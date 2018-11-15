Дмитрий Малышко: «Хоть бы это была самая тяжелая гонка сезона!»

Первый старт отбора позади.

2018-11-15T15:23:37+03:00 Первый старт отбора позади.

Дмитрий Малышко, не допустив ни одного промаха, выиграл первую спринтерскую гонку отбора на кубки мира, который проходит в финском Контиолахти. Малышко обошел ставшего вторым Евгения Гараничева на 7,5 секунды, а допустившего один промах на стойке и замкнувшего тройку Александра Логинова – на 11,8. Мы пообщались с Дмитрием сразу после того, как он завершил заминку.

— Трасса трудная, как ощущения?

— Хоть бы это была самая тяжелая гонка сезона! Помимо погоды наложилось еще и то, что это первая такая полноценная гонка. Мы к ней никак не подводились, делали всего одну работу на снегу. Анатолий Хованцев предупреждал, что будет тяжело и все пройдет в рабочем режиме.

— Вы достаточно крупный спортсмен…

— Да, конечно, и это сказалось. К тому же мы стартовали после женщин, лыжня была разбита с самого утра. На жесткой трассе можно было бы отдохнуть на некоторых участках, а здесь такой возможности не было. Пришлось работать и спуски, и равнину, и все выходы. Палки проваливаются, лыжи проваливаются.

— Знали, что финиш только через десять метров после таблички с надписью «Финиш»?

— Знал, видел, как проходила женская гонка, им кричали, что финиш дальше. Про это нас не предупреждали на собрании, так что ситуацию пришлось отслеживать на месте.

— Тренировочную нагрузку никак перед гонкой не сбрасывали?

— Нам дали день на отдых, и это пошло на пользу. Такая трасса держалась уже несколько дней, и, конечно, мышцы подзабились.

— Лактат после финиша был 17,5 ммоль/л. Как стрелять при подобном закислении?

— На стрельбе это не сказывается, а проблема этой трассы в том, что после большого подъема нет спусков, а только 400 метров равнины. Соответственно, ты сразу после этого приходишь на рубеж, и пульс может быть слишком высоким.

— В пятницу откатка?

— Да, проведем спокойную тренировку. Немного побегаем, после гонки хочется восстановиться.

— Эту гонку выиграли, но в субботу еще одна. Сдерживаете себя эмоционально?

— Для нас это больше тренировка, поэтому никаких эмоций особо не присутствует. До основных стартов еще много времени, поэтому предстоит дальнейшая работа.

— Первый этап Кубка мира пройдет в среднегорье. Как у вас с ним?

— Если приезжать с равнины, без акклиматизации, то тяжело. У нас по плану сбор в Обертиллахе, будем надеяться, что там нам подготовят трассу и хватит снега. Уже после той высоты все будет хорошо и в Поклюке.

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