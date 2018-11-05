«В «Спартак» надо приходить, чтобы выигрывать еврокубки». Черчесов – о составе сборной, Заболотном и «Спартаке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед последним сбором команды в 2018 году.

2018-11-05T15:00:06+03:00 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед последним сбором команды в 2018 году.

- Перед прошлым сбором вы говорили, что не вызываете тех молодых игроков, которые нужны молодежной сборной. Теперь Чалов и Ахметов в главной команде. Это на постоянной основе?

- Дело в том, что молодежная сборная этого созыва прекратила свое существование. Тот же Ахметов по возрасту уже не будет в ней играть. В отличие от Чалова, который во возрасту еще подходит. Это раз. Второе: в ноябре у молодежки нет игр. Мы тогда говорили, что у них свой турнир, в который надо попадать. Действуем последовательно: появилась возможность вызвать молодых, сделали это. Опережая вопросы, скажу, что в будущем могут быть вызваны и другие игроки молодежки. Чтобы посмотреть за ними не с трибун, а воочию. Наши двери открыты – и это не просто лозунг, а наша позиция, - сказал Черчесов.

- Кирилл Набабкин опытный футболист, но давно не вызывался в сборную. Что изменилось сейчас?

- Вы сами ответили на свой вопрос: он опытный футболист, который стабильно играет в Лиге чемпионов. А впереди два непростых матча – с Германией и Швецией. Планируем использовать его правым защитником. У нас есть более атакующий игрок на этой позиции – Фернандес. Есть более оборонительный – Набабкин. Чтобы закрыть тему: игроки, которые тоже были в кандидатах – Игнатьев, Петров, они более атакующие футболисты. В оборонительном плане менее способные, что ли. А Набабкин может сыграть и центрального защитника, как уже было в этом сезоне. Опытный футболист, способный сыграть с листа.

- Если бы Игорь Смольников не был травмирован, то вызван был бы он?

- Была бы определенная опция. Не могу сказать, как бы было. Мы всех отсматриваем.

- Не выглядят ли Кузеяв, Зобнин, Фернандес переутомленными из-за большого количества игр после ЧМ?

- Смотрим, как они чувствуют себя в сборной. Все-таки в командах разные психологически ситуации, это влияет на физическое состояние. Плюс в клубах некоторые выполняют другие функции, нежели в сборной. Например, Зобнин.

- Перед прошлым сбором вы сказали, что после ухода Акинфеева основным вратарем сборной стал Лунев. Все так?

- Лунев – основной, но мы всегда смотрим на динамику. Есть еще пара игр перед приездом в сборную и у «Локомотива», и у «Зенита». Никогда в вопросе вратарской позиции не шарахались, ситуация подскажет. Довольны тем, как выбранные нами вратари провели этот месяц после прошедшего сбора.

- Шунин отыграл три матча на ноль. У него есть шансы выйти хотя бы на тайм?

- У нас два заключительных матча: есть турнирная ситуация – со Швецией, есть имиджевая – со сборной Германии. Все футболистам доверяем, ситуация подскажет, как действовать. На сегодня такой идеи нет. Это не значит, что он в плохой форме или плохой вратарь, доверять надо потихоньку. Готовить, чтобы был результат.

- Черышев не играл в последних матчах, у него была травма. Не исключаете, что по прибытию в сборную он отправится обратно в клуб?

- Буквально полчаса назад с ним переговорили, определенный дискомфорт есть. Сегодня будет дополнительное обследование. Если обратите внимание, мы вызвали 23 полевых футболиста. Изначально предусматривали такую ситуацию. Если Черышев будет готов, он приедет. Никогда никем не рискуем.

- Ари неплохо провел последний месяц. У него есть формальные права быть в сборной?

- Вы правильно сказали: он месяц провел хорошо. Те, кто чисто юридически могут сыграть за сборную, всегда в фокусе. Ари нужна стабильность. В этом году не стали делать больших изменений в сборной, потому что команда живет определенной жизнью.

- «Монако» по-прежнему проигрывает. Связывались с Головиным? В каком он психологическом состоянии?

- Если вы помните, перед последним сбором они тоже никого не выигрывали. Но Головин приехал – и свою партию сыграл, отдал голевую передачу. Сейчас физическое состояние у него лучше, чем тогда. Никаких проблем у него не увидел. Если проанализировать, то сложности «Монако» понятны: много футболистов продали, много травмированных, и чемпионат не самый простой.

- Недавно ходили разговоры о том, что вы можете прийти в «Спартак». Ваш контракт предусматривает совмещение постов?

- Отвечу так. Со мной из руководства «Спартака» никто ни разу не связывался. С моим непосредственным начальством на эту тему никто не разговаривал. Значит, с ними тоже никто не связывался или связывался, но получил отказ, не знаю. В «Спартак» надо приходить, чтобы строить команду, которая будет выигрывать еврокубки.

- Но совмещение возможно?

- Я ответил. Тремя пунктами. Тема закрыта. Вопрос хороший, потому что когда читаешь разное про себя, хочется пару слов подобрать. Но вот я дал конкретный ответ – ни в одном из слов ничего не придумал.

- Йоахим Лев сейчас в шатком положении. Если Германия проиграет России, то он может быть отправлен в отставку. Как к этому относитесь?

- Не так давно завтракал с ним в Лондоне - не услышал в его голосе тревоги. Он тренер высокого уровня. Если брать чисто результат, то понятно, что ситуация неудовлетворительная. Но качество игры, например, в последнем матче с Францией – было очень высоким. В сборной Германии идут определенные перемены, 5 новых футболистов играло. Нам предстоит сложный матч.

- В телеэфире у Познера вы сказали, что мечтаете возглавить «Баварию»…

- …Нет, не так сказал. У меня есть цели, а не мечты.

- Сорокин из «Рубина» стал играть гораздо реже. Была ли необходимость вызывать именно его, а не, например, Кутепова?

- Если бы не было необходимости, не вызвали бы. Он достаточно качественно проявляет себя. Мы не вмешиваемся в клубные дела, не спрашиваем, играет футболист или нет. Он постоянно тренируется, травм нет, вышел недавно на замену – и забил гол. Значит, и психологическое состояние такое, как надо. Что касается Ильи Кутепова, то внимательно смотрим за ним. Но пока это не тот Кутепов, что был на чемпионате мира. Ему нужно время, которое как раз у него будет в паузу на матчи сборных. Знаю, Илья критически к себе относится. Думаю, он все правильно поймет.

- Где будет готовиться сборная между двумя играми?

- В Германии. Останемся в Лейпциге, после игры тренируемся два дня, а потом вылетаем на матч со Швецией. Приняли такое решение, чтобы сократить количество перелетов.

- Заболотный за последний месяц только один раз вышел в стартовом составе. Чем он интересен сборной?

- В ответе про Ари я уже частично ответил. Это последний сбор команды в этом году. Мы очень внимательно относимся к любому игроку, который может потенциально прийти к нам в команду. Чтобы те командные связи, которые у нас есть – и на поле, и вне поля, - не рушились. Это важно. Потому что сам по себе хороший игрок ничего не решит. На ЧМ мы это увидели.

Вопрос по Заболотному справедливый. Ту игру, что он провел в Кубке, он физически выглядел достойно, моменты имел. Если потребуется, то с Дзюбой вместе они чувствуют себя комфортно, что не всегда бывает у двух больших форвардов, если они не в одной команде. Другое дело, что, если так дальше продолжится, то после перерыва будем по-другому на какие-то вещи смотреть. И давать шанс другим.

- Оба Миранчука вернулись в сборную. Убедили?

- На первом сборе оба были не в том состоянии, что надо. Сейчас и Антон, и Алексей выходят на свой уровень. Но есть нюансы, которые надо обсудить при личной встрече. У всех тренеров разные требования. Дальше дело за ними.

- Пару дней назад в вашем инстаграме появилась фотография с Усэйном Болтом. В сборную России не просился?

- Что касается инстаграма, который мы сделали, то было много фейков, непонятно, что творилось. И меня убедили, что надо сделать официальный. С Болтом мы встретились на финале чемпионата мира. В лифте. Он свои качества не мог там проявить – одинаковые расстояние мы быстро покрыли.

- Как вам его футбольные качества?

- Кстати, не поленился посмотреть отрывки некоторых матчей. Понятное дело, есть нюансы. Есть скорость, но футбол это другой вид спорта. Но он, конечно, молодец.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, globallookpress.com

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