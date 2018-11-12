Александр Бубнов: «Набабкин – великий»

Александр Бубнов и Егор Кузнец обсуждают главные события 14-го тура РПЛ.
2018-11-12T16:34:56+03:00
Александр Бубнов и Егор Кузнец обсуждают главные события 14-го тура РПЛ.
Тайм-коды
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0:21 Ищем «Спартак» в турнирной таблице
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1:15 «Уфа» давила «Спартак», она была реально лучше
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2:10 Хотя судья мог поставить пенальти в ворота «Уфы»
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3:24 Смотрим голы в ворота Реброва. Ещенко потерялся, Фернандо – манекен
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4:57 Как Бубнов относится к Кононову?
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5:40 Олег Георгиевич или Валерий Георгиевич? Бубнов за Кононова из-за спартаковского стиля
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6:19 У «Спартака» осталось 6 матчей в 2018 году. Как их нужно провести, чтобы Бубнов похвалил Кононова?
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7:04 Кайфуем от голов «Краснодара». От всех трех
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8:50 «Краснодар» претендует на чемпионство, «Енисей» — уже в ФНЛ
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9:56 Обсуждаем сразу два зрелищных матча: «Ростов» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив»
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11:40 Вернулся Смолов. У «Локо» 0 ударов в створ. Эти события связаны?
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12:08 У кого лучше оборона: у «Рубина» или «Ростова»? Правильный ответ – у ЦСКА
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13:20 График ударов из матча ЦСКА – «Зенит»: у команды Семака 0 ударов в первом тайме, 7 – в концовке
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15:00 Смотрим привоз Маркизио и классный прессинг ЦСКА, затем подробно разбираем второй гол армейцев
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17:14 ТТД ЦСКА. Набабкин – великий
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18:57 ТТД «Зенита». Есть одна двойка
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21:19 Кто в РПЛ борется за чемпионство?
Фрагмент из эфира
Кононов хорошо зарекомендовал себя в РПЛ. Яркие игры были, да и результаты у его «Краснодара» были неплохие. Посмотрим, как у него получится в «Спартаке». Кононов или Карпин? Трудно сравнивать, у обоих есть свой почерк, но мне ближе стиль Кононова, он больше похож на спартаковский. Он приходит в удачный момент, «Спартаку» предстоят четыре домашних матча подряд. Если одержит три победы в четырех оставшихся в 2018 году матчах РПЛ, то это будет хороший результат. Достойный похвалы.
ТТД ЦСКА и «Зенита»