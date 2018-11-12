Гран-при Бразилии: наказание Ферстаппена, «неуважение» Сироткина, триумф «Мерседеса»

Болт между ног Феттеля, неуважение Сироткина к Хэмилтону, «драка» Ферстаппена и Окона – прошедший формульный уик-энд по забавности и неадекватности затмил любой бразильский карнавал.

2018-11-12T19:04:23+03:00 Болт между ног Феттеля, неуважение Сироткина к Хэмилтону, «драка» Ферстаппена и Окона – прошедший формульный уик-энд по забавности и неадекватности затмил любой бразильский карнавал.

Веселье началось уже в пятницу, которая в «Ф-1» обычно монотонна и скучна. Команды корпят над настройками болидов, а пилоты совсем не стремятся показать свой максимум, и только редкая авария заставляет поклонников автоспорта немного взбодриться перед экраном. Но на «Интерлагосе» своя атмосфера. Во второй сессии свободных заездов Себастьян Феттель выдал лучший монолог по тим-радио за долгие годы.

«Что-то болтается у меня между ног. Ну, помимо очевидного. Я был бы горд, если бы это было то, о чем вы подумали, но это что-то другое…»

Этим небольшим импровизированным стендапом Себ разорвал в клочья всех, кто в тот момент бесцельно тратил полтора часа своей жизни. После окончания тренировки немец пояснил, что ему мешал небольшой болтик, расшатавшийся в кокпите. «Феррари» в конце сезона сыпется на части, но смотрит на это дело с юмором. Так держать!

Впрочем, в квалификации Феттель сумел навязать борьбу «Мерседесам», уступив Льюису Хэмилтону меньше одной десятой. Однако и в субботу Себастьян привлек повышенное внимание к своей персоне вовсе не благодаря скоростным качествам. Во втором сегменте погода стала портиться, так что пилотам нужно было успеть показать хорошее время до неминуемого дождя. В этот момент Феттеля зазвали на стандартную процедуру взвешивания, вот только делегаты ФИА совсем не торопились исполнять свои обязанности. Немца это, само собой, привело в бешенство. Когда он все-таки заехал на весы, то не стал глушить мотор и самолично их покинул, что привело к поломке устройства. Разумеется, действия Себа сразу попали под расследование, что в итоге привело к предупреждению и денежному штрафу.

Странное и непоследовательное судейство – одна из главных тем этого сезона. В субботу ее снова пришлось поднимать. Все в том же втором сегменте каким-то чудом туда попавшему Сергею Сироткину абсолютно очевидно помешал будущий обладатель поула Хэмилтон. Наказание? Разумеется, никакого. Эпизод вообще не стал поводом для разбирательств, а после окончания квалификации британец сыграл на опережение и раскритиковал россиянина за опасную езду и неуважение к его королевской особе. Благо, на следующее утро чемпиону хватило ума взять свои слова назад.

История немного мутная. Никто так до конца и не понял, на каком же круге был Сироткин в тот момент, ибо показания всех действующих лиц разнятся. Хотя и разбираться в этом всем абсолютно не хочется, потому что и Сергей, и «Уильямс» спокойно проглотили хамское поведение в свой адрес. Зачем же ссориться с мотористом? Вот только было бы интересно узнать, как повернулась бы вся эта история, если бы Хэмилтон и Сироткин поменялись местами. Наверняка с британской стороны последовала бы тысяча извинений, а сам Сергей в воскресной гонке стартовал примерно из Буэнос-Айреса…

В итоге ставить Льюиса на место выпало Максу Ферстаппену. Вторую гонку подряд «Ред Буллы» прекрасно чувствуют себя на высокогорье, где все остальные «задыхаются». Голландец стартовал пятым, но довольно быстро пробился на второе место, а к 40-му кругу возглавил гонку. Но счастье длилось недолго…

Ферстаппену выдана куча авансов, а по числу будущих титулов он давно опережает не только Хэмилтона с Фанхио, но и самого Шумахера. Однако реальное чемпионство Максу будет взять весьма проблематично, если он намеревается бодаться не только с конкурентами за высокие места, но и с круговыми. Можно долго спорить на тему, кто виноват в столкновении Ферстаппена и Окона, которое стоило голландцу победы в Бразилии, но факт остается фактом: Эстебан имел полное право на подобный маневр, и весьма глупо его за это осуждать.

Хотя осуждающих хватило с избытком. От Хельмута Марко до Чарли Уайтинга. Гоночный директор в очередной раз выдал свое мнение за правила, прописанные лишь в его воображении, заявив, что Окон должен был ждать, пока из боксов «Ред Булла» не поступил бы приказ Ферстаппену, чтобы Макс пропустил Эстебана. Какой там в Евросоюзе пенсионный возраст? Кое-кому очень давно пора отдыхать.

Ну, и самым ярким эпизодом уик-энда стала школьная разборка в комнате взвешивания, где Ферстаппен все-таки отловил Окона и трижды пихнул его рукой. Стоит отдать должное реакции Эстебана, который на все происходящее смотрел с нескрываемой улыбкой, приглашая представителей ФИА угомонить эмоционального юношу. По-хорошему, давно пора съездить по лицу самому Максу за его богатый лексикон, содержащий слово «идиот» и отборную матерщину. В «Ред Булле» вообще в порядке вещей называть всех вокруг идиотами. Странно, что они так и не смогли договориться с Алонсо…

После финиша Хэмилтон, получивший очередной подарок в виде свалившейся с неба победы, скажет, что Ферстаппен не имел права так рисковать в ситуации с Оконом. Можно не сомневаться, что сам Льюис, да и любой другой опытный пилот пропустили бы дерзкого кругового от греха подальше. Пусть уезжает. Но Макс не может смириться с тем, что кто-то быстрее него, за что и поплатился. Хороший урок на будущее. Вопрос в том, сделает ли Ферстаппен из него правильные выводы.

Оценка этапа – 9 из 10. Красивая гонка со спорным эпизодом и несправедливым победителем. Но «Ф-1» и справедливость давно уже не имеют друг с другом ничего общего. Остается только поздравить «Мерседес» с Кубком конструкторов и дождаться последнего этапа в Абу-Даби.

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