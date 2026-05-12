Яна Жукова: «Быть зрителем — сложнее, чем играть самой»

Яна Жукова — о чемпионате России вне площадки.

На чемпионате России–2026 по настольному теннису впервые протестировали смешанный командный формат, который уже через несколько лет войдёт в программу Олимпийских игр–2028.

Одной из тех, кто внимательно следил за турниром, стала Яна Жукова — многократная чемпионка России, участница двух Олимпиад и многолетний член национальной сборной. В этом году спортсменка не смогла принять участие в чемпионате и впервые наблюдала за происходящим с трибун.

В интервью Жукова рассказала:

как новый формат изменил динамику матчей

кто из молодых игроков её удивил

и почему смотреть на игру со стороны тяжелее, чем самой выходить на площадку.

— Какие впечатления у вас остались после чемпионата России?

— Для меня это был очень непривычный чемпионат: впервые за долгое время смотрела его со стороны. Но сам турнир мне правда понравился. Всё выглядело очень красиво: выходы игроков, сцена, атмосфера. И УСЗ «Дружба» всё равно остаётся таким местом, где чувствуется настоящий спортивный дух. Это ощущалось и с трибуны.

— В этом году впервые протестировали смешанный командный формат. Как вам кажется, он органично вписался в чемпионат?

— Да, вполне. Понятно, что сначала всем было непривычно. Тут вообще другая логика игры. Борьба идёт буквально за каждый сет, и матч может перевернуться вообще в любой момент. Как зрителю мне самой было интересно это смотреть. А для спортсменов это, наоборот, дополнительный стресс, потому что цена каждой партии очень высока.

— За время вашей карьеры чемпионат России сильно изменился?

— Очень сильно. Постоянно что-то менялось: форматы, системы, регламенты. Сейчас вот появился смешанный командный турнир — и это тоже что-то новое для всех. Но мне кажется, что это хорошо для развития.

— Были ли на турнире спортсмены, которые вас особенно удивили?

— Из молодых очень здорово выступила Саша Бокова: попасть в «восьмёрку» сильнейших было реально круто. И, конечно, приятно, что Маша Тайлакова наконец выиграла свой первый чемпионат России. Она очень давно к этому шла.

У мужчин всё более предсказуемо. Владимир Сидоренко сейчас объективно сильнейший игрок в стране, и он это подтвердил.

— Ещё до чемпионата вы говорили, что внимательно следите за молодыми теннисистами. Кто сейчас особенно выделяется, на ваш взгляд?

— Мне по-прежнему очень интересны Есения Широкова и Злата Терехова. Широкова вышла в основную сетку, но сразу попала на Валерию Щербатых, которая сейчас постоянно играет международные турниры. Понятно, что ей пока тяжело на таком уровне. Терехова проиграла Полине Михайловой, у которой очень необычный стиль. В России так никто не играет, поэтому молодым тяжело быстро перестроиться. Но вообще здорово, что у молодых появляются медали в паре. Это такой первый серьёзный шаг во взрослый теннис (Злата Терехова и Есения Широкова стали бронзовыми призерами в парном разряде на чемпионате России-2026).

— В этом году вы смотрели чемпионат не как спортсменка, а как зритель. Что тяжелее?

— Честно, сидеть на трибуне для меня оказалось даже сложнее. Ты смотришь и думаешь: «Я бы сейчас вот здесь по-другому сыграла». Но от тебя вообще ничего не зависит. Это как лететь в самолёте: пилот управляет, а ты просто сидишь и ничего не можешь сделать.

— При этом вы поддерживали мужа по ходу турнира. Эмоций было много?

— Конечно, когда играет муж, переживаешь сильно. У меня есть какие-то свои суеверные штуки: могу специально не смотреть какой-то момент или начать что-то делать параллельно. Почему-то кажется, что так можно помочь. (Алексей Жуков — российский теннисист, на чемпионате России-2026 в 1/16 финала выбил из борьбы за медали титулованного Кирилла Скачкова)

— Будучи зрителем, как вы проводили время между матчами?

— Иногда просто уходила в кафе для спортсменов, общалась. Но вообще было видно, что на чемпионате для зрителей сделали многое и всё очень классно: были активности для детей, какая-то жизнь вокруг турнира. Из-за этого реально появлялось ощущение большого события.

Яна Жукова — МСМК, многолетний член национальной сборной команды России.

Серебряный призёр чемпионата Европы в женском парном разряде (2018).

Трёхкратный призёр чемпионата Европы в командном разряде.

Многократная чемпионка России. Победитель Лиги чемпионов (2015). Участница Олимпийских игр (2012, 2020).