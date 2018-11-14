РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
22:00 Кибератлетика. [16+]
22:00
Кибератлетика. [16+]
22:30
Все на Матч!.
23:30
Футбол. Товарищеский матч. "Швейцария" - "Катар" [0+]
01:30
Двойной дракон. [16+]
03:15
Смешанные единоборства. ACB 90. Трансляция из Москвы. С. Билостенный - М. Вахаев. Т. Нагибин - Г. Караханян [16+]
05:00
Спортивный детектив. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Смертельная игра. [16+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:45
Футбол. Товарищеский матч. "Швейцария" - "Катар" [0+]
13:45
Лига наций: главное. [12+]
14:30
Новости.
14:35
Все на Матч!.
15:30
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. И. Баранчик - Э. Йигит [16+]
17:30
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
18:00
Новости.
18:05
Все на Матч!.
18:50
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Ак Барс" (Казань) - ЦСКА
21:25
Новости.
21:30
Курс Евро. Будапешт. [12+]
21:50
Все на футбол!.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Домрачева – модельер или «модельер»? Разбираемся в вопросе

21:58
Домрачева – модельер или «модельер»? Разбираемся в вопросе
Фото: © instagram.com/dadofun
Олимпийская чемпионка презентовала свою модную коллекцию.

Два года назад, в сентябре 2016-го, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева запустила собственную линию одежды и открыла интернет-магазин. 25 октября 2018-го спортсменка впервые представила свою коллекцию в рамках проекта Brands Fashion Show, проходившего в Минске. Показ имел большой успех. По словам бывшей биатлонистки, мода помогает ей отвлечься от рутинных дел. Почему Домрачева выбрала такое необычное хобби и хобби ли это?

До подиума

В конце модного показа Дарья Домрачева появилась перед зрителями в футболке с принтом «Уникальная». Рядом с ней стоял ее супруг – Уле-Айнор Бьерндален. В похожей майке, на которой было написано: «Я легенда». В этом нет никакого позерства. И Домрачева, и Бьерндален – уникальны и легендарны.

https://www.instagram.com/p/Bp2Qc1cnjFP/

Мастер, создавший линию этой одежды, — сама биатлонистка. Она завершила профессиональную карьеру в июне 2018-го, потому что решила углубиться в воспитание дочери Ксении. Девочка появилась на свет в октябре 2016 года. Тогда же, а точнее за месяц до рождения ребенка, Домрачева открыла интернет-магазин, где выставила на продажу одежду в стиле casual. Фасоны спортсменка придумывала сама.

Когда у магазина появился логотип, Домрачева нашила его на форму, в которой пробежала «Гонку легенд». Это было первое, скромное заявление о начале новой, дизайнерской карьеры. И биатлонистка имела на то полное право. Ведь карьера спортивная сложилась у нее просто фантастически.

Белоруска стала первой в мире четырехкратной олимпийской чемпионкой, завоевав три золота в личных гонках и одно в эстафете. Она самая титулованная спортсменка в истории Белоруссии на зимних Олимпийских играх. С 2010-го по 2018 год Домрачева выиграла в общей сложности 34 старта. Она дважды поднималась на пьедестал почета чемпионата мира: в Рупольдинге в 2012-м и в Нове-Место годом позднее. А в сезоне-2013/2014 Дарья выиграла еще и Кубок мира. Нет ничего странного в том, что ее прозвали Белорусской ракетой.

Теперь 32-летняя Домрачева пробует себя в новом амплуа. И, похоже, у нее неплохо получается.

«Вдохновлять на движение»

В интернет-магазине бренда «Дарья Домрачева» — футболки, поло, толстовки, костюмы, леггинсы, шапочки. Все они выполнены в стиле минимализма: никакой мишуры, все просто, ярко и удобно. Один из полюбившихся фанатам принтов – биатлонные мишени. Но если бы не Brands Fashion Show, эти товары вряд ли бы стали так популярны среди болельщиков. Спустя два года после зарождения проект получил неожиданное развитие. В показе 25 октября участвовали самые известные спортсмены республики.

https://www.instagram.com/p/BpmBDkbHwkb/

На модный подиум вышли биатлонистка Надежда Скардино, лыжник Сергей Долидович, паралимпийская чемпионка Светлана Сахоненко, «художницы» Любовь Черкашина и Мелитина Станюта, теннисистка Александра Саснович и другие. Конфетти, громкая музыка – фэшн-шоу устроили в лучших традициях.

«Идея коллекции в том, чтобы вдохновлять на движение. Очень важно выходить на тренировку в хорошем настроении. Когда ты красиво одет и когда чувствуешь, что на тебе что-то от олимпийского чемпиона, тогда, наверное, появляется дополнительная энергия», — объяснила Домрачева.

Отзывы коллекция получила самые восторженные. «Это было потрясающе. Я горжусь тобой, ну, впрочем, как и всегда! С дебютом тебя на подиуме как дизайнера, спасибо, что дала мне сегодня почувствовать себя моделью», — написала Скардино. А Уле-Айнор Бьерндален отметил: «Я поражен тем, что Дарья создала за несколько месяцев».

При этом бывшая биатлонистка не получала никакого специального образования, хотя и планирует сделать это в будущем. Предрасположенность к творчеству – скорее, генетическое: Дарья выросла в семье архитекторов.

Но зачем?

Остается один вопрос: для чего это все Домрачевой? На рынке спортивной экипировки она еще нескоро завоюет любовь широкой аудитории – рынок моды, и спортивной в том числе, очень жесток. Тем более нереальным сейчас кажется конкурировать за право шить форму для белорусской сборной. А ведь это можно расценивать как вершину национального признания. Дарья и сама говорит, что ни средств, ни возможностей для этого пока нет. Задумавшийся изначально маленький проект, конечно, может вырасти до планетарного масштаба, но это – вопрос везения, желания и заинтересованности спонсоров.

Известно немало случаев, когда успешные спортсменки начинали заниматься модой, хотя никакого отношения к ней изначально не имели. Но чаще всего это носило характер сотрудничества с уже существующими брендами, а не запуска своего собственного. Это и Ляйсан Утяшева, начавшая с создания зимней одежды для BAON, и Анастасия Ермакова, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, презентующая вечерние платья, и Мария Шарапова, которая в рамках компании Nike не первый год демонстрирует собственные кроссовки. Эти проекты имели разный успех. Так что пробовали многие – получалось не у всех.

Но Домрачева не раз доказывала миру, что все возможно, если захотеть. Она всегда поражала своими целеустремленностью и трудолюбием. Кто знает, какие грани таланта Дарья еще в себе откроет. Но что-то подсказывает, что эта коллекция в дизайнерской карьере олимпийской чемпионки – не последняя.

Читать еще про биатлон

Хочу поехать на Кубок мира по биатлону. Что мне нужно знать?

Шипулин опробовал новую форму сборной. Фото

Виталий Норицын: «Миронова по-прежнему нестабильна. Четыре штрафных круга в спринте – никуда не годится»

Анатолий Хованцев: «Если Шипулин будет в норме, то, возможно, отправится на кубки IBU»

«Штаны мне почти всегда коротки». Интервью самого перспективного биатлониста России

Петр Пащенко: «Инспектор допинг-контроля увидел медведя и вернулся в машину»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+