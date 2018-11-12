Александр Юдин: «Надо было Ржигу добивать»

Эксперт недоволен игрой сборной России.

2018-11-12T11:31:23+03:00 Эксперт недоволен игрой сборной России.

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Артему Мельникову подвел итоги выступления национальной команды на Кубке Карьяла, а также рассказал, чего ожидает от матча СКА – «Автомобилист».

— Хорошо, что выиграли турнир, плохо, что уступили чехам. Очень понравились вратари и нападающие. Форварды создавали много моментов, все делали на хороших скоростях. Но пока рано делать выводы, так как в командах были собраны не сильнейшие. Хотя даже на Евротуре скорости намного выше, чем в КХЛ, поэтому не каждому удается на этом уровне показывать хорошую игру. Хотел бы отметить молодежь. Парни не стушевались, никто сильно не «просел». Приятно наблюдать за подрастающими талантами. Первое место просто так не дается.

— Видите, какую игру хочет поставить команде главный тренер сборной России Илья Воробьев?

— Пока нет. Работы очень много. Надеюсь, у него получится.

— Вы спокойно обо всем говорите. Этапы Евротура вам неинтересны?

— Очень даже интересны. Они нужны для того, чтобы на них накатывать 90% состава, который поедет на чемпионат мира. Остальные 10% – игроки из НХЛ. Еще до сезона надо определяться с основной обоймой и накатывать ее на каждом этапе, чтобы ребята привыкали к скоростям и подходили к чемпионату мира в полной боевой готовности. У ФХР другое мнение. В федерации решили, что в сборную можно приглашать авансом, давать некоторым парням карт-бланш. Правильно – заслужить попадание в национальную команду страны вне зависимости от значимости турнира.

— От кого ожидали большего?

— От всех. У хоккеистов нет стабильности в игре. Возьмем за эталон Павла Дацюка. Он в каждом матче действует надежно, уверенно и классно. А, например, тот же Кирилл Капризов, которого хвалят. Во встрече против шведов совершил огромное количество невынужденных потерь. Хотя, не спорю, моментами играл очень здорово. Но ребята не могут действовать постоянно хотя бы на 95% своих возможностей. Мы же говорим об игроках первой сборной России. Эти хоккеисты должны быть стабильны что в клубе, что в национальной команде. Вопросы персонально есть ко всем. Не вижу хоккеиста, про которого я бы мог сказать, что он – 100% игрок сборной России. Претензий нет только к вратарям.

— Расстроились, что уступили Чехии?

— Конечно! Надо было Милоша Ржигу добивать, чтобы он больше не выскакивал из укрытия. Очень сожалел, что вытащили пана Ржигу из грязи и окунули его сразу в шоколад. Мне Милош не очень нравится, как вы поняли. Хотя надо отдать ему должное, даже он сумел тактически грамотно построить игру своей команды. Был виден чешский тактический рисунок. Особенно в третьем периоде. Сборная России в зону толком не могла войти. Поэтому чехи заслужили победу, так как действовали правильно, в отличие от нас.

— В сборной нет рисунка игры?

— Если бы он был, то это сразу было бы заметно. Нападающие первого, второго, третьего звена знают, что делать в любой ситуации. Так играют команды Зинэтулы Билялетдинова, а образец – «Автомобилист» Мартемьянова. Большинство же команд работают по наитию, как придется. Это плохо. Тренер после каждой смены должен говорить: «Куда ты поехал, надо было делать вот так».

«Автомобилист» научит СКА играть

— Между этапом Евротура и «регулрякой» КХЛ нет ни одного дня паузы. И сразу суперматч – СКА – «Автомобилист». Окажет ли международный турнир влияние на эту игру?

— После этапа Евротура сборники должны все делать быстрее, так как они переключились на более высокие скорости. Никто не имеет права говорить, что он устал. Тот, кто остался в клубе, за это время тренировался в жесточайшем режиме, чтобы укрепить функциональную базу. Так что сборники по сравнению с остальными должны летать по льду.

— Кто фаворит противостояния?

— Учитывая позицию в турнирной таблице – «Автомобилист». Екатеринбуржцы будут учить СКА, как надо тактически правильно играть. Более того, подопечные Андрея Мартемьянова сейчас ездят по всей стране и показывают мастер-классы соперникам. В Риме еще говорили, что правильное построение и отношение к делу – залог любого успеха. Многие специалисты думают, что завтра они проснутся и команда сама по себе заиграет. Сейчас хватает главных тренеров, говорящих, что в современном хоккее важно большинство, мол, на него мы делаем упор и ждем его как манну небесную. А нормальные коллективы, как «Автомобилист», могут забить при любом количестве хоккеистов на льду. Так и должно быть. Самолеты ведь летают только по разрешенным посадочным полосам. Так и игроки должны знать свои правильные маневры, а импровизировать только в крайних случаях. Первое, второе, третье звенья обязаны подчиняться одной тактической модели. Но это не значит, что СКА проиграет. Случиться может все что угодно. За это мы и любим хоккей.

— Ожидаете зрелищного матча?

— Встреча получится шикарной, не сомневаюсь. Когда петербуржцы играют против соперника, который бежит, действует в давление, то сами начинают ускоряться. Вспомните злых «Динамо» и «Амур», с первых минут полетевших на СКА. «Спартак» же приехал покататься, и армейцы сразу подстроились под манеру противника. В итоге получился скучный матч. В понедельник же мы увидим битву. Мне бы хотелось, чтобы СКА, как сборная СССР, играл всегда от себя. Разносил соперника в первом периоде, а потом добивал. Но сейчас «Автомобилист» приедет в Санкт-Петербург, чтобы научить нас, как надо играть.

Matchtv.ru покажет один из центральных матчей регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Автомобилистом» в прямом эфире 12 ноября. Начало – в 19:20 по Москве.

Фото: ФХР, РИА Новости / Алексей Куденко, РИА Новости/Владимир Федоренко