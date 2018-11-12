Халк: «Когда мы стали первыми, партнеры плакали от счастья»

В интервью «Матч ТВ» бывший игрок «Зенита» рассказал о том, что испытал после завоевания золота в Китае, вспоминает ли о Петербурге и чемпионом какой страны еще хотел бы стать.

2018-11-12T20:51:30+03:00 В интервью «Матч ТВ» бывший игрок «Зенита» рассказал о том, что испытал после завоевания золота в Китае, вспоминает ли о Петербурге и чемпионом какой страны еще хотел бы стать.

— Вы и ваш клуб «Шанхай СИПГ» недавно впервые стали чемпионами Китая. Как ощущения?

— Они, конечно, особенные. Надо было видеть, как радовались мои партнеры! Они плакали от счастья. Я, само собой, тоже чувствовал себя замечательно от того, что участвовал в этом всеобщем веселье. Мне было тем более приятно, что смог внести вклад в победу команды как капитан.

— Как команда отпраздновала завоевание титула?

— Сначала – на поле. Причем вместе с семьями! Родные были на решающем матче и потом вышли к нам на газон. А большой официальный праздник состоялся как раз сегодня. Мы снова пришли вместе с близкими. Но на этот раз в нем еще участвовали все сотрудники клуба.

— Тяжело титул давался?

— Очень! Особенно непросто было психологически. Ведь до этого чемпионом Китая семь лет подряд становился «Гуаньчжоу». Но на сей раз мы были сосредоточены на своей цели от начала до конца. Наверное, поэтому все у нас и получилось.

— Из «Зенита» лично вас поздравили?

— Да! Было очень приятно видеть поздравление петербургского клуба в твиттере. Я его даже перепостил. Спасибо еще раз!

— Как вам живется в Китае?

— Мне и моей семье здесь очень нравится. В том числе безопасные условия для детей, которые тоже с нами. Жена так вовсе обожает Шанхай. Да и я уже на все сто процентов адаптирован к местной жизни.

— Теперь в вашем послужном списке титулы в Португалии, России, Китае! Чемпионом какой еще страны хотели бы стать?

— Где бы ни находился, я просто люблю выигрывать. Если останусь в Китае, конечно же, буду стремиться повторить успех этого сезона. Если завтра или послезавтра окажусь в другой стране, то захочется взять золото именно там. Но, говоря откровенно, я бы очень желал хотя бы один год поиграть в Бразилии и пережить триумф на родине. Ведь я бразилец! Для меня это очень важно – стать чемпионом своей страны.

— Оцените, пожалуйста, уровень первенства Китая по сравнению с португальским и российским.

— Знаете, я не люблю сравнивать разные чемпионаты. У каждого из них есть свои особенности, изюминки, но и сложности – тоже. Китайский, возможно, отличается тем, что он молодой. И ему еще предстоит много расти. Но с каждым годом прогресс заметен все больше. Тут очень высокий соревновательный дух. Помните, я говорил, «Гуаньчжоу» семь лет подряд выигрывал турнир? В то же время в этом сезоне сразу четыре команды боролись за титул. Правда, в концовке остались только мы и «Гуаньчжоу»…

— Какие планы на будущее, остаетесь ли в Китае?

— У меня контракт с клубом еще на два года с возможностью продления на год. Я уже сказал, что нам здесь все нравится. Для меня это важно. Так что пока собираюсь и дальше выполнять условия контракта.

— В зенитовские времена вы были одним из самых популярных людей в Петербурге. В Шанхае происходит то же самое?

— Мне было очень приятно быть в России известным человеком. Рад что, смог поучаствовать в создании истории «Зенита», получить какие-то индивидуальные награды. И, конечно, ту любовь, которую дарили мне болельщики. Благодаря этому к вашей стране, Петербургу у меня особые чувства. По-прежнему с семьей очень любим этот город. Что касается «Зенита»… Одна из частей моего сердца всегда будет находиться в «Порту», еще одна – в «Зените». Ну, а в Китае футбол, как я уже сказал, достаточно молодой вид спорта. Непосредственно фанаты «Шанхай СИПГ», конечно, хорошо меня знают. Теперь и на улицах достаточно часто узнают, просят сфотографироваться. Благодарен за это внимание людям.

Фото: VCG / Contributor / Visual China Group / Gettyimages.ru