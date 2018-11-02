К нему присматриваются «Уотфорд» и «Ницца». Разбираем игру лучшего футболиста РПЛ в октябре

И лучшего бомбардира чемпионата России Федора Чалова.

2018-11-02T19:07:13+03:00 И лучшего бомбардира чемпионата России Федора Чалова.

Месяц назад мы отбирали для вас яркие фрагменты игры Николы Влашича – лучшего футболиста РПЛ по итогам сентября.

Теперь подробнее рассмотрим игру Чалова. Сентябрь форвард ЦСКА (5+1 в 4 матчах) провел намного сильнее октября (1+1 в 3 матчах), поэтому будем воспринимать приз как поощрение от болельщиков, которые не забыли и отметили молодого нападающего во втором месяце осени.

Еще один повод – интерес европейских клубов. Интересуются – не совсем точный глагол, корректнее – начинают присматриваться. В частности, «Уотфорд» и «Ницца». Прямая речь агентов:

Алексей Зинин: На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову [речь об «Уотфорде»]. Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?» Говорит – 5 миллионов евро. Ответил им, что это не очень адекватное предложение – даже доносить до ЦСКА нет смысла, — сказал Зимин в интервью Чемпионату.

На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову [речь об «Уотфорде»]. Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?» Говорит – 5 миллионов евро. Ответил им, что это не очень адекватное предложение – даже доносить до ЦСКА нет смысла, — сказал Зимин в интервью Чемпионату. Джамал Акаев: Лично ко мне неделю назад обращался главный скаут «Ниццы» Морган Боулер. Чалов им очень интересен. И сумма, которую клуб готов предложить за нападающего, серьезно больше той, что звучала в истории с «Уотфордом», — сказал Акаев Sport24.

Сейчас трудно представить Чалова за границей. Не только по футбольным качествам, но и по человеческим. Он замкнут, стеснителен и все еще привыкает к вниманию. В Европе будет тяжело. Рано, да и серьезного разговора об этом не идет, ЦСКА в этом сезоне Чалова точно не продаст.

Орещук: «А в „Барселону“ Чалов еще не переходит?»

Главные качества – открывания и завершения атак

Чалов прекрасно открывается. По 100-бальной шкале InStat дает Федору 85, Смолову – 74, Дзюбе – 71. Открывания и завершения атак (тоже 85) – его сильнейшие качества. Два вида открываний:

1. Чалов ставит корпус и отыгрывается тому же партнеру, либо отдает на третьего. Таким образом, атака развивается, набирает скорость.

2. Чалов открывается в зону за спину защитнику под длинный пас. Стартовая скорость позволяет отрываться от соперника.

В чемпионате России играют очень плотно, получить мяч в комфортной ситуации и развернуться самому выходит редко. Поэтому Чалов часто получает мяч спиной к воротам и скидывает набегающему партнеру, а затем совершает новое открывание. Так бывает несколько раз за атаку. Федор играет большую роль в развитии атак ЦСКА, он полезен в подыгрыше. Для примера вспомним гол Влашича в последнем матче с «Краснодаром».

Скорость делает Чалова серьезным оружием при контратаках ЦСКА, но еще ценнее в РПЛ качества Чалова при позиционном наступлении. Он хорошо находит возможность получить мяч при плотной опеке; связанный с этим факт: ЦСКА – вторая команда в лиге по забитым голам с игры (15, «Краснодар» — 18). Со стандартов армейцы забивают мало – всего 2 гола, меньше – только «Крылья» (1).

Еще одно сильнейшее качество – завершение атак. Было бы странно, если бы у форварда это умение было не развито, но отметим, что после 12 туров Чалов – самый бьющий игрок РПЛ: в среднем 4,2 удара за матч. Важно, что он бьет точно – 52% ударов попадают в створ. У Чалова лучший процент точности в лиге вместе с Джорджевичем и Зе Луишем (тоже 52%).

Еще рановато говорить, что Чалов – лучший форвард РПЛ, но, наверное, уже можно отмечать его как главного игрока штрафной чемпионата, 7 из 8 своих мячей в РПЛ Федор забил из ее пределов. Наслаждаемся нарезкой всех голов и голевых передач 20-летнего форварда в этом сезоне и переходим к сторонам, которые нужно подтягивать.

Единоборства – провал, обводки – много брака

1. Единоборства. Провальные цифры как внизу, так и вверху.

2. Дриблинг. Федор им владеет на неплохом уровне, но допускает много брака. Мы собрали для вас нарезку ситуаций, в которых Федор терял мяч при попытке обыгрыша.

Обратили внимание? Чалов трижды в разных матчах пытается сделать один и тот же финт (резко убирает мяч под опорную), но он не проходит. Еще заметно, что часто Федор медлит с принятием решения, так как не успевает оценить ситуацию до получения мяча. Также Гончаренко наверняка отмечал на разборах, что терять мяч на своей половине поля после обводок недопустимо.

Вы можете последить за Чаловым в субботу, начиная с 16:30, во время дерби «Динамо» — ЦСКА. Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер» и сайте Matchtv.ru.

Футбол. Динамо – ЦСКА. Российская Премьер-лига. 13 тур

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