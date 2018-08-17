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Летом биатлонисты тренируются в очень красивых местах. Как туда попасть?

Михаил Кузнецов
16:30
Летом биатлонисты тренируются в очень красивых местах. Как туда попасть?
Ощущение, что спортсмены готовятся к сезону на фоне фотообоев.

Национальный парк Вануаз (Франция)

Кого там можно было встретить этим летом: Яков Фак (Словения)

https://www.instagram.com/p/BmZCKkAH2tR/?hl=en&taken-by=jakovfakofficial

Чем знаменит?

Вануаз – самый первый национальный парк во Франции. Его основали в 1963 году. Тогда популяция диких альпийских горных козлов была под угрозой. Животных необходимо было оградить. Сейчас не все места парка доступны для посещения туристов. На данный момент в Вануазе проживает самая большая колония горных козлов. Они, наряду с зелеными альпийскими лугами и горными вершинами, являются главной достопримечательностью парка. Еще там можно встретить альпийских сурков, серн, горностаев.

Вануаз граничит со многими популярными горнолыжными курортами. В том числе с Куршавелем, который в России считается главным символом зимнего лакшери-отдыха. Также рядом с парком находится курорт Валь-д’Изер, где ежегодно проходит этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Количество желающих попасть в Валь-д’Изер в зимний сезон настолько велико, что власти блокируют дороги к нему, чтобы ограничить поток туристов.

Как добраться?

Вануаз находится на востоке Франции. Крупнейшие аэропорты вблизи парка - в Женеве и Лионе. Оттуда можно добраться на поезде (поездка займет 2-3 часа) или взять автомобиль в аренду. Конечно, если у вас достаточно средств, то нетрудно долететь прямо до Куршавеля на частном самолете.

Национальный парк Пиренеи (Франция)

Кого там можно было встретить этим летом: Мартен Фуркад (Франция)

https://www.instagram.com/p/Bl5kQufARX8/?hl=en&taken-by=martinfourcade

Чем знаменит?

Одна из самых красивых известняковых гор на планете Монт-Пердю, которая находится в восточной части парка, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть массива расположена на территории Испании. Там, на другой стороне, ее называют Монте-Пердидо. Оба названия переводятся как «потерянная гора». Легче подняться вершину, третью по высоте в Пиренеях (3355 метров), по испанской стороне.

Парк считается одним из самых богатых во Франции по разнообразию флоры и фауны. Здесь водится единственное в мире водное млекопитающее – пиренейских выхухоль. Также можно встретить бурых медведей, рысей, серн и других животных.

https://www.instagram.com/p/BlsadHngQx1/?hl=en&taken-by=martinfourcade

Национальный парк Пиренеи – идеальное место для пеших и велопрогулок. Становится понятно, почему Мартен выбрал именно это место: каждую вторую сторис в инстаграме Фуркад записывает верхом на велосипеде или на лыжероллерах. Да и родился биатлонист здесь неподалеку – в Восточных Пиренеях.

Как добраться?

Парк расположен на юго-западе страны. Ближайший крупный аэропорт - в Барселоне. Дорога от каталонской столицы до парка займете более пяти часов. Расстояние от аэропорта – более 400 километров. В летний высокий сезон добраться до парка на своем автомобиле нельзя. Какую-то часть пути придется проехать на автобусе.

Национальный парк Триглав (Словения)

Кого там можно было встретить этим летом: Анастасия Кузьмина (Словакия)

https://www.instagram.com/p/BlYy3krHi1X/?hl=en&taken-by=nastja.kuzminova

Чем знаменит?

Гора Триглав – является символом страны. Она изображена на национальных флаге и гербе Словении. Существует легенда, что на этой горе обитал горный козел Златорог с рогами из чистого золота. Златорогу установлен памятник в парке, в честь него названа самая известная пивная марка Словении.

Также в парке, который находится в Юлийских Альпах, есть самое большое озеро в стране – Бохинь. В окрестностях горы Триглав расположены несколько популярных горнолыжных курортов. В 20 километрах от парка есть знаменитый город Блед. В это красивое место с живописным озером и замками раз в два года съезжаются сильнейшие шахматисты на турнир по швейцарской системе.

Главная биатлонная достопримечательность парка – горное плато Поклюка. Здесь в этом сезоне стартует розыгрыш Кубка мира. В 2001-м Поклюка принимала чемпионат мира по биатлону.

Как добраться?

Ближайший крупный аэропорт - в Любляне. От словенской столицы до парка курсирует автобус. Дорога займет не более 1,5 часов.

Южный Тироль (Италия)

Кого там можно было встретить этим летом: Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Доротея Вирер (Италия), Лаура Дальмайер и Дениз Херрман (Германия), Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

https://www.instagram.com/p/Bmf_sDFFZBs/?hl=en&taken-by=dorothea_wierer

Чем знаменит?

Провинция, расположенная на самом севере Италии, до 1919 года принадлежала Австрии. Большинство местных жителей говорят на немецком. Поэтому здесь одинаково комфортно тренироваться итальянке Вирер и женской сборной Германии по биатлону.

Главная достопримечательность – невероятные виды. Южнотирольские доломитовые Альпы стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для полноты ощущений для приезжающих созданы множество пеших маршрутов. Южный Тироль – одно из самых желанных мест для жизни у европейцев.

https://www.instagram.com/p/Bk-FQ2knq68/?hl=en&taken-by=kaisamakarainen

Тут мягкий климат и благородная почва. Туристы любят север Италии и за гастрономические ощущения. По Южному Тиролю проходит так называемая «винная дорога». Регион считают царством белых вин.

Также здесь находится один из самых любимых стадионов Антона Шипулина – в Антхольц-Антерсельве. На нем ежегодно проходят этапы Кубка мира.

Как добраться?

Ближайшие аэропорты - в Инсбруке и Вероне. Чуть более долгий путь получится из Мюнхена и Милана. Расстояние из Инсбрука до Южного Тироля – 130 километров. Дорога должна занять на машине или поезде не более двух часов.

Кэнмор и Уистлер (Канада)

Кого там можно было встретить этим летом: Анаи Бесконд (Франция)

https://www.instagram.com/p/BlpwENzj7zJ/?hl=en&taken-by=anaisbescondofficiel

Чем знаменит?

Кэнмор граничит с парком Банф – старейшим и крупнейшем в Канаде. Он был создан в 1885 году. Здесь есть ледники, водопады, минеральные источники с целебной водой. Наверняка видели фотографии, где на ровной голубой глади озера отражаются, как в зеркале, заснеженные вершины гор. Скорее всего, увиденные вами снимки были сделаны в национальном парке Банф.

Кэнмор периодически включают в календарь Кубка мира по биатлону. В нынешнем сезоне здесь состоится седьмой этап.

https://www.instagram.com/p/Bk7kXmPj1O3/?hl=en&taken-by=anaisbescondofficiel

Анаи Бесконд этим летом посетила еще одно популярное туристическое место в Канаде – Уистлер. Город является меккой для любителей лыжных видов спорта. Покататься по местным склонам приезжают туристы из Европы и Австралии. Горнолыжный курорт тут начали строить в 60-х годах прошлого века. Канадские инвесторы надеялись, что на горе Лондон (старое название горы Уистлер) будет проходить зимняя Олимпиада в 1968-м. В итоге хозяином Игр Уистлер стал лишь в 2010-м. Здесь проходили соревнования по лыжным видам и санному спорту во время ванкуверской Олимпиады.

Гора Уистлер названа в честь свиста сурка, который водится в этих местах.

Как туда добраться?

Ближайший к Кэнмору аэропорт – Калгари. На машине можно добраться за 1,5 часа. Уистлер расположен недалеко от Ванкувера. Дорога от аэропорта займет до двух часов.

Кантон Граубюнден (Швейцария)

Кого там можно встретить этим летом: Михал Шлезингр, Ондржей Моравец и другие биатлонисты чешской сборной.

https://www.instagram.com/p/BmGIH2Hn2IH/?hl=en&taken-by=moravec_ondrej

Чем знаменит?

В Швейцарии несколько национальных языков: итальянский, французский, немецкий. А всего четыре. Четвертый – ретроманский. Именно в кантоне Граубюнден можно встретить носителей этого языка. Кантон находится на юго-востоке Швейцарии.

Чешская сборная несколько раз зачекинилась в поселке Ленцерхайде. Здесь проходят этапы Кубка мира по горнолыжному спорту. От поселка несколько пешеходных маршрутов. За день по горам можно добраться до курорта Ароса, за два – до Давоса. Оба населенных пункта также расположены в кантоне Граубюнден. Кстати, в Давосе сейчас проводят свою подготовку к сезону сборная России по лыжным гонкам.

https://www.instagram.com/p/BmYz2ZcHOaq/?hl=en&taken-by=michalslesingr

Также в Граунбюндене находится столица зимних Олимпиад 1928 и 1948 годов – курорт Санкт-Мориц. Тут ежегодно соревнуются лучшие саночники и бобслеисты планеты.

Ну и, конечно, в Гранбюндене собрана вся красота Швейцарии – альпийские луга, горы и озера.

Как добраться?

В эту часть Швейцарии одинаково удобно приезжать из разных стран. Из Цюриха поезд идет три часа. Поездка из Милана займет на полтора часа больше, но в итальянскую столицу моды из Москвы билет на самолет стоит дешевле. Можно рассмотреть вариант маршрута из Мюнхена. Дорога на поезде займет около шести часов.   

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