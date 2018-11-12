Халк и Быстров дали интервью «Матч ТВ», Моуринью «ушел в прошлое». Лучшие тексты понедельника

Дайджест материалов, вышедших на сайте в понедельник.

2018-11-12T23:33:14+03:00 Дайджест материалов, вышедших на сайте в понедельник.

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«Спартак» провел пресс-конференцию, в которой приняли участие вице-президент клуба Наиль Измайлов, генеральный директор Сергей Родионов и новый главный тренер команды Олег Кононов.

— Я услышал о себе только в России от журналистов, что я мягкий. Ни один футболист никогда такого не говорил – можете даже позвонить и спросить. То, что я веду себя достаточно спокойно на тренерском мостике, не означает, что я нежный. Тренер не может быть нежным. Он может быть уравновешенным или нет.

Много интересного о Кононове, Каррере, Глушакове и болельщиках

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В интервью «Матч ТВ» бывший игрок «Зенита» рассказал о том, что испытал после завоевания золота в Китае, вспоминает ли о Петербурге и чемпионом какой страны еще хотел бы стать.

— Мне было очень приятно быть в России известным человеком. Рад что, смог поучаствовать в создании истории «Зенита», получить какие-то индивидуальные награды. И, конечно, ту любовь, которую дарили мне болельщики. Благодаря этому к вашей стране, Петербургу у меня особые чувства. По-прежнему с семьей очень любим этот город. Что касается «Зенита»… Одна из частей моего сердца всегда будет находиться в «Порту», еще одна – в «Зените». Ну, а в Китае футбол, как я уже сказал, достаточно молодой вид спорта. Непосредственно фанаты «Шанхай СИПГ», конечно, хорошо меня знают. Теперь и на улицах достаточно часто узнают, просят сфотографироваться. Благодарен за это внимание людям.

Эксклюзив с ярким бразильцем

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Парень в костюме шахматиста, а снять – кто ты без него?

Норвежские издатели «Утиных историй», узнав об увлечении шахматиста, решили поддержать Магнуса перед защитой титула в 2014-м. Они создали специальный выпуск комиксов. Главным героем стал Карлсен, точнее, его персонажа звали Макспульс Кларсин. Выпуск строился вокруг матча между Кларсином и Дональдом.

О самом ярком шахматисте мира

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров – о своем друге Андрее Аршавине, завершившим профессиональную карьеру.

— Считаю, что возвращение Аршавина в «Зенит» вполне реально, если этого захочет руководство сине-бело-голубых. Андрей – человек, который может и должен повлиять на развитие питерской футбольной молодежи. На данный момент с этим в «Зените» все очень печально.

Быстров о «Зените» и Аршавине

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Грустный факт после манчестерского дерби.

Кажется, придется признать – Моуринью уже прошлое футбола. Динозавр, который при большом стечении обстоятельств может прихлопнуть любого своей здоровенной лапой, но это не имеет большого значения. Потому что метеорит уже упал, действительность изменилась. И теперь надо либо меняться, либо уходить в историю. Навсегда.

Что же не так с Жозе?

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Репортаж из Санкт-Петербурга, где был сыгран центральный матч дня в КХЛ.

СКА в этот вечер попросту был на голову выше «Автомобилиста». Но посыпать голову пеплом уральцам точно не стоит. При счете 5:0 гости смогли подпортить «армейский праздник», дважды в концовке распечатав ворота Шестеркина.

Репортаж с главного матча осени

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Лучший игрок прошлого поколения ушел. Лучшим игроком нынешнего он назвал того, кто сейчас сидит в тюрьме.

Такие люди уходят, не оставляя в профессии наследников по прямой линии. В нынешнем поколении лучших игроков страны нет никого похожего даже близко. Карьера сопоставимого с Аршавиным по таланту Алана Дзагоева исполосована травмами. А самым талантливым в нынешнем поколении Аршавин назвал Александра Кокорина, человека, который однажды некстати взял в руки стул.

Место для ностальгии

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Вы обязательно должны познакомиться с Зайоном Уильямсоном.

Вся баскетбольная Америка сходит с ума от 18-летнего парня, который только-только отыграл свой дебютный матч в университете. Репутация первокурсника не просто идет, летит впереди – уже сейчас никто не называет его по простой фамилии Уильямсон, исключительно Зайон. Названный в честь священной горы Сион спортсмен получает такую прессу, что поневоле поверишь: он приведет в Землю обетованную и студентов из «Дьюк Блю Девилс», и ту команду НБА, что выберет его на драфте в следующем году. Чем же он так хорош?

О будущей звезде

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Эксперт недоволен игрой сборной России.

— Хорошо, что выиграли турнир, плохо, что уступили чехам. Очень понравились вратари и нападающие. Форварды создавали много моментов, все делали на хороших скоростях. Но пока рано делать выводы, так как в командах были собраны не сильнейшие. Хотя даже на Евротуре скорости намного выше, чем в КХЛ, поэтому не каждому удается на этом уровне показывать хорошую игру. Хотел бы отметить молодежь. Парни не стушевались, никто сильно не «просел». Приятно наблюдать за подрастающими талантами. Первое место просто так не дается.

Хоккейный эксклюзив

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Болт между ног Феттеля, неуважение Сироткина к Хэмилтону, «драка» Ферстаппена и Окона – прошедший формульный уик-энд по забавности и неадекватности затмил любой бразильский карнавал.

Ну, и самым ярким эпизодом уик-энда стала школьная разборка в комнате взвешивания, где Ферстаппен все-таки отловил Окона и трижды пихнул его рукой. Стоит отдать должное реакции Эстебана, который на все происходящее смотрел с нескрываемой улыбкой, приглашая представителей ФИА угомонить эмоционального юношу. По-хорошему, давно пора съездить по лицу самому Максу за его богатый лексикон, содержащий слово «идиот» и отборную матерщину. В «Ред Булле» вообще в порядке вещей называть всех вокруг идиотами. Странно, что они так и не смогли договориться с Алонсо…

О жаркой гонке подробнее

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Репортаж из Новогорска, где сборная начала подготовку к матчам с Германией и Швецией.

Центральной фигурой стал Ари, который в воскресенье еще не подозревал, что сможет примерить майку сборной России. Травма Дзюбы открыла натурализованному бразильцу дорогу в национальную команду, давно ставшую предметом его мечтаний. Всем сторонним наблюдателям в связи с этим хотелось увидеть какой-то обряд посвящения – как, к примеру, в «Зените», где новичок пробегает через импровизированный коридор, а партнеры раздают ему пинки и подзатыльники. Но форварда даже не заставили петь или танцевать – таких мероприятий в национальной команде почему-то не предусмотрено. Когда у Кудряшова об этом спросили, он лишь пожалел, что отсутствует Дзюба, который уж точно придумал бы что-нибудь для Ари.

Репортаж с тренировки, где сбылась мечта бразильца

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Теперь и в «Нью-Джерси» есть наши.

Защитник Егор Яковлев дебютировал в НХЛ. Сейчас он единственный российский хоккеист в составе «Нью-Джерси». Он провел на льду 17 минут, нанес два броска и завершил матч с показателем полезности «минус 1». «Вашингтон» проиграл дома второй раз подряд и вылетел из первой восьмерки конференции. Александр Овечкин сделал одну голевую передачу.

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ЦСКА победил «Локомотив» в Краснодаре, а Нандо де Коло отобрал звание лучшего снайпера команды в лиге ВТБ у… Михаила Кулагина.

ЦСКА был лучше во всем. В нем совсем не угадывалась команда, которая только в четверг вытащила сложнейшую игру с «Миланом» и после этого провела всего одну ночь дома.

Об одном из самых ярких противостояний в российском баскетболе

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, VCG / Contributor / Visual China Group / Gettyimages.ru, FX Networks LLC, РИА Новости/Антон Денисов, Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Даничев, Streeter Lecka / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Единая лига ВТБ