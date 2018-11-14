Домрачева – модельер или «модельер»? Разбираемся в вопросе

Олимпийская чемпионка презентовала свою модную коллекцию.

2018-11-14T21:58:43+03:00 Олимпийская чемпионка презентовала свою модную коллекцию.

Два года назад, в сентябре 2016-го, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева запустила собственную линию одежды и открыла интернет-магазин. 25 октября 2018-го спортсменка впервые представила свою коллекцию в рамках проекта Brands Fashion Show, проходившего в Минске. Показ имел большой успех. По словам бывшей биатлонистки, мода помогает ей отвлечься от рутинных дел. Почему Домрачева выбрала такое необычное хобби и хобби ли это?

До подиума

В конце модного показа Дарья Домрачева появилась перед зрителями в футболке с принтом «Уникальная». Рядом с ней стоял ее супруг – Уле-Айнор Бьерндален. В похожей майке, на которой было написано: «Я легенда». В этом нет никакого позерства. И Домрачева, и Бьерндален – уникальны и легендарны.

Мастер, создавший линию этой одежды, — сама биатлонистка. Она завершила профессиональную карьеру в июне 2018-го, потому что решила углубиться в воспитание дочери Ксении. Девочка появилась на свет в октябре 2016 года. Тогда же, а точнее за месяц до рождения ребенка, Домрачева открыла интернет-магазин, где выставила на продажу одежду в стиле casual. Фасоны спортсменка придумывала сама.

Когда у магазина появился логотип, Домрачева нашила его на форму, в которой пробежала «Гонку легенд». Это было первое, скромное заявление о начале новой, дизайнерской карьеры. И биатлонистка имела на то полное право. Ведь карьера спортивная сложилась у нее просто фантастически.

Белоруска стала первой в мире четырехкратной олимпийской чемпионкой, завоевав три золота в личных гонках и одно в эстафете. Она самая титулованная спортсменка в истории Белоруссии на зимних Олимпийских играх. С 2010-го по 2018 год Домрачева выиграла в общей сложности 34 старта. Она дважды поднималась на пьедестал почета чемпионата мира: в Рупольдинге в 2012-м и в Нове-Место годом позднее. А в сезоне-2013/2014 Дарья выиграла еще и Кубок мира. Нет ничего странного в том, что ее прозвали Белорусской ракетой.

Теперь 32-летняя Домрачева пробует себя в новом амплуа. И, похоже, у нее неплохо получается.

«Вдохновлять на движение»

В интернет-магазине бренда «Дарья Домрачева» — футболки, поло, толстовки, костюмы, леггинсы, шапочки. Все они выполнены в стиле минимализма: никакой мишуры, все просто, ярко и удобно. Один из полюбившихся фанатам принтов – биатлонные мишени. Но если бы не Brands Fashion Show, эти товары вряд ли бы стали так популярны среди болельщиков. Спустя два года после зарождения проект получил неожиданное развитие. В показе 25 октября участвовали самые известные спортсмены республики.

На модный подиум вышли биатлонистка Надежда Скардино, лыжник Сергей Долидович, паралимпийская чемпионка Светлана Сахоненко, «художницы» Любовь Черкашина и Мелитина Станюта, теннисистка Александра Саснович и другие. Конфетти, громкая музыка – фэшн-шоу устроили в лучших традициях.

«Идея коллекции в том, чтобы вдохновлять на движение. Очень важно выходить на тренировку в хорошем настроении. Когда ты красиво одет и когда чувствуешь, что на тебе что-то от олимпийского чемпиона, тогда, наверное, появляется дополнительная энергия», — объяснила Домрачева.

Отзывы коллекция получила самые восторженные. «Это было потрясающе. Я горжусь тобой, ну, впрочем, как и всегда! С дебютом тебя на подиуме как дизайнера, спасибо, что дала мне сегодня почувствовать себя моделью», — написала Скардино. А Уле-Айнор Бьерндален отметил: «Я поражен тем, что Дарья создала за несколько месяцев».

При этом бывшая биатлонистка не получала никакого специального образования, хотя и планирует сделать это в будущем. Предрасположенность к творчеству – скорее, генетическое: Дарья выросла в семье архитекторов.

Но зачем?

Остается один вопрос: для чего это все Домрачевой? На рынке спортивной экипировки она еще нескоро завоюет любовь широкой аудитории – рынок моды, и спортивной в том числе, очень жесток. Тем более нереальным сейчас кажется конкурировать за право шить форму для белорусской сборной. А ведь это можно расценивать как вершину национального признания. Дарья и сама говорит, что ни средств, ни возможностей для этого пока нет. Задумавшийся изначально маленький проект, конечно, может вырасти до планетарного масштаба, но это – вопрос везения, желания и заинтересованности спонсоров.

Известно немало случаев, когда успешные спортсменки начинали заниматься модой, хотя никакого отношения к ней изначально не имели. Но чаще всего это носило характер сотрудничества с уже существующими брендами, а не запуска своего собственного. Это и Ляйсан Утяшева, начавшая с создания зимней одежды для BAON, и Анастасия Ермакова, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, презентующая вечерние платья, и Мария Шарапова, которая в рамках компании Nike не первый год демонстрирует собственные кроссовки. Эти проекты имели разный успех. Так что пробовали многие – получалось не у всех.

Но Домрачева не раз доказывала миру, что все возможно, если захотеть. Она всегда поражала своими целеустремленностью и трудолюбием. Кто знает, какие грани таланта Дарья еще в себе откроет. Но что-то подсказывает, что эта коллекция в дизайнерской карьере олимпийской чемпионки – не последняя.

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