Варламов остановил Макдэвида, Яковлев дебютировал в НХЛ

Теперь и в «Нью-Джерси» есть наши.

2018-11-12T09:28:22+03:00 Теперь и в «Нью-Джерси» есть наши.

Из семи матчей, сыгранных ночью в НХЛ, отмечаем самые интересные.

Второй период стал кошмаром для «Оттавы». К первому перерыву гости вели в счете 1:0, но за следующие 20 минут пропустили пять раз. Евгений Дадонов сделал голевую передачу, а Богдан Киселевич – две – столько же, сколько за предыдущие 10 матчей.

«Вашингтон» проиграл дома второй раз подряд и вылетел из первой восьмерки конференции. Александр Овечкин сделал одну голевую передачу.

Защитник Егор Яковлев дебютировал в НХЛ. Сейчас он единственный российский хоккеист в составе «Нью-Джерси». Он провел на льду 17 минут, нанес два броска и завершил матч с показателем полезности «минус 1». «Девилз» опустились на последнее место в Восточной конференции.

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил 16-ю шайбу в сезоне. Ближайших преследователе в списке снайперов он опережает уже на 4 гола.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев сделал голевой пас, Владимир Тарасенко и Никита Сошников ушли с площадки без очков.

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 26 бросков из 27, не пропустив от Коннора Макдэвида.

Лучший бомбардир НХЛ Микко Рантанен забросил шайбу и сделал голевой пас, теперь на его счету 26 (6+20) очков.