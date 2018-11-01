Карпин против Семака, «Спартак» против самого себя и битва ЦСКА с греками. Все трансляции четверга
Рауль Рианчо / Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Подробный гид по сегодняшним трансляциям.
08:30 Теннис. WTA Elite Trophy
К сожалению, Дарья Касаткина, потерпев всего одно поражение на турнире, лишилась шансов на плей-офф. В четверг можно ни за кого не болеть и просто насладиться теннисом в матчах Каролин Гарсия – Эшли Барти, Элиз Мертенс – Юлия Гергес и Анастасия Севастова – Чжан Шуай.
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15:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Финал
Ранее сборная России взяла серебро в командном многоборье. Наших девушек обошли американки. В четверг медали разыграют в индивидуальном зачете этой дисциплины. От России в финал отобрались Ангелина Мельникова и Ирина Алексеева. По результатам квалификации они заняли пятое и 12-е место соответственно. Днем ранее в аналогичной дисциплине историческое золото завоевал Артур Далалоян.
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16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК – «Польковице»
Вечерний матч ЦСКА – не единственное зрелище для желающих поболеть за россиян любителей баскетбола.
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17:55 Футбол. Олимп – Кубок России. 1/8 финала. «Крылья Советов» — «Краснодар»
У «Крыльев» неважно идут дела в РПЛ, поэтому успех в Кубке России был бы очень кстати. Но в соперниках – вторая команда страны на данный момент. Кто кого?
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18:55 Футбол. Олимп – Кубок России. 1/8 финала. «Ростов» — «Зенит»
Матч – украшение стадии 1/8 финала. «Ростов» Валерия Карпина, уверенно входящий в топ-5 чемпионата страны, готов блеснуть и в Кубке. Вот только соперник – лидер сезона. Подтвердит ли «Зенит» свой класс на берегах Дона?
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19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – «Олимпиакос»
ЦСКА имеет 100-процентный показатель в текущем сезоне Евролиги и явно не намерен прерывать такую серию на глазах родной публики. Но с греками матч простым не получится, будет жарко.
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19:55 Футбол. Олимп – Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» — «Анжи»
Лихорадящий «Спартак» все еще под руководством Рианчо пытается скрасить неоднозначный сезон. Испанский тренер дебютировал с ничейных результатов в Лиге Европы («Рейнджерс», 0:0) и РПЛ («Рубин», 1:1), но здесь подобное не повторится: или побеждаешь, или прощаешься с турниром до следующего розыгрыша. «Анжи» — соперник классом пониже, но красно-белые в последнее время борются скорее со своими проблемами, чем с оппонентами на поле.
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Фото: Al Bello / Staff / Getty Images Sport / GettyImages.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов, БК «УГМК», ФК «Краснодар», ФК «Зенит», ПБК ЦСКА, РИА Новости/Александр Вильф