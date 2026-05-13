Путать нельзя разделять: настольный теннис и пинг-понг — почему это разные игры

История настольного тенниса началась ещё на рубеже XIX–XX веков. Тогда игру называли пинг-понгом — это была простая домашняя версия большого тенниса, в которую играли прямо в помещениях. Со временем она превратилась в отдельный вид спорта — настольный теннис, а позже появилось и целое направление — современный пинг-понг как любительская дисциплина.

Сегодня всё выглядит знакомо и похоже друг на друга: стол, сетка, мяч и две ракетки. Но стоит начать розыгрыш — и различия становятся очевидны.

1. Главное отличие — ракетки

Всё начинается с ракетки.

В настольном теннисе это деревянное основание с резиновыми накладками. Именно они позволяют придавать мячу вращение и менять траекторию его полета. Из-за этого игра получается быстрой, сложной и непредсказуемой.

В современном пинг-понге ракетка проще: поверхность покрыта наждачным слоем. Он почти не «цепляет» мяч, вращения практически нет, и игра становится прямолинейной.

2. Скорость против длинных розыгрышей

В настольном теннисе розыгрыши часто заканчиваются за считаные секунды. Иногда всё решает одна подача или её приём. Здесь важны реакция, точность и умение быстро «читать» ситуацию.

В пинг-понге всё спокойнее. Мяч дольше остаётся в игре, розыгрыши растягиваются и здесь совсем другой ритм.

3. Отличаются и правила

Казалось бы, правила похожи, но нет.

В настольном теннисе партия идёт до 11 очков. При 10:10 начинается «игра на нервах» — нужно оторваться на два очка.

В пинг-понге сет длиннее — до 15 очков. Есть и необычная деталь: один раз за матч игрок может объявить «двойное очко», выигранный розыгрыш сразу приносит два очка.

И ещё одна особенность: в пинг-понге можно меняться ракетками после партий. В настольном теннисе это практически исключено — инвентарь подбирается спортсменом под себя.

4. Два разных направления

Настольный теннис сегодня — быстрый и техничный вид спорта. Он входит в программу Олимпийских игр с 1988 года.

Современный пинг-понг совсем другой: он проще по технике и ближе к любительскому формату. Однако и у него есть собственные международные турниры, которые начали проводить уже в XXI веке. Например, первый чемпионат мира по пинг-понгу состоялся в 2011 году, а его победителем стал россиянин Максим Шмырев (№ 85 в рейтинге ФНТР, трёхкратный чемпион мира по пинг-понгу).

Одним словом, казалось бы, всё похоже: стол, мяч, ракетки. Но стоит начать игру — и становится понятно: один и тот же стол, но два совершенно разных спорта.

