Ари – лучший форвард РПЛ. Мы серьезно

Даже лучше Заболотного.

2018-11-13T15:02:55+03:00 Даже лучше Заболотного.

Увидел заголовок. Ребята, у вас все в порядке?

Да, можем повторить еще раз: Ари действительно лучший нападающий чемпионата. Звучит громко, но нужно подчеркивать, что он лучший конкретно в этот момент. И не забывать, что в РПЛ дефицит забивных форвардов, тем более тех, кто обладает юридическими основаниями, как говорит Черчесов, «стоять под флагом и гимном».

Всего за 14 туров в РПЛ на позиции форварда выходили 44 футболиста.

21 футболист забивал чаще, чем один раз.

Добавляем паспортный контроль и получаем 13 футболистов:

1. Чалов – 9

2. Ари – 6

3. Дзюба – 5

4. Панюков – 4

5. Ионов – 4

6. Смолов – 3

7. Полоз – 3

8. Костюков («Енисей») – 3

9. Козлов («Оренбург») – 3

10. Канунников («Крылья») – 3

11. Луценко – 2

12. Марков – 2

13. Жамалетдинов – 2

Напомним, прошло 14 туров. Только три форварда в лиге забили 5 и более голов. Отчасти – это специфика чемпионата, отчасти – невысокий класс исполнителей.

Вы пишете, что Ари – лучший форвард РПЛ. Но он же забил меньше Чалова!

Мы опираемся на InStat-индекс (совокупность количества и качества действий игрока). Лучший – Ари (293), второй – Дзюба (284), третий – Чалов (283), пятнадцатый – Полоз (241).

Здесь все просто. Ари забил шесть голов и отдал три голевые за 644 минуты. Он играл почти в два раза меньше других сборников, что позволило Чалову уйти в отрыв в бомбардирской гонке. Бразилец совершает результативное действие каждые 72 минуты. Аномальный показатель для нашей лиги.

Допустим, он хорош. Но почему Черчесов изначально выбрал Заболотного и Полоза?

Логичный вопрос. Ари 32 года, как и другому дебютанту национальной команды Кириллу Набабкину. Не поздновато ли? Формально раньше Ари и не мог быть вызван. Гражданином РФ он стал только в июле, но мы понимаем, что это решаемый вопрос. Если бы он действительно был нужен, то играл бы на ЧМ. Но дело не столько в паспорте.

Ари выстреливает отрезками, он нестабилен, поэтому и не стал большим форвардом. Статистика за 8 сезонов все объясняет.

Средние показатели накладываются на то, что натурализация – тонкий момент. Она означает: сами не воспитали, поэтому пользуемся теми, кого воспитали другие. Черчесов, как специалист подписавший контракт с РФС, вынужден принимать это в расчет. Гильерме, Нойштедтер, Рауш, Фернандес + Ари – это 5 человек, почти четверть сборной. Если учесть, что Черышев вырос в Испании, то – едва ли не треть. С точки зрения имиджа футбола и тех, кто за него отвечает – это так себе.

Это одна из причин, почему Черчесов рассматривал Ари сдержанно, отдавая приоритет своим Полозу и Заболотному. При этом натяжек по Полозу и Заболотному не было, они обладают качествами под определенный план тренера, поэтому, пока Дзюба был здоров, кадры в атаке вполне устраивали Черчесова. Дзюба – лидер, Смолов должен когда-нибудь выправиться и вернуться, кроме того месяц назад еще ожидали возвращения Кокорина.

Еще один натурализованный футболист был бы лишним. Поэтому для Ари путь Фернандеса никто не оформлял, он шел по пути Гильерме. «Мы можем обойтись без тебя, но если сам сделаешь документы и будешь в порядке, то почему бы и нет».

В общем, в предыдущие вызовы у Черчесова было столько же оснований приглашать Ари, сколько голов у Заболотного в этом сезоне РПЛ. Ноль. Сейчас на два больше:

1. Дзюба не поможет. Смолов не готов. Кокорина не отпустят. Полоз нечасто забивает. Заболотный почти не играет. Чалов – дебютант.

2. Ари действительно в порядке. Возможно, как никогда в карьере. Гол и пас каждые 72 минуты.

Решающим стало выступление Ари в матче с «Енисеем». А вы бы после такого на месте Черчесова удержались?

— Накануне [в воскресенье] мы с ним созвонились, спросил, готов ли он приехать. Изначально не планировали вызывать Ари, вносить серьезные изменения. Хотели посмотреть на него уже весной, если будет необходимость. Но травма Дзюбы вынуждала нас реагировать. Ари здорово играл в последнее время, так что вызов он заслужил, — сказал Черчесов.

Давайте только о футболе. Чем хорош и чем плох Ари?

Выделяем главное по показателям этого сезона. Для начала о плохом.

1. Единоборства. Бразилец умело ставит корпус, делает это великолепно, но в борьбе, где мяч нужно заполучить – плох. Причем, как вверху (выиграл 2 из 8), так и внизу (3 из 12). Выборка небольшая, но общий процент выигранных единоборств низкий (27%). Если нет возможности забить гол, Ари может уклониться от борьбы, пойти в нее пассивно. Такая же проблема с выигранными единоборствами и у Чалова (23%), мы подробно писали об этом.

2. Офсайды. Всего – 12, второй показатель в РПЛ. Не забываем, что он провел меньше игр, чем другие конкуренты по сборной.

Теперь о хорошем.

1. Реализация. Если Ари попадает в створ, то в 75 процентах случаев это гол: 21 удар – 8 в створ – 6 голов.

2. Прессинг. В среднем за матч при участии Ари в прессинге «Краснодар» отбирает мяч 1,8 раза. По этому компоненту с бразильцем наравне только Азмун и Полоз. Дзюба – 1,5, Чалов – 1,4.

3. Открывания. По InStat – это самое сильное качество Ари. Он здорово находит свободные зоны при насыщенной обороне (Швеция) и особенно раскрывает талант в контратаках, когда есть возможность разбежаться (Германия).

Мы собрали для вас нарезку самых ярких действий Ари в этом сезоне РПЛ. Посмотрите, это того стоит.

Контрольный матч сборной России с Германией состоится в четверг в Лейпциге. В 22:40 в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», также трансляцию можно посмотреть на нашем сайте.

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Владимир Астапкович