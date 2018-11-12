Варламов остановил Макдэвида, Яковлев дебютировал в НХЛ
Из семи матчей, сыгранных ночью в НХЛ, отмечаем самые интересные.
«Флорида Пантерз» (Санрайз) – «Оттава Сенаторз» (Оттава) – 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)
Второй период стал кошмаром для «Оттавы». К первому перерыву гости вели в счете 1:0, но за следующие 20 минут пропустили пять раз. Евгений Дадонов сделал голевую передачу, а Богдан Киселевич – две – столько же, сколько за предыдущие 10 матчей.https://twitter.com/NHL/status/1061762721715290120
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) – «Аризона Койотис» (Глендейл) – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
«Вашингтон» проиграл дома второй раз подряд и вылетел из первой восьмерки конференции. Александр Овечкин сделал одну голевую передачу.https://twitter.com/Capitals/status/1061763418229743616
«Виннипег Джетс» (Виннипег) – «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) – 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Защитник Егор Яковлев дебютировал в НХЛ. Сейчас он единственный российский хоккеист в составе «Нью-Джерси». Он провел на льду 17 минут, нанес два броска и завершил матч с показателем полезности «минус 1». «Девилз» опустились на последнее место в Восточной конференции.https://twitter.com/NJDevils/status/1061769352465338368
«Бостон Брюинз» (Бостон) – «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил 16-ю шайбу в сезоне. Ближайших преследователе в списке снайперов он опережает уже на 4 гола.https://twitter.com/NHL/status/1061811643758362625
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) – «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев сделал голевой пас, Владимир Тарасенко и Никита Сошников ушли с площадки без очков.
«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) – «Колорадо Эвеланш» (Денвер) – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 26 бросков из 27, не пропустив от Коннора Макдэвида.https://twitter.com/Avalanche/status/1061847479967080449
Лучший бомбардир НХЛ Микко Рантанен забросил шайбу и сделал голевой пас, теперь на его счету 26 (6+20) очков.https://twitter.com/NHL/status/1061831732809351169