Любитель бургеров и самый дорогой защитник страны. Новые лица сборной Германии

В четверг сборная России сыграет товарищеский матч с немцами. Представляем пять футболистов, которые скоро будут определять игру сборной Германии.

2018-11-14T10:48:08+03:00 В четверг сборная России сыграет товарищеский матч с немцами. Представляем пять футболистов, которые скоро будут определять игру сборной Германии.

Маттиас Гинтер

Клуб: «Боруссия» Менхенгладбах

Возраст: 24 года

Позиция: правый защитник, центральный защитник и опорный полузащитник

Гинтер быстро раскрылся – в первой же игре за «Фрайбург», когда ему было всего 18 лет, он забил победный гол после выхода на замену. Затем два года подряд становился лучшим молодым игроком Германии, в 19 лет отыграл все матчи в бундеслиге за «Фрайбург» почти без замен, а в 20 стал чемпионом мира на турнире в Бразилии. Шик. Правда, Гинтер оказался в числе трех футболистов, которые не провели на поле ни минуты, но прогресс был сумасшедший.

После ЧМ защитник перебрался в «Боруссию» Дортмунд. На него возлагались больше надежды, однако адаптация складывалась тяжело. Все изменил Томас Тухель, неожиданно попробовавший перевести защитника из центра оборона на правый фланг. Так Гинтер провел свой самый яркий сезон в карьере – за 24 матча в бундеслиге он забил три мяча и отдал 7 голевых передач. Но после ухода Тухеля начались проблемы.

Йоахим Лев посоветовал футболисту уйти в Менхенгладбах, тот послушался. В итоге он снова вернулся в сборную: выиграл Кубок конфедераций-2017, попал в заявку на ЧМ-2018, пусть и опять не сыграл ни матча, а уже после провального выступления Германии сделался основным игроком команды. Даже поле 0:3 от Нидерландов и перетасовки состава Левом Гинтер остался в старте.

Его брат – Никлас Гинтер – тоже занимался футболом. Но из-за двух подряд разрывов крестообразных связок колена завязал. Пошел учиться на спортивного менеджера, набираясь опыта скаутом во «Фрайбурге», «Боруссии» Дортмунд и «Боруссии» Менхенгладбах. Сейчас он один из агентов брата.

Лерой Зане

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 22 года

Позиция: вингер, фланговый нападающий

Скорость досталась Зане от отца – Сулеймана Зане, игрока сборной Сенегала и команд бундеслиги. Он пробегал 100 метров с мячом за 10,7 секунды. И забил больше 50 голов в чемпионате Германии.

Зане сверкнул в «Шальке» во второй части сезона-2014/15 – и за полтора года в клубе забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Летом 2016-го его первым делом купил Гвардиола (за 50,5 млн евро), который заметил немца, еще будучи тренером «Баварии». После дебютного сезона в Англии футболист признавался, что из-за проблем с носом не может показывать свой максимум. В итоге он принял решение сделать корректирующую операцию, чтобы войти в новый сезон «счастливым и здоровым». Так и вышло: «Сити» взял чемпионство, а Зане набрал 25 очков по системе «гол+пас» (10+15).

Но самое удивительное, что после такого мощного сезона Зане не попал в заявку на чемпионат мира в России. Причин было несколько:

Игрок не до конца прижился в коллективе. В частности, потому что пропустил Кубок конфедераций из-за операции на носу, хотя мог перенести ее на более поздний срок

За сборную Зане в тех матчах, что ему давали шанс, действительно играл плохо

В немецких СМИ привели цитату, которую якобы Зане сказал на одной из тренировок Вернеру из «РБ Лейпцига»: «Вы даже в Лигу чемпионов не попали, а я – чемпион Англии». Это услышал Лев – и сделал выводы

После провала на ЧМ тот выбор Лева приводили в пример еще месяц, как одно из самых неудачных решений тренера. Но конфликта между игроком и специалистом нет.

— Йоахим объяснил мне свое решение. Поэтому все в порядке, — рассказывал после турнира Зане.

Сейчас Лерой один из немногих, кто сыграл все три матча в Лиге наций.

Серж Гнабри

Клуб: «Бавария»

Возраст: 23 года

Позиция: нападающий

В юности Гнабри выбирал между футболом и легкой атлетикой, скорость позволяла показывать мощные результаты в обоих видах спорта. В 2011 году академия лондонского «Арсенала» переманила таланта из школы «Штутгарта» всего за 100 тысяч евро. Спустя 5 лет «канониры» продадут футболиста за 5 млн евро, а нынешняя его трансферная стоимость уже в шесть раз больше.

В Англии у Гнабри почти не было шансов, но в «Вердере» и затем в «Хоффенхайме» он выдал два сильных сезона подряд – 11 и 10 голов, а также 2 и 6 голевых передачи соответственно. И получил шанс в основе «Баварии».

Лигу наций Гнабри начал в запасе, но после провала с Нидерландами получил шанс выйти в старте против сборной Франции. Немцы выдали лучшую игру за последний год, создавая шансов не меньше действующих чемпионов мира. Но проиграли – 1:2.

Никлас Зюле

Клуб: «Бавария»

Возраст: 23 года

Позиция: защитник

С 15 лет Зюле воспитывался в академии «Хоффенхайма», причем сначала играл на позиции форварда. Но с каждым годом опускался все глубже, став в итоге защитником. Никлас обладает потрясающими антропометрическими данными – его рост 195, а вес 95 кг. И при такой массивности защитник очень хорошо владеет своим телом – в «Хоффенхайме» он был одним из лучших в бундеслиге по выигранным единоборствам (66,3%). Навыки форварда делают его достаточно техничным защитником, который может начать атаку.

В молодежной команде «Хоффенхайма» игрок порой злоупотреблял бургерами, однажды на это даже обратил внимание главный тренер Юлиан Нагельсманн. Но теперь нарушение диет в прошлом. Иначе бы ни о какой «Баварии» даже мечтать не пришлось.

В нынешнем сезоне Зюле окончательно стал главным защитником мюнхенского клуба. Хуммельс и Боатенг обычно сменяют друг друга, а 23-летний футболист проводит почти все матчи.

За сборную Германии Никлас уже успел выиграть Кубок конфедераций в 2017-м. А также сыграть и на чемпионате мира – в провальной встрече с Южной Кореей (0:2). Но там вся команда выглядела удручающе. В последнем игре Лиги наций (против Франции) Зюле провел весь матч.

Тило Керер

Клуб: «ПСЖ»

Возраст: 22 года

Позиция: защитник

Этим летом Керер стал самым дорогим немецким защитником – «ПСЖ» выкупил его контракт у «Шальке» за 37 млн евро. Прежнее достижение принадлежало Матсу Хуммельсу, который перешел в «Баварию» за 35 млн евро. В начале сезона Тухель чаще выпускал молодого защитника на замену, но в последних играх продвинул его в основной состав.

Когда до конца контракта с «Шальке» оставался год и стороны уже вели переговоры, в «Шальке» обратился «ПСЖ». Игрок мог надавить на клуб, чтобы его отпустили максимально быстро и дешево. Но Керер не стал торопить события, а доверился «Шальке». Клуб его не подвел, выбив хорошие деньги для себя, но и организовав трансфер.

Тило дебютировал за «Шальке» в сезоне-2015/16, но полноценно помогать команде стал только через год. И спустя сезон он был одним из важнейших игроков, благодаря кому команда вышла в Лигу чемпионов.

Защитник «ПСЖ» техничен (так как в юношестве играл нападающим и опорником), хорошо читает игру, обладает достаточной дистанционной скоростью и неплох в борьбе. Через несколько лет он станет одним из лучших игроков обороны в мире.

Фото: globallookpress.com, Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Напомним, что прямую трансляцию матча Германия-Россия смотрите на matchtv.ru в четверг, 15 ноября, начиная с 22:40 по Москве!

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