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Анатолий Хованцев: «Хочется, чтобы остальные девушки были поближе к Юрловой»

16:28
Анатолий Хованцев: «Хочется, чтобы остальные девушки были поближе к Юрловой»
Анатолий Хованцев / Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Все дело в лыжах.

Первая отборочная гонка у российских биатлонистов позади, и о результатах этого старта мы поговорили с человеком, который отвечает за подготовку всей сборной — Анатолием Хованцевым.

— Без сюрпризов?

— Результаты гонок мужчин и женщин вполне ожидаемы, сенсаций нет. Впереди оказались знакомые фамилии, но в то же время есть и молодежь, например, Васнецова, Морозова, а Казакевич, еще юниорка, с двумя промахами стала девятой. У ребят Малиновский и Томшин — восьмой и девятый соответственно. В общем, итогами первого старта я доволен. В основном заметны те люди, которые были на централизованной подготовке, за исключением Ирины Старых — она готовилась с регионом и пришла четвертой.

— Юрлова, по ощущениям, вне конкуренции.

— Да, Катя показала хороший ход и на стрельбе допустила всего один промах. Хотелось бы, конечно, чтобы и остальные были поближе к ней, тогда сможем достойно выглядеть на этапах Кубка мира.

— У парней результаты заметно плотнее.

— Сегодня примерно с одной скоростью бежали четыре человека: Малышко, Гараничев, Слепов и Пащенко, который с двумя кругами финишировал шестым. Малиновский и Томшин очень хорошо прошли финишные отрезки, начав гонку поспокойнее. Это радует, они юниоры и могут выступать в этом возрасте еще сезон.

— А вы где их видите нынешней зимой?

— Посмотрим на вторую гонку, если результаты будут аналогичными, то я бы хотел их видеть на взрослых кубках IBU, чтобы ребята набирались опыта и привыкали.

— Бабиков и Цветков, скажем честно, не впечатлили.

— Бабиков с двумя промахами стал четырнадцатым, все, кто выше, стреляли лучше, за исключением Пащенко и Елисеева. Так что ход у Антона неплохой. Цветков не справился со стрельбой, допустил промахи (1-2) и не так внушительно смотрелся на трассе. У нас еще один старт, посмотрим, что будет там. Сегодня очень сложные погодные условия, необходимо было иметь очень хорошие лыжи.

— У команды они разного уровня?

— Спортсмены сами выбирали лыжи для гонки, а готовили их им одинаково, мы хотели нивелировать разницу в сервисе. Таким образом, она была лишь в самих лыжах и структурах, которые на них нанесены. И, например, Александр Логинов недоволен лыжами.

— Нужно еще докупать?

— Возможно, надо менять структуру, которая наносится. Или Логинов просто неудачно выбрал пару сегодня.

— Послезавтра на вторую гонку выбор можно будет скорректировать.

— Прогноз погоды говорит, что немного подсушит, и воды на трассе окажется меньше. Кроме того, у девочек, может быть, поменяется круг, он станет немного другим. Сотрудники трассы подвезут еще снег на некоторые участки.

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