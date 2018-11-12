Аршавин закончил играть. Что чувствуете?

Лучший игрок прошлого поколения ушел. Лучшим игроком нынешнего он назвал того, кто сейчас сидит в тюрьме.

2018-11-12T12:39:30+03:00 Лучший игрок прошлого поколения ушел. Лучшим игроком нынешнего он назвал того, кто сейчас сидит в тюрьме.

Аршавин был признан лучшим футболистом России в 2006-м, своего пика в сборной достиг в 2008-м, а сыграл за нее в последний раз в 2012-м. Шесть лет назад! Но официально он финишировал только теперь. Это, конечно, сглаживает эффект: нет даже той слезоточивости, которую вызвали вести об окончании карьеры Сергея Игнашевича или об уходе из сборной Игоря Акинфеева.

От поколения заслуженных мастеров спорта образца Евро-2008 едва набирается десяток действующих игроков. Но Владимир Габулов ждет назначения в министры спорта Северной Осетии, Юрий Жирков на продолжительной паузе из-за больного ахилла, не играет Павел Погребняк, в любительской лиге бегает Роман Павлюченко, без клубов – Ренат Янбаев, Владимир Быстров и Дмитрий Сычев.

Но ведь Аршавин всегда был наособицу. Его неправильно ставить в ряды, он постоянно стремился из ряда вон. Самый яркий русский футболист нового века ушел из игры уже после того, как ушел из новостей. Уехал туда, где можно было спокойно дожечь последний бензин в баке мотивации и заработать последние футбольные деньги. Куда уже почти никто не ехал узнать, как у него дела.

Как мы вспомним его? Он ведь оказался своеобразным, себе на уме, не напоказ. То есть он не был того типа звезда, которая внешне страдает от избыточного внимания к себе, а когда внимание истощается – еще больше беспокоится, что перестали звонить. Точка в его отношениях с миром была поставлена в том декадентском интерьере варшавского отеля, где в ответ на устный депутатский запрос прозвучала знаменитая фраза: «ваши ожидания – ваши проблемы».

Ясно, что это было вырвано из контекста, да и контекст был неподходящий для того, чтобы футболисты за что-то вымаливали прощение. И у народных избранников могли бы найтись более важные дела в тот вечер, и тон для разговора следовало выбрать иной. Но слова из песни не выкинешь, и именно тогда Андрей исполнил свою лебединую.

Знаменитая ливерпульская четверка голов забита не здесь, наши ожидания обернулись проблемами, последние игровые годы прошли в Казахстане. Аршавин так последовательно дистанцировался от нашей футбольной жизни, что даже завершать карьеру отправился туда, где этого никто бы не заметил. Хотя сейчас такое время, что футболисту для попадания в топ новостей нужно либо настроить против себя половину Москвы, либо совершить противоправное деяние. Сейчас легко просто тихо уйти.

Правда, уходя из «Арсенала» в начале 2013-го, он говорил, что планирует поиграть еще два-три года. Продержался пять. Даже со скидкой на уровень чемпионата Казахстана нужно признать, что для игрока атаки оставаться на поле до 37 лет – удивительное достижение. Аршавин – уникум, его моторику и способы принятия решений в институтах физкультуры изучать следовало бы.

Такие люди уходят, не оставляя в профессии наследников по прямой линии. В нынешнем поколении лучших игроков страны нет никого похожего даже близко. Карьера сопоставимого с Аршавиным по таланту Алана Дзагоева исполосована травмами. А самым талантливым в нынешнем поколении Аршавин назвал Александра Кокорина, человека, который однажды некстати взял в руки стул.

Аршавин ушел так, как играл и забивал: приложив палец к губам. Вообще не очень понятно, что он хотел сказать своей карьерой. Что он нес людям, кроме этих сотен матчей, сотен голов и передач? Кажется, и так немало, но за его огромным талантом угадывалось что-то явно большее. Какое продолжение получит его жизнь? Похоже, футболу еще придется постараться, чтобы сохранить в себе Аршавина. В случае с братьями Березуцкими, например, этого пока не получается.

Кто-то скажет, что такой игрок заслужил прощальный матч. Проблема в том, что это Аршавин. Он может просто на него не явиться.

Фото: globallookpress.com