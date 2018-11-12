30 очков за 29 минут. Если вы не знали, в ЦСКА есть свой Стеф Карри

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
09:00 Формула-1. Гран-при Бразилии. [0+]
09:00
Формула-1. Гран-при Бразилии. [0+]
11:30
Новости.
11:35
Все на Матч!.
12:05
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Фулхэм" [0+]
14:05
Новости.
14:10
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" [0+]
16:10
Новости.
16:15
Все на Матч!.
17:00
Смешанные единоборства. ACB 90. Трансляция из Москвы. Сергей Билостенный против Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия Караханяна [16+]
18:45
Новости.
18:50
Континентальный вечер.
19:20
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) - "Автомобилист" (Екатеринбург)
21:55
Новости.
22:00
Тотальный футбол.
23:00
Курс Евро. Бухарест. [12+]
23:20
Все на Матч!.
00:00
Кибератлетика. [16+]
00:30
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Эвертон" [0+]
02:30
Команда мечты. [12+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 4-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:30
Безумные чемпионаты. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

30 очков за 29 минут. Если вы не знали, в ЦСКА есть свой Стеф Карри

09:04
30 очков за 29 минут. Если вы не знали, в ЦСКА есть свой Стеф Карри
Фото: © Единая лига ВТБ
ЦСКА победил «Локомотив» в Краснодаре, а Нандо де Коло отобрал звание лучшего снайпера команды в лиге ВТБ у… Михаила Кулагина.

«Локо» – ЦСКА – это главный матч осени в российском баскетболе и просто отличный шанс для чемпиона наконец-то проиграть. Примерно все болельщики в стране делятся на тех, кто за ЦСКА, и тех, кто радуется каждому поражению ЦСКА. Пока первые радовались возвращению с «-13» и победе в Милане, вторые уже заждались. И видели в Краснодаре хорошую возможность.

«Локомотив» действительно выигрывает у москвичей чаще всех в России (в последние шесть сезонов это случалось хотя бы по разу). А летом еще и подписал ушедшего из ЦСКА Виталия Фридзона. В баскетболе он выиграл почти все: Евролигу, бронзу Олимпиады, пять чемпионатов России. И в 33 года может себе позволить не охотиться за очередной Евролигой, а просто играть в баскетбол. Именно это у Виталия отлично получилось против бывшей команды: за весь матч он вообще ни разу не промахнулся. И вообще сыграл ровно: 2 двухочковых, 2 трехочковых, 2 штрафных (всего 12 очков), 2 передачи, 2 перехвата.

Открыть видео

Хозяева гордились своей стартовой пятеркой.

https://twitter.com/lokobasket/status/1061627639285407744

Но счет открыл единственный иностранец – и сделал это красиво.

Открыть видео

Правда, «Локомотив» вел в счете меньше двух минут за всю игру, а данк Джауана Джонсона скоро перекрыл по красоте Уилл Клайберн. Как он это делает?

Открыть видео

ЦСКА был лучше во всем. В нем совсем не угадывалась команда, которая только в четверг вытащила сложнейшую игру с «Миланом» и после этого провела всего одну ночь дома. В стартовой пятерке москвичей, наоборот, был только один российский игрок (Семен Антонов). Но очень скоро Михаил Кулагин напомнил, кто сейчас лучший снайпер ЦСКА в Единой лиге.

Открыть видео

Из этого получился бы отличный вопрос для какой-нибудь баскетбольной викторины: среди самых результативных в ЦСКА привыкли видеть де Коло, Хиггинса, Родригеса – но точно не кого-то из россиян, тем более 24-летних.

После матча в Краснодаре все пришло в норму, и вопрос о лучшем снайпере – больше не в категории жестких. Всего-то стоило Нандо де Коло набрать 30 (тридцать!) очков.

Это было очень похоже на то, что недавно в НБА выдал Стефен Карри. Снайпер-герой из «Голден Стэйт» забил 11 трехочковых за три четверти, а главный тренер Стив Керр просто усадил его до конца игры.

Нандо выступил скромнее и попал «всего» шесть раз (правда, и четверть в Европе на 2 минуты короче, чем в НБА). Зато ни разу не промахнулся. Это было незабываемо.

Смотреть на YouTube

30 очков в одном матче – это круто само по себе. Даже в школьном чемпионате условного Благовещенска – достижение. Когда такое еще и происходит в матче двух топовых российских клубов – это ярко и качественно. А самое невероятное умение – доверить мяч партнеру, даже когда ты сам в огне. Де Коло и делился ответственностью с Кулагиным-младшим, и навешивал красивые «парашюты» Отелло Хантеру.

Открыть видео

Даже немного жаль, что сейчас не конец сезона: француза в его нынешней форме можно прямо сейчас заявлять на «Финал четырех» Евролиги или плей-офф лиги ВТБ.

«Локомотив» перестал жить иллюзиями и тоже делал красиво. Джонсон снова забил сверху, как и в начале. Плюсик за пас – капитану «Локо» Дмитрию Кулагину.

Открыть видео

У ЦСКА теперь 7 побед в 7 матчах Единой лиги и 13 из 13 – всего в сезоне.

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+