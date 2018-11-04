Шипулин опробовал новую форму сборной. Фото

Выглядит ярко.

2018-11-04T13:25:41+03:00 Выглядит ярко.

На сборе в Контиолахти российские биатлонисты получили возможность опробовать в боевых условиях форму, в которой им предстоит бегать в этом сезоне. Первые фото пришли еще из Рамзау, но там речь шла скорее о позировании. В роли моделей выступили, напомню, Лариса Куклина и Дмитрий Малышко.

Поставщиком комплектов стала фирма KV+, заменившая на этом поприще немецкий аdidas, работавший со сборной в предыдущие годы.

Форма выполнена в достаточно ярких цветах, характерных для российского флага, но триколор в явном виде не имитируется. Впрочем, если Василий Томшин поднимет руку вверх, то на рукаве как раз будет последовательность из бело-синего, синего и красного – почти флаг России. На ногах такая последовательность отсутствует.

Женские комплекты внешне ничем не отличаются от мужских.

На примере Максима Цветкова видно, что сине-красный орнамент центральной части корпуса не слишком контрастен и, скорее всего, в темное время суток будет просто смотреться как синий. Узнавать своих будем по светлым вставкам на руках и лодыжках.

Два комплекта – прошлогодний и новый – на одном фото. Как видите – ничего общего.

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Фото: СБР