30 очков за 29 минут. Если вы не знали, в ЦСКА есть свой Стеф Карри

ЦСКА победил «Локомотив» в Краснодаре, а Нандо де Коло отобрал звание лучшего снайпера команды в лиге ВТБ у… Михаила Кулагина.

2018-11-12T09:04:47+03:00 ЦСКА победил «Локомотив» в Краснодаре, а Нандо де Коло отобрал звание лучшего снайпера команды в лиге ВТБ у… Михаила Кулагина.

«Локо» – ЦСКА – это главный матч осени в российском баскетболе и просто отличный шанс для чемпиона наконец-то проиграть. Примерно все болельщики в стране делятся на тех, кто за ЦСКА, и тех, кто радуется каждому поражению ЦСКА. Пока первые радовались возвращению с «-13» и победе в Милане, вторые уже заждались. И видели в Краснодаре хорошую возможность.

«Локомотив» действительно выигрывает у москвичей чаще всех в России (в последние шесть сезонов это случалось хотя бы по разу). А летом еще и подписал ушедшего из ЦСКА Виталия Фридзона. В баскетболе он выиграл почти все: Евролигу, бронзу Олимпиады, пять чемпионатов России. И в 33 года может себе позволить не охотиться за очередной Евролигой, а просто играть в баскетбол. Именно это у Виталия отлично получилось против бывшей команды: за весь матч он вообще ни разу не промахнулся. И вообще сыграл ровно: 2 двухочковых, 2 трехочковых, 2 штрафных (всего 12 очков), 2 передачи, 2 перехвата.

Хозяева гордились своей стартовой пятеркой.

Но счет открыл единственный иностранец – и сделал это красиво.

Правда, «Локомотив» вел в счете меньше двух минут за всю игру, а данк Джауана Джонсона скоро перекрыл по красоте Уилл Клайберн. Как он это делает?

ЦСКА был лучше во всем. В нем совсем не угадывалась команда, которая только в четверг вытащила сложнейшую игру с «Миланом» и после этого провела всего одну ночь дома. В стартовой пятерке москвичей, наоборот, был только один российский игрок (Семен Антонов). Но очень скоро Михаил Кулагин напомнил, кто сейчас лучший снайпер ЦСКА в Единой лиге.

Из этого получился бы отличный вопрос для какой-нибудь баскетбольной викторины: среди самых результативных в ЦСКА привыкли видеть де Коло, Хиггинса, Родригеса – но точно не кого-то из россиян, тем более 24-летних.

После матча в Краснодаре все пришло в норму, и вопрос о лучшем снайпере – больше не в категории жестких. Всего-то стоило Нандо де Коло набрать 30 (тридцать!) очков.

Это было очень похоже на то, что недавно в НБА выдал Стефен Карри. Снайпер-герой из «Голден Стэйт» забил 11 трехочковых за три четверти, а главный тренер Стив Керр просто усадил его до конца игры.

Нандо выступил скромнее и попал «всего» шесть раз (правда, и четверть в Европе на 2 минуты короче, чем в НБА). Зато ни разу не промахнулся. Это было незабываемо.

30 очков в одном матче – это круто само по себе. Даже в школьном чемпионате условного Благовещенска – достижение. Когда такое еще и происходит в матче двух топовых российских клубов – это ярко и качественно. А самое невероятное умение – доверить мяч партнеру, даже когда ты сам в огне. Де Коло и делился ответственностью с Кулагиным-младшим, и навешивал красивые «парашюты» Отелло Хантеру.

Даже немного жаль, что сейчас не конец сезона: француза в его нынешней форме можно прямо сейчас заявлять на «Финал четырех» Евролиги или плей-офф лиги ВТБ.

«Локомотив» перестал жить иллюзиями и тоже делал красиво. Джонсон снова забил сверху, как и в начале. Плюсик за пас – капитану «Локо» Дмитрию Кулагину.

У ЦСКА теперь 7 побед в 7 матчах Единой лиги и 13 из 13 – всего в сезоне.