«В «Спартаке» команда существует отдельно от клуба». Эксклюзивное интервью бывшего помощника Карреры

Итальянский тренер Джорджо Д’Урбано, входивший в штаб Массимо Карреры в прошлом сезоне, в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» — о специфике работы руководства «Спартака», значении болельщиков для клуба и намеренных информационных «сливах» в прессу.

2018-11-01T15:00:46+03:00 Итальянский тренер Джорджо Д’Урбано, входивший в штаб Массимо Карреры в прошлом сезоне, в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» — о специфике работы руководства «Спартака», значении болельщиков для клуба и намеренных информационных «сливах» в прессу.

Отставка Карреры не решит проблем «Спартака»

— Вас сделали чуть ли не главным «козлом отпущения» в «Спартаке» по итогам прошлого сезона, теперь же клуб покинул и сам Массимо Каррера. Вы ожидали, что его отставка случится еще до Нового года?

— Для начала скажу, что мне искренне жаль, что Массимо покинул «Спартак», за который я продолжаю переживать, хотя уже и не работаю там несколько месяцев. Я благодарен ему за возможность провести целый сезон в таком большом клубе и познакомиться с прекрасной страной, окунуться в новый для себя мир…

Что касается отставки Массимо, то ведь про нее давно говорили, верно? К сожалению, у «Спартака» случилась серия домашних поражений, окончательно решившая его судьбу. При этом я уверен, что этой отставкой «Спартак» ничего кардинально в своей жизни к лучшему не изменит. Дело-то не в Массимо, которого недаром так полюбили болельщики за чемпионство и за его достойное поведение.

— А в чем же дело?

— В «Спартаке», у которого существует огромный потенциал для роста по всем направлениям, практически полностью отсутствует система эффективного взаимодействия команды и клуба. Под понятием «команда» я имею в виду как игроков, так и тренерский штаб. За тот сезон, что я отработал в Москве, у меня сложилось такое мнение: команда живет сама по себе, а клубное начальство – своей жизнью. И я вовсе не веду речь о синьоре Федуне - у него хватает задач и посерьезнее. Беда в том, что в клубе отсутствует спортивный или генеральный директор, который бы ежедневно жил проблемами команды и всегда был в курсе внутренней кухни. Нет в «Спартаке» такого топ-менеджера, что мог бы не через третьи руки и чьи-то мнения, а напрямую погружаться с головой в ежедневный быт команды, то есть регулярно посещать базу в Тарасовке и общаться с тренерским штабом, присутствовать на тренировках, чтобы это обязательно видели и сами футболисты, а также ездить вместе с командой на все гостевые матчи. Для ведущих клубов серии А наличие подобного человека настолько естественное и непреложное правило, что его даже и объяснять никому не надо.

Если клуб через своих официальных доверенных лиц не погружен в жизнь команды, то и самому хозяину нельзя рассчитывать на объективное видение общей картины. Спортивный или генеральный директор, живущий жизнью команды, всегда может сыграть на опережение и предотвратить или уничтожить в зародыше ситуации, которые могут выйти из-под контроля и рождают хаос. В «Спартаке» же, к сожалению, такой хаос рождается слишком часто, если судить по бесконечной тренерской чехарде.

Спад после чемпионства был прогнозируем

— Как это проявилось в конкретном случае с Каррерой?

— Первые предпосылки к отставке Массимо, которой клуб сегодня лишь маскирует более серьезные и системные проблемы, рождались на моих глазах. На фоне победного сезона «Спартака», случившегося, как я понимаю, неожиданно для всех и вопреки тем самым системным проблемам в управлении командой, клуб, видимо, решил, что и дальше «Спартак» должен автоматически выигрывать титулы. И не понял, что постчемпионский синдром – вещь настолько опасная, что внимание за жизнью команды, общение с ней надо только усиливать, а не отдаляться от сложностей.

Общий спад после нежданной победы в чемпионате был прогнозируем, а потому и трудное начало прошлого сезона не должно было порождать такую истерию. Вместо того чтобы спокойно вырулить из кризиса за счет конструктивного общения внутри клуба и грамотной медийной подачи ситуации вовне, «Спартак» получил неурядицы внутри раздевалки и взрыв негатива в прессе. Не успели мы с моим соотечественником Аттилой Мальфатти появиться в тренерском штабе, чтобы работать не вместо, а вместе с другими тренерами, как пошла первая волна против Массимо: мол, он притащил сюда своих, чтобы убрать тех, кто добыл чемпионство. Эта тема потом рефреном прошествовала через весь сезон, при каждом удобном случае ставилась Массимо в вину, причем нередко через откровенные вбросы в прессу из самой команды.

— Так, может, Каррере изначально не следовало приглашать вас и Мальфатти в свой тренерский штаб, сохранив тот, что был у него в чемпионский сезон?

— Этот вопрос было бы правильнее адресовать самому Массимо, но я-то думаю, что с учетом игры на трех фронтах ему все равно объективно нужны были новые помощники плюс к тем, что у него уже были. Ну, не взял бы он нас двоих, позвал бы тогда других людей, которые ему знакомы. Вы посмотрите на то, сколько помощников работали в штабе «Зенита» при Лучано Спаллетти или Роберто Манчини, сколько ассистентов сейчас там же у Сергея Семака. Современному главному тренеру в большом клубе не обойтись двумя помощниками, их в любом случае больше.

Массимо сделал то, что посчитал нужным, нарастив свой штаб. Само по себе это не должно было создать проблем, но на нас взъелись так, будто мы у кого-то что-то отобрали. Этот посыл быстро прошел в прессу – и понеслось! Все вылилось в СМИ, потому что клуб не знал ежедневного реального состояния дел, не видел изнутри тренировочного процесса, не вникал в детали, а получал сведения порциями либо от тех, кому мы не понравились внутри команды, либо из прессы, куда информация, опять же, попадала из раздевалки.

Не верю, что команда «сливала» Карреру

— Тот кризис в какой-то момент удалось преодолеть, а дальше «Спартак» даже выдал серьезную бепроигрышную серию. За счет чего тогда удалось предотвратить отставку Карреры, о которой начали было поговаривать?

— А вот здесь самое время вспомнить о болельщиках «Спартака». Это серьезная сила, и к ней надо относиться с пониманием. Выиграв чемпионский титул, Массимо стал кумиром для фанатов, что видно и сейчас, после его отставки. И в тот момент, когда команда попала в кризис, а некоторые игроки, вероятно, подумали, что может произойти очередная смена тренера, к чему они привыкли, на нашу базу приехала группа не самых последних болельщиков команды. Видимо, этот приезд оказался действенным методом, потому что практически сразу после этого в команде вновь появился тот драйв, который исчез было в начале сезона.

— Вы хотите сказать, что на каком-то этапе команда «сливала» Массимо Карреру?

— Я этого не говорю. Чтобы такое утверждать, надо иметь доказательства, которых у меня нет. Зная ребят, я не верю, что они столь грубыми методами хотели убрать Массимо. Но в то же время было странное ощущение того, что команда где-то недонастраивается, где-то теряет концентрацию в самый неподходящий момент именно в матчах, хотя на тренировках все вроде бы идет в целом нормально. Понятно, что со стороны при каждом удобном случае обвиняли меня как тренера по физподготовке, но по тем параметрам, которые мы постоянно проверяли, выходило, что физически футболисты готовы неплохо. Что и подтвердилось, когда к ним вернулся драйв после приезда болельщиков.

Буду и дальше болеть за «Спартак»

— То есть вы хотите сказать, что ни вы лично, ни Каррера никаких ошибок в своей работе не допускали, а перепады в игре в прошлом сезоне – дело объективное и запрограммированное?

— Не ошибается тот, кто ничего не делает, а мы работали! Естественно, что мы и ошибались, и где-то что-то упускали. Скажу больше: у нас бывали между собой и не самые приятные разговоры, мы могли спорить на разные темы и не всегда приходить к единому знаменателю. Но при этом мы всегда жили интересами команды, а нашим общим домом с утра до вечера была Тарасовка, кроме тех случаев, когда к Массимо приезжала жена, а значит, он перебирался на время в московский отель. Если отбросить эмоции, а посмотреть на итоговую турнирную таблицу, то получится, что «Спартак» в итоге занял третье место и попал в еврокубки.

— Да, но от вас ждали победы в Кубке России и места в Лиге чемпионов!

— Согласен, что матч с «Тосно» в полуфинале Кубка страны стал провалом, как и поражение от «Динамо» в последнем туре первенства. Мне до сих пор обидно за те два проигрыша, которые трудно объяснить, но это футбол.

Да, по сравнению с чемпионским сезоном был сделан шаг назад, но в целом «Спартак» остался в числе лучших команд России с хорошими перспективами на будущее – с учетом ряда молодых ребят, которых Каррера уже совсем недавно сделал игроками основного состава. Это я вновь к тому, что работа Массимо явно заслуживает большого уважения. А его нынешняя отставка – не панацея от организационных бед. И само по себе назначение нового тренера, кто бы им ни был, не решит глубинных проблем в отношениях «клуб - команда». И чем быстрее высшие руководители клуба это поймут, тем будет лучше для «Спартака». Того «Спартака», за который я и дальше буду болеть в любом случае, потому что у меня остались очень хорошие воспоминания о подавляющем большинстве игроков этой команды и в целом о тех людях, с которыми меня свела судьба в Москве и в Тарасовке!

Георгий Кудинов, La Gazzetta dello Sport – специально для «Матч ТВ»

Прямую трансляцию матча 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» вы можете увидеть 1 ноября на телеканале «Матч! Планета», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «МАТЧ! КЛУБ» с 19.55 по Москве.

Футбол. Олимп – Кубок России. 1/8 финала. Спартак - Анжи

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Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Максим Богодвид