2018-11-12T09:46:38+03:00 Мы уже знаем, кто будет главным бриллиантом на следующем драфте НБА

Вы обязательно должны познакомиться с Зайоном Уильямсоном.

Вся баскетбольная Америка сходит с ума от 18-летнего парня, который только-только отыграл свой дебютный матч в университете. Репутация первокурсника не просто идет, летит впереди – уже сейчас никто не называет его по простой фамилии Уильямсон, исключительно Зайон.

Названный в честь священной горы Сион спортсмен получает такую прессу, что поневоле поверишь: он приведет в Землю обетованную и студентов из «Дьюк Блю Девилс», и ту команду НБА, что выберет его на драфте в следующем году. Чем же он так хорош?

Читерский набор навыков

У Зайона идеальная для атлета генетика. Его отец Латиф Уильямсон был физически крупным игроком в американский футбол, а мама Шаронда – спринтером. Зайон унаследовал и мощь, и скорость – если твой рост 201 сантиметр, а вес 129 килограммов, ты по законам природы не должен совершать вот такие данки:

Но Зайон их совершает, хотя весит больше, чем любой действующий игрок НБА, за исключением Бобана Марьяновича. В чем еще он обходит многих профессионалов, так это в подписичках – на его инстаграм подписано без малого 2 миллиона человека. Это культурная составляющая имиджа Зайона, родившегося в 2000 году. Его данки с грацией танка делаются не на публику, а на ретвиты и лайки.

Эффектные прыжки – не единственное, что есть в арсенале павер-гарда «Дьюка». По предсезонным играм было видно, что он умеет на площадке все: энергично играет в защите, ныряет за уходящими мячами, добивает мяч в корзину. Если вы заранее не прочитали в «Википедии» (или в этом материале) о его весе, то при просмотре матча вы ни за что не отгадаете, потому что Зайон выглядит чересчур подвижным и способным обыграть любого защитника на студенческом уровне. Его первый шаг – это чит-код из компьютерной игры, крупные парни не должны так двигаться. Ах да, еще он играет с обеих рук.

Сравнения? Их слишком много. Телосложение, как у Чарльза Баркли или Ларри Джонсона. Более взрывной, чем Блейк Гриффин в лучшие годы. Способен найти игрока передачей, как Дреймонд Грин. Колотит данки в игре, как Винс Картер. Тренер Рой Уильямс подытожил всю эту бесконечность: «Это лучший игрок, которого я видел со времен Майкла Джордана».

Дрим-тим «Синих дьяволов»

Зайон Уильямсон попал в отличную компанию – университет Дьюк рекрутировал не одного, не двоих, а сразу троих лучших школьников по версии ESPN. Партнерами Уильямсона в команде стали Эр Джей Баррет и Кэм Реддиш, каждый из которых также должен уйти высоко на драфте НБА в 2019-м.

В истории студенческого баскетбола уже бывало, что три самых высоко выбранных на драфте НБА игрока представляли один университет, но тогда речь шла об однозначном короле и его свите, как в случае Демаркусом Казинсом в 2010 году. У «Дьюка» сейчас три равнозначных атлетичных игрока, с которыми на площадке можно творить все, что душе угодно. Нынешних «Блю Девилс» по потенциалу сравнивают с олимпийской сборной США.

В первой же игре сезона «Дьяволы» уверенно победили обладателей второй строчки в рейтинге команд «Кентукки» со счетом 118:84. Уже к перерыву стало очевидно, что в этом сезоне есть «Дьюк» и есть все остальные.

В блестящем уравнении «Дьюка» Зайон – величина неизвестная. Крайние форварды типа Баррета и Реддиша часто встречаются в профессионалах. Спортсменов с телосложением Уильямсона больше привыкли видеть в американском футболе. Леброн Джеймс в 18 лет не обладал подобными габаритами.

Как тренер Майк Кржижевски будет использовать самого интересного игрока в составе своей команды – главная интрига студенческого сезона. Он уже несколько лет подряд идеально занимается рекрутингом, но впервые в его руках собрался коллектив, способный доминировать как «Майами Хит» (в плане атлетизма) и «Голден Стэйт Уорриорс» (в плане трехочковых бросков) одновременно. Этим троим парням стоит насладиться тем, что они могут играть друг с другом целый сезон. В НБА им еще долго не светит взаимодействовать с талантами своего уровня в одной команде.

Мечты о возрождении «Далласа»

Где в итоге окажется такой талант? Хотя сейчас слишком рано прикидывать расстановку клубов НБА перед следующим драфтом, никто не мешает помечтать об идеальном сочетании. «Даллас Маверикс» в прошлом году забрали из студенческого баскетбола самого хайпового игрока Луку Дончича. Дончич хорошо провел дебютный сезон, но было видно, что для раскрытия потенциала ему просто не хватает рядом талантливых товарищей. В системе нападения тренера Рика Карлайла, где за владение мячом отвечают сразу несколько плеймейкеров, Зайон смотрелся бы идеально.

Дончичу нужен надежный партнер для пик-н-ролла, и нынешний вариант с Деандре Джорданом – это временное решение. Два подряд короля хайпа и при этом мастера пасовой игры могут вернуть «Даллас» (за которым большая фанатская база) в число релевантных команд.

Конечно, есть моменты в телосложении и игре Зайона, которые смущают специалистов. Он не обладает идеальным размахом рук и должен ощутимо прибавить при действиях в обороне. Поэтому весьма вероятно, что самым первым на драфте заберут Эр Джея Баррета, одноклубника Уильямсона. Его навыки и манера игры легче переносятся на профессиональный уровень.

Но то, что потенциал Зайона Уильямсона невозможно измерить стандартными мерками, притягивает куда больше понятной колеи его не менее талантливых партнеров. Тяжкий процесс трансформации начнется только через год, а прямо здесь и сейчас – время кайфовать.