была) – в Антерсельве. Утеплиться стоит, отправляясь в Эстерсунд и Контиолахти. В Оберхоф и Рупольдинг не помешает захватить дождевики.

В будние дни можно выезжать за два часа до начала гонки. В выходные – за пять!

На всех этапах Кубка мира ходят шаттлы до стадиона. На личном автомобиле можно доехать до парковок, а потом все равно придется оставить свой транспорт и ехать на шаттле.

На стадионы нельзя приносить большие баннеры, флаги на коротких держателях. Запрещено перелезать через забор и мешать ходу спортсменов.

Для курения рядом со стадионом, как правило, есть отведенные места. Многие культурно ими пользуются. Но в Рупольдинге меня поразила одна ситуация: немецкие фанаты курили прямо у забора вдоль трассы, фривольно выдыхая дым в сторону пробегающих спортсменов.

Самые частые проблемы у российских болельщиков во время тура возникают с переводом на английский язык и с тем, как добраться до стадиона.

Я сама обычно не беру автографы у биатлонистов, но знаю, что всегда с радостью откликаются на просьбы болельщиков спортсмены из Норвегии и Франции. В принципе, большинство биатлонистов готовы с вами сфотографироваться и оставить автограф на память. Просто нужно знать время, когда просить. Лучше всего это сделать после гонки, когда спортсмен закончил заминку и переоделся.

Какой вопрос мне чаще всего задают туристы-болельщики? «Почему ты не стала биатлонисткой?»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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