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Александр Бубнов: «Набабкин – великий»

Александр Бубнов и Егор Кузнец обсуждают главные события 14-го тура РПЛ.

Тайм-коды

  • 0:21 Ищем «Спартак» в турнирной таблице
  • 1:15 «Уфа» давила «Спартак», она была реально лучше
  • 2:10 Хотя судья мог поставить пенальти в ворота «Уфы»
  • 3:24 Смотрим голы в ворота Реброва. Ещенко потерялся, Фернандо – манекен
  • 4:57 Как Бубнов относится к Кононову?
  • 5:40 Олег Георгиевич или Валерий Георгиевич? Бубнов за Кононова из-за спартаковского стиля
  • 6:19 У «Спартака» осталось 6 матчей в 2018 году. Как их нужно провести, чтобы Бубнов похвалил Кононова?
  • 7:04 Кайфуем от голов «Краснодара». От всех трех
  • 8:50 «Краснодар» претендует на чемпионство, «Енисей» — уже в ФНЛ
  • 9:56 Обсуждаем сразу два зрелищных матча: «Ростов» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив»
  • 11:40 Вернулся Смолов. У «Локо» 0 ударов в створ. Эти события связаны?
  • 12:08 У кого лучше оборона: у «Рубина» или «Ростова»? Правильный ответ – у ЦСКА
  • 13:20 График ударов из матча ЦСКА – «Зенит»: у команды Семака 0 ударов в первом тайме, 7 – в концовке
  • 15:00 Смотрим привоз Маркизио и классный прессинг ЦСКА, затем подробно разбираем второй гол армейцев 
  • 17:14 ТТД ЦСКА. Набабкин – великий
  • 18:57 ТТД «Зенита». Есть одна двойка
  • 21:19 Кто в РПЛ борется за чемпионство?

Фрагмент из эфира

Кононов хорошо зарекомендовал себя в РПЛ. Яркие игры были, да и результаты у его «Краснодара» были неплохие. Посмотрим, как у него получится в «Спартаке». Кононов или Карпин? Трудно сравнивать, у обоих есть свой почерк, но мне ближе стиль Кононова, он больше похож на спартаковский. Он приходит в удачный момент, «Спартаку» предстоят четыре домашних матча подряд. Если одержит три победы в четырех оставшихся в 2018 году матчах РПЛ, то это будет хороший результат. Достойный похвалы.

ТТД ЦСКА и «Зенита» 

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