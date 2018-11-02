2018-11-02T13:22:15+03:00 Похоже, этот «Пари Сен-Жермен» - лучший в истории. Но у Томаса Тухеля проблемы

«Пари Сен-Жермен» выиграл 11 первых матчей на старте нового сезона во Франции. Это повторение рекорда европейских высших дивизионов, установленного английским «Тоттенхэмом» в сезоне 1960-1961 годов

В ближайшем туре парижане встречаются с «Лиллем» - своим главным преследователем в таблице, который они опережают на восемь очков, и в случае новой победы установят абсолютное достижение

Новый тренер ПСЖ Томас Тухель наладил отличные отношения с лидерами команды: они приносят пользу, даже если не играют полный матч

Позиции Тухеля в клубной иерархии прочны до тех пор, пока он побеждает. В аппаратной борьбе ему противостоит глубоко укоренившийся во всех департаментах спортивный директор, португалец Антеро Энрике

Тренер, который всех очаровал

Томас Тухель выдал потрясающую серию побед на старте чемпионата Франции, и стало интересно разобрать его успехи в деталях. Оказывается, еще за несколько недель до официального назначения немец побывал на базе «Пари Сен-Жермен» и дал указания по планировкам помещений. В частности, попросил увеличить размеры тренажерного зала, чтобы в нем могла заниматься сразу вся команда.

Кроме того, немец отменил сборы перед домашними матчами. Теперь перед играми Лиги чемпионов игроки собираются за четыре часа до стартового свистка в гостинице, а перед матчами чемпионата Франции – за два часа прямо на стадионе. Но немецкий тренер пошел на такой шаг не только ради удовольствия футболистов, а главным образом из соображений экономии. ПСЖ испытывает давление со стороны финансового fair play, и сокращает издержки, как может. Средняя стоимость предматчевого сбора – 20 000 евро, поэтому несколько сотен тысяч за сезон практика Тухеля сэкономить позволит.

Один из сотрудников клуба на условиях анонимности рассказал, что новый тренер гораздо ближе своих предшественников к игрокам: «Он очень осязаемый тренер, например, он часто обнимает футболистов, и это в особенности оценили бразильцы». В команде сразу почувствовали контраст с предшественником: Унаи Эмери – интроверт, плохо сходится с людьми, неохотно идет на контакт. Это, кстати, подмечали еще во время работы баска в «Спартаке». Тухель – его полная противоположность: улыбка, открытость, шутки. В сентябре Тухель отмечал в одном из ресторанов Версаля свое 45-летие и позвал на ужин всех сотрудников базы – за стол сели без малого 70 человек.

Друг Неймара, поклонник Ди Марии, воспитатель Мбаппе

Сразу после своего назначения Тухель встретился с Неймаром, чтобы объявить бразильцу, что он видит в нем своего ключевого игрока. Об этом немецкий тренер потом говорил едва ли не на каждой пресс-конференции. Позиция Неймара на поле изменилась. Из левого нападающего он превратился в компромиссный вариант «десятого номера», который гораздо больше играет на партнеров, но при этом почти не теряет в своей результативности уровня прошлого сезона. По статистике Неймар теперь вдвое реже касается мяча в чужой штрафной, вдвое меньше прибегает к обводкам. Зато, если в прошлом сезоне он чаще играл в пас с левым защитником, то теперь отдает в среднем по 9 передач за игру Килиану Мбаппе и Анхелю Ди Марии.

Тень размолвки между Тухелем и Неймаром уловили в тот момент, когда тренер заменил бразильца в ходе великолепного матча против «Црвены Звезды». Неймар, уходя, прикрыл рот рукой и что-то говорил тренеру. Позже он признался: «Я сказал ему: «Не надо меня убирать с поля». При этом бразилец дал понять, что ничего серьезного не случилось, он признает авторитет тренера, просто любит проводить на поле 90 минут.

Еще год назад Ди Мария не скрывал своего желания покинуть Париж: после прихода Мбаппе и Неймара он сел в запас. Летом 2017 года Лео Месси выразил желание играть вместе со своим приятелем, и «Барселона» пыталась выкупить Ди Марию за 40 млн евро, но получила из Парижа отказ. Регулярную практику аргентинец стал получать лишь во второй половине сезона, когда был травмирован Неймар. Одним из первых требований Тухеля к руководству было сохранение аргентинца в команде. «Когда он играл в «Реале», я следил за ним по телевидению, и он был моим любимым футболистом, - признавался немецкий тренер. – А теперь он в моей команде, и для меня это настоящий подарок». Аргентинец нравится Тухелю как универсал, носитель уникального опыта и образцовый профессионал: Ди Мария всегда первым является на тренировки.

Игру прошлого тура с «Марселем» на скамейке запасных начали Мбаппе и Адриен Рабьо. Тухель объяснил, что это дисциплинарная мера: коллектив для него всегда важнее даже самых ярких звезд. Как выяснилось, футболисты на три минуты опоздали на собрание в гостинице при аэропорте. По легенде, они увлеклись просмотром параллельно игравшегося испанского «класико». В Марселе они вышли на замену, и Мбаппе через три минуты забил победный гол. После игры он сказал, что великий клуб нуждается в лидерах, и эту роль он готов возложить на себя. И у Тухеля должно было остаться впечатление, что он не ошибся в своем смелом решении.

Когда нужно выбирать из двух чемпионов мира

В распоряжении Томаса Тухеля – уникальная вратарская бригада: и Альфонс Ареоля, и Джанлуиджи Буффон – чемпионы мира. Но преимущество в глазах нового тренера получил молодой француз, заработавший свой титул на скамейке запасных: «Я объявил Альфонсу, что в борьбе за первый номер у него будет поул-позишн», - признался Тухель в интервью радио RMC Sport. Но когда Тухеля попросили объясниться на этот счет, прозвучала радикально иная версия: «Уточню, что я говорил это Ареоля еще до прихода Буффона. А когда мы его пописали, ситуация поменялась, поскольку Джиджи – это Джиджи». Немец постарался сгладить неловкость ссылкой на языковые сложности – он с первого дня в Париже пытается объясняться по-французски – но ему объективно трудно балансировать между двумя вратарскими фигурами. С одной стороны – великий Буффон, с другой – воспитанник клуба Ареоля, у которого в июне 2019 года заканчивается контракт, и клуб заинтересован в сохранении такого важного актива.

В матчах Лиги чемпионов Буффон пока не появляется по объективной причине: он дисквалифицирован на три игры группового турнира после удаления в составе «Ювентуса» в матче против «Реала». А в чемпионате Франции Тухель пока делит их игровое время примерно поровну: Буффон отстоял пять матчей, Ареоля – шесть.

Новая молодежная политика Парижа

ПСЖ в этом сезоне внезапно обошел едва ли не всю лигу по числу собственных воспитанников в составе. Таких, вместе с Ареоля, уже восемь человек – в диапазоне от 18-летнего Тимоти Веа до 23-летних Рабьо и Кимпембе. В условиях финансового fair play упускать выгоду, которую приносит одаренная молодежь, недопустимо даже для клубов с надежным источником финансирования в Катаре. Новая политика в этой области у парижан очень жесткая: от клуба стало поступать гораздо больше предложений игрокам заключать профессиональные контракты, но они предполагают довольно скромные условия. Зато тем, в ком виден потенциал, дают сногсшибательные суммы зарплаты и подъемных. Так, 19-летний Стэнли Нсоки, едва начавший выходить на замену в основе, получил парализующий волю подписной бонус - 3 млн евро. Контракты с теми, от которого ждут звездного будущего, заключаются на пять лет.

Борьба кланов внутри: немцы против португальцев

Тухель не был идеальным вариантом замены Эмери с точки зрения спортивного директора Антеро Энрике: кандидатуру немецкого тренера пролоббировали в Катаре. В свою очередь, и Тухель не вполне доволен работой Энрике. Тренер ждал, что ему летом купят сильного опорного полузащитника, но спортивный директор такого трансфера не обеспечил. В итоге Тухель показательно выпускал в центре поля защитника Маркиньоса, который по статистике выигрывает в этом амплуа только 43% единоборств. В матче против «Нима» (4:2) Маркиньос допускал в опорной зоне такие разрывы, что после игры ему даже пришлось оправдываться: «Я никогда не стану Верратти или Тьяго Моттой, но делаю, что могу».

В клубе образовались два не доверяющих друг друга клана – Тухеля и Энрике, а еще один, в который вошли экс-игроки команды Максвелл и Мотта, получившие административную (спортивный координатор) и тренерскую (в команде U-19) работу соответственно, относятся к числу конфидентов самого президента, Нассера Аль-Хелаифи. Они держатся в стороне.

Тухель привел в ПСЖ соотечественника Филиппа Шелба, который занял пост начальника команды. Он блестяще владеет французским языком и присутствует на всех пресс-конференциях главного тренера. Энрике поставил своего человека во главе академии ПСЖ: Паулу Нога из «Порту» стал правой рукой спортивного директора в контроле над молодежной системой. При этом у Тухеля нет близкого человека в селекционном и молодежном секторах, а у Антеро Энрике в первой команде свои ставленники имеются: португалец Жайме Тейшера считается глазами и ушами спортивного директора, причем его функции (team manager) явно дублируют функции близкого тренеру Шелба (staff manager). Кроме того, Энрике прямо влияет на селекцию первой команды посредством своего ставленника, директора по селекции Жоау Луиша Афонсу. У Томаса Тухеля нет никаких видимых рычагов влияния на селекцию команды. В этом поле соперничать со спортивным директором немецкий тренер не может, но пытается хотя бы назначить своего человека на временно вакантный пост главного врача команды. Но у Энрике есть своя кандидатура на эту должность. Здесь разворачивается нешуточная борьба, благо «Пари Сен-Жермен» пока избегает системных медицинских проблем.

Антеро Энрике умеет вести дела жестко. Летом он сумел вызвать недовольство у руководства «Баварии» - за попытки обходным путем заполучить Жерома Боатенга. Президент немецкого клуба Ули Хенесс даже посоветовал ПСЖ «расстаться со своим спортивным директором. Этот персонаж не может представлять «Пари Сен-Жермен», если клуб намерен утвердиться на высоком мировом уровне». Манера, с которой португалец вел торги с «Баварией», была сочтена вызывающей: Энрике предложил за защитника Берната оскорбительные 2 млн евро (куплен в последний день трансферного окна за 15 млн евро), а в ответ на запрос «Баварии» по поводу одного из парижских игроков выставил ценник в 60 млн. Зная, что мюнхенский клуб в принципе избегает многомиллионных покупок и его рекордное приобретение – Корентен Толиссо (41,5 млн евро), эти 60 млн выглядели скандально.

Трансляцию центрального матча 12 тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» - «Лилль» смотрите сегодня в 22:40 на каналах «Матч ТВ» и «Футбол-1».

Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - Лилль

Фото: globallookpress.com