Аршавин закончил играть. Что чувствуете?

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
14:10 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" [0+]
14:10
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" [0+]
16:10
Новости.
16:15
Все на Матч!.
17:00
Смешанные единоборства. ACB 90. Трансляция из Москвы. Сергей Билостенный против Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия Караханяна [16+]
18:45
Новости.
18:50
Континентальный вечер.
19:20
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) - "Автомобилист" (Екатеринбург)
21:55
Новости.
22:00
Тотальный футбол.
23:00
Курс Евро. Бухарест. [12+]
23:20
Все на Матч!.
00:00
Кибератлетика. [16+]
00:30
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Эвертон" [0+]
02:30
Команда мечты. [12+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 4-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:30
Безумные чемпионаты. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
10:50
Тотальный футбол. [12+]
11:50
Новости.
11:55
Все на Матч!.
12:30
"ЦСКА - "Рома". Live. [12+]
12:50
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М. Перри [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Футбол

Аршавин закончил играть. Что чувствуете?

12:39
Аршавин закончил играть. Что чувствуете?
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Лучший игрок прошлого поколения ушел. Лучшим игроком нынешнего он назвал того, кто сейчас сидит в тюрьме.

Аршавин был признан лучшим футболистом России в 2006-м, своего пика в сборной достиг в 2008-м, а сыграл за нее в последний раз в 2012-м. Шесть лет назад! Но официально он финишировал только теперь. Это, конечно, сглаживает эффект: нет даже той слезоточивости, которую вызвали вести об окончании карьеры Сергея Игнашевича или об уходе из сборной Игоря Акинфеева.

От поколения заслуженных мастеров спорта образца Евро-2008 едва набирается десяток действующих игроков. Но Владимир Габулов ждет назначения в министры спорта Северной Осетии, Юрий Жирков на продолжительной паузе из-за больного ахилла, не играет Павел Погребняк, в любительской лиге бегает Роман Павлюченко, без клубов – Ренат Янбаев, Владимир Быстров и Дмитрий Сычев.

Но ведь Аршавин всегда был наособицу. Его неправильно ставить в ряды, он постоянно стремился из ряда вон. Самый яркий русский футболист нового века ушел из игры уже после того, как ушел из новостей. Уехал туда, где можно было спокойно дожечь последний бензин в баке мотивации и заработать последние футбольные деньги. Куда уже почти никто не ехал узнать, как у него дела.

Открыть видео

Как мы вспомним его? Он ведь оказался своеобразным, себе на уме, не напоказ. То есть он не был того типа звезда, которая внешне страдает от избыточного внимания к себе, а когда внимание истощается – еще больше беспокоится, что перестали звонить. Точка в его отношениях с миром была поставлена в том декадентском интерьере варшавского отеля, где в ответ на устный депутатский запрос прозвучала знаменитая фраза: «ваши ожидания – ваши проблемы».

Ясно, что это было вырвано из контекста, да и контекст был неподходящий для того, чтобы футболисты за что-то вымаливали прощение. И у народных избранников могли бы найтись более важные дела в тот вечер, и тон для разговора следовало выбрать иной. Но слова из песни не выкинешь, и именно тогда Андрей исполнил свою лебединую.

Знаменитая ливерпульская четверка голов забита не здесь, наши ожидания обернулись проблемами, последние игровые годы прошли в Казахстане. Аршавин так последовательно дистанцировался от нашей футбольной жизни, что даже завершать карьеру отправился туда, где этого никто бы не заметил. Хотя сейчас такое время, что футболисту для попадания в топ новостей нужно либо настроить против себя половину Москвы, либо совершить противоправное деяние. Сейчас легко просто тихо уйти.

Правда, уходя из «Арсенала» в начале 2013-го, он говорил, что планирует поиграть еще два-три года. Продержался пять. Даже со скидкой на уровень чемпионата Казахстана нужно признать, что для игрока атаки оставаться на поле до 37 лет – удивительное достижение. Аршавин – уникум, его моторику и способы принятия решений в институтах физкультуры изучать следовало бы.

Такие люди уходят, не оставляя в профессии наследников по прямой линии. В нынешнем поколении лучших игроков страны нет никого похожего даже близко. Карьера сопоставимого с Аршавиным по таланту Алана Дзагоева исполосована травмами. А самым талантливым в нынешнем поколении Аршавин назвал Александра Кокорина, человека, который однажды некстати взял в руки стул.

Аршавин ушел так, как играл и забивал: приложив палец к губам. Вообще не очень понятно, что он хотел сказать своей карьерой. Что он нес людям, кроме этих сотен матчей, сотен голов и передач? Кажется, и так немало, но за его огромным талантом угадывалось что-то явно большее. Какое продолжение получит его жизнь? Похоже, футболу еще придется постараться, чтобы сохранить в себе Аршавина. В случае с братьями Березуцкими, например, этого пока не получается.

Кто-то скажет, что такой игрок заслужил прощальный матч. Проблема в том, что это Аршавин. Он может просто на него не явиться.

Фото: globallookpress.com

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+