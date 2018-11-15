Дмитрий Малышко: «Хоть бы это была самая тяжелая гонка сезона!»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
15:30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. И. Баранчик - Э. Йигит [16+]
15:30
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. И. Баранчик - Э. Йигит [16+]
17:30
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
18:00
Новости.
18:05
Все на Матч!.
18:50
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Ак Барс" (Казань) - ЦСКА
21:25
Новости.
21:30
Курс Евро. Будапешт. [12+]
21:50
Все на футбол!.
22:35
Футбол. Лига Наций. Прямая трансляция. Хорватия - Испания
00:40
Все на Матч!.
01:30
Команда мечты. [12+]
02:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
02:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 6-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:30
Безумные чемпионаты. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига Наций. Бельгия - Исландия [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:50
Футбол. Товарищеский матч. Германия - Россия [0+]
13:50
Новости.
13:55
Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
15:35
Новости.
15:40
Все на Матч!.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Дмитрий Малышко: «Хоть бы это была самая тяжелая гонка сезона!»

15:23
Дмитрий Малышко: «Хоть бы это была самая тяжелая гонка сезона!»
Дмитрий Малышко / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Первый старт отбора позади.

Дмитрий Малышко, не допустив ни одного промаха, выиграл первую спринтерскую гонку отбора на кубки мира, который проходит в финском Контиолахти. Малышко обошел ставшего вторым Евгения Гараничева на 7,5 секунды, а допустившего один промах на стойке и замкнувшего тройку Александра Логинова – на 11,8. Мы пообщались с Дмитрием сразу после того, как он завершил заминку.

— Трасса трудная, как ощущения?

— Хоть бы это была самая тяжелая гонка сезона! Помимо погоды наложилось еще и то, что это первая такая полноценная гонка. Мы к ней никак не подводились, делали всего одну работу на снегу. Анатолий Хованцев предупреждал, что будет тяжело и все пройдет в рабочем режиме.

— Вы достаточно крупный спортсмен…

— Да, конечно, и это сказалось. К тому же мы стартовали после женщин, лыжня была разбита с самого утра. На жесткой трассе можно было бы отдохнуть на некоторых участках, а здесь такой возможности не было. Пришлось работать и спуски, и равнину, и все выходы. Палки проваливаются, лыжи проваливаются.

— Знали, что финиш только через десять метров после таблички с надписью «Финиш»?

— Знал, видел, как проходила женская гонка, им кричали, что финиш дальше. Про это нас не предупреждали на собрании, так что ситуацию пришлось отслеживать на месте.

— Тренировочную нагрузку никак перед гонкой не сбрасывали?

— Нам дали день на отдых, и это пошло на пользу. Такая трасса держалась уже несколько дней, и, конечно, мышцы подзабились.

— Лактат после финиша был 17,5 ммоль/л. Как стрелять при подобном закислении?

— На стрельбе это не сказывается, а проблема этой трассы в том, что после большого подъема нет спусков, а только 400 метров равнины. Соответственно, ты сразу после этого приходишь на рубеж, и пульс может быть слишком высоким.

— В пятницу откатка?

— Да, проведем спокойную тренировку. Немного побегаем, после гонки хочется восстановиться.

— Эту гонку выиграли, но в субботу еще одна. Сдерживаете себя эмоционально?

— Для нас это больше тренировка, поэтому никаких эмоций особо не присутствует. До основных стартов еще много времени, поэтому предстоит дальнейшая работа.

— Первый этап Кубка мира пройдет в среднегорье. Как у вас с ним?

— Если приезжать с равнины, без акклиматизации, то тяжело. У нас по плану сбор в Обертиллахе, будем надеяться, что там нам подготовят трассу и хватит снега. Уже после той высоты все будет хорошо и в Поклюке.

Больше интересного про биатлон:

Малышко стал лучшим в контрольном спринте, Гараничев – второй

«Штаны мне почти всегда коротки». Интервью самого перспективного биатлониста России

Домрачева – модельер или «модельер»? Разбираемся в вопросе

Накануне биатлонного отбора. Что имеем?

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+