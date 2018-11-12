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«Автомобилист» вновь притормозили. СКА сделал это образцово-показательно. Видео

22:06
«Автомобилист» вновь притормозили. СКА сделал это образцово-показательно. Видео
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Репортаж из Санкт-Петербурга, где был сыгран центральный матч дня в КХЛ.

За час до начала матча возле служебного входа «Ледового дворца» была замечена группа юных хоккеистов – воспитанников школы «СКА-Стрельна». После тяжелой тренировки они, уставшие, но счастливые, готовились посетить игру старших товарищей. Естественно, когда младшее поколение пришло воочию взглянуть на своих кумиров, иного варианта, как показать красивый хоккей, у армейцев не было.

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Когда в КХЛ при составлении расписания на сезон поставили в день открытия второй части регулярного чемпионата встречу СКА – «Автомобилист», вряд ли могли представить, насколько это будет удачное решение. Главная сенсация нынешнего сезона (лишь одно поражение в 26 матчах!) против традиционного фаворита, уступившего перед перерывом главному сопернику (ЦСКА – 1:3) и испытывавшего игровые проблемы. Данный матч – прекрасная возможность привлечь часть публики, которая не особо интересуется КХЛ, но еще осталась под впечатлением от игры сборной России.

https://www.instagram.com/p/BqEuOVsBR6C/

Кстати, о сборной, а вернее – о сборных. Волей календаря заключительные встречи национальной и олимпийских команд России игрались в субботу и воскресенье. Тем самым образовался список из 8 потенциальных обладателей неофициального приза «железный хоккеист» — игроков, проведших три матча за три дня. «Награды» в итоге удостоились двое – форварды СКА Алексей Бывальцев и Андрей Кузьменко.

Во время поединка сложилось стойкое ощущение, что петербургская хоккейная публика в лице «Автомобилиста» получила глоток свежего болельщицкого воздуха. Поднадоели зрителям традиционные «принципиальные соперники» вроде ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», что подтверждалось и посещаемостью, и атмосферой на трибунах. Энергетика в этот вечер была непередаваемой, особенно на старте игры. Достойному противнику болельщиками была оказана достойная встреча – это касается как фан-сектора СКА, так и простых зрителей.

Хоккеисты подхватили посыл трибун и провели невероятный первый период: открытый, остроатакующий, не дававший заскучать ни на минуту. Шайба могла оказаться как в тех, так и других воротах. Невероятный уровень демонстрировали вратари Игорь Шестеркин и Владимир Сохатский. Но в одном эпизоде голкипер екатеринбуржцев ничего не смог поделать с роскошной комбинацией в исполнении нового звена СКА: Плотников – Коскирната – Якупов.

Второй период стал эталонным для питерских армейцев. Именно такого доминирующего хоккея ждут от СКА. Все четыре звена хозяев наглухо закрывали уральцев в их зоне и рисовали роскошные хоккейные кружева. «Автомобилист» отбивался достойно, Сохатский тащил, но в концовке второй двадцатиминутки СКА додавил. Три безответные шайбы сделали заключительный период формальностью.

СКА – Автомобилист. Лучшие моменты второго периода

Можно сказать, что «Автомобилист» подходил к игре не в оптимальном состоянии. По ходу Евротура повреждение получил основной вратарь команды Якуб Коварж. До сих пор не восстановился от травмы защитник Никита Трямкин. Да еще и коллеги из «Спорт-Экспресса» решили «подорвать бомбу», опубликовав зарплаты игроков «Автомобилиста». Осколками зацепило руководство клуба, выступившее с заявлением о «спланированной информационной атаке».

С другой стороны, все клубы КХЛ всегда по-особенному настраиваются на матчи в Санкт-Петербурге, и все вышеуказанные моменты вряд ли могли повлиять на мотивацию екатеринбуржцев. СКА в этот вечер попросту был на голову выше «Автомобилиста». Но посыпать голову пеплом уральцам точно не стоит. При счете 5:0 гости смогли подпортить «армейский праздник», дважды в концовке распечатав ворота Шестеркина.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Голы: Якупов, 4:11. Карпов, 36:58 (бол.), 39:38, 49:17 (бол.). Кручинин, 39:27. — Секстон, 57:29. Доус, 58:47. 

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