2018-11-12T15:40:15+03:00 25 лет назад прошел первый турнир UFC. Сумоисту выбили зубы за 26 секунд... и это не все

Первый турнир в истории UFC состоялся 12 ноября 1993 года в Денвере. «Матч ТВ» вспоминает, каким он был и пересматривает лучшие моменты.

Вообще в самом первом бою дрались Джейсон Делуция и Трент Дженкинс, но этот бой был заявлен как резервный и не попал в основную трансляцию. Делуция выиграл удушающим приемом на первой минуте боя.

Но общепринято первый бой в истории UFC получился идеальным для первого боя в истории UFC. Сумоист Тули, весом за 185 кг, побежал на Жерара Горду, потерял равновесие и упал. Горду тут же пнул Тули по голове и добил руками. Сумоист лишился трех зубов, два из которых, по легенде, остались в ноге у Горду. Рефери в ринге остановил бой и признал Тули побежденным.

Есть теория, согласно которой этот турнир в принципе был организован для рекламы семьи Грейси, преподававшей бразильское джиу-джитсу в США. Чуть позже мы расскажем подробнее, но якобы Грейси выбрали себе максимально удобных соперников и при небольших затратах сумели показать, что джиу-джитсу эффективнее любого другого единоборства.

Перед боями Ройс Грейси весил около 80 кг и меньше всего было похож на будущего победителя турнира по боям без ограничений.

Отличительная особенность Денвера – высота над уровнем моря. Обычно спортсмены устают очень быстро, если не проводить сборов, которые помогают организму привыкнуть к воздуху с пониженным содержанием кислорода. После того, как Жерар Горду со сломанной рукой и зубами Телии Тули в ноге несколько раз ударил лежащего Кевина Розье ногами по ребрам (топчущим движением), Розье признался, что очень устал в первом бою и на второй ему уже просто не хватило сил.

При этом UFC по-прежнему проводит турниры в Денвере.

После UFC 1 Жерар Горду дрался еще один раз. На турнире к нему появились вопросы из-за приветствия, напоминавшего нацистский жест.

Кен Шэмрок стал одним из самых известных бойцов первой эпохи смешанных единоборств. В 2016-м промоушен Bellator устроил еще один поединок для 52-летнего Шэмрока и 48-летнего Грейси, и, спустя 23 года после первой встречи, Грейси снова выиграл.

Кевин Розье дрался на UFC 4 и проиграл болевым. Зейн Фрейзер пришел к статистике 4 победы, 11 поражений. Сумоист Тули не выступал в ММА.

Тут было интересно, что боксер сдался просто от безысходности: Грейси перевел Джиммерсона в партер, уверенно контролировал сверху, но человек в одной перчатке решил не дожидаться, пока ему сделают болевой, и постучал.

Самое интересное, что здесь и в каждом последующем случае рефери в октагоне не всегда однозначно трактовали знак сдачи. Некоторым приходилось стучать довольно долго и судьи все равно не останавливали бои.

Сам поход боксера в UFC выглядит необычно. Джиммерсон на тот момент выиграл 16 боев подряд (большинство соперников были с отрицательной статистикой побед и поражений) и проиграл Грейси в UFC 1, а следом и в боксе Орлину Норрису. После UFC Джиммерсона можно было увидеть в бою против Василия Жирова – поражение техническим нокаутом.

Сейчас самый известный комментатор UFC стендап-комик – Джо Роган, но ему регулярно помогают действующие или бездействующие бойцы: Дэниел Кормье, Брайан Стэнн, Доминик Круз и Кенни Флориан.

Совсем коротко история создания первого турнира выглядит так: Рорион Грейси (один из представителей семьи Грейси) и бизнесмен Арт Дейви познакомились и решили, что шоу, где будут драться представители разных единоборств, получится интересным.

Арт Дейви нашел инвесторов, была создана компания WOW Promotions и достигнуто соглашение с каналом SEG о телетрансляции.

Впервые собрать больше 10 000 зрителей у UFC получилось на первом выездном турнире в Пуэрто-Рико: на UFC 8 собралось 13 тысяч зрителей (16 февраля 1996 года). Сейчас рекорд по посещаемости принадлежит турниру UFC 193 «Роузи Vs Холм». Пришло 56 214 зрителей.

Фото: Holly Stein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Brian Brainerd / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru