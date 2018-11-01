Карпин против Семака, «Спартак» против самого себя и битва ЦСКА с греками. Все трансляции четверга

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09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токов [16+]
09:00
Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токов [16+]
11:00
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11:05
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11:35
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии. Э. Андерс - Т. Сантос [16+]
13:35
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13:40
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) [0+]
15:40
Команда мечты. [12+]
15:55
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16:10
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Финал. Прямая трансляция из Катара.
18:10
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18:15
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18:55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. Прямая трансляция. "Ростов" - "Зенит" (Санкт-Петербург)
20:55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. Прямая трансляция. "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала)
21:55
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22:25
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22:30
Команда мечты. [12+]
23:00
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23:40
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) [0+]
01:40
Вся правда про.... [12+]
02:10
Легенда о Брюсе Ли. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Несвободное падение. [16+]
07:00
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07:05
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08:55
Новости.
09:00
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) [0+]
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Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
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Футбол

Карпин против Семака, «Спартак» против самого себя и битва ЦСКА с греками. Все трансляции четверга

09:05
Карпин против Семака, «Спартак» против самого себя и битва ЦСКА с греками. Все трансляции четверга
Рауль Рианчо / Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Подробный гид по сегодняшним трансляциям.

08:30 Теннис. WTA Elite Trophy

К сожалению, Дарья Касаткина, потерпев всего одно поражение на турнире, лишилась шансов на плей-офф. В четверг можно ни за кого не болеть и просто насладиться теннисом в матчах Каролин Гарсия – Эшли Барти, Элиз Мертенс – Юлия Гергес и Анастасия Севастова – Чжан Шуай.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Игра»

15:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Финал

Ранее сборная России взяла серебро в командном многоборье. Наших девушек обошли американки. В четверг медали разыграют в индивидуальном зачете этой дисциплины. От России в финал отобрались Ангелина Мельникова и Ирина Алексеева. По результатам квалификации они заняли пятое и 12-е место соответственно. Днем ранее в аналогичной дисциплине историческое золото завоевал Артур Далалоян.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК – «Польковице»

Вечерний матч ЦСКА – не единственное зрелище для желающих поболеть за россиян любителей баскетбола.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш Спорт»

17:55 Футбол. Олимп – Кубок России. 1/8 финала. «Крылья Советов» — «Краснодар»

У «Крыльев» неважно идут дела в РПЛ, поэтому успех в Кубке России был бы очень кстати. Но в соперниках – вторая команда страны на данный момент. Кто кого?

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Планета»

18:55 Футбол. Олимп – Кубок России. 1/8 финала. «Ростов» — «Зенит»

Матч – украшение стадии 1/8 финала. «Ростов» Валерия Карпина, уверенно входящий в топ-5 чемпионата страны, готов блеснуть и в Кубке. Вот только соперник – лидер сезона. Подтвердит ли «Зенит» свой класс на берегах Дона?

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – «Олимпиакос»

ЦСКА имеет 100-процентный показатель в текущем сезоне Евролиги и явно не намерен прерывать такую серию на глазах родной публики. Но с греками матч простым не получится, будет жарко.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Игра»

19:55 Футбол. Олимп – Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» — «Анжи»

Лихорадящий «Спартак» все еще под руководством Рианчо пытается скрасить неоднозначный сезон. Испанский тренер дебютировал с ничейных результатов в Лиге Европы («Рейнджерс», 0:0) и РПЛ («Рубин», 1:1), но здесь подобное не повторится: или побеждаешь, или прощаешься с турниром до следующего розыгрыша. «Анжи» — соперник классом пониже, но красно-белые в последнее время борются скорее со своими проблемами, чем с оппонентами на поле.

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Фото: Al Bello / Staff / Getty Images Sport / GettyImages.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов, БК «УГМК», ФК «Краснодар», ФК «Зенит», ПБК ЦСКА, РИА Новости/Александр Вильф

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