Финалы до последнего мяча: итоги чемпионата России — 2026 по настольному теннису

Чемпионат России по настольному теннису в этом году показал, что лидеры сборной по-прежнему задают тон на главном турнире года.

Главный тренер сборных команд России Марина Муравьёва отметила, что вся соревновательная неделя получилась зрелищной и качественной по содержанию игры. Основное внимание, как обычно, было приковано к женскому и мужскому одиночным разрядам.

— Марина Анатольевна, только что состоялся мужской одиночный финал. Какие у вас впечатления?

— Приятно, что было очень много зрителей. Спортсмены играли красиво, соревнования получились очень зрелищными. Особенно хочу отметить полуфинальные матчи, где в обоих случаях счет был 4:3, то есть были сыграны все семь партий. Финальный матч тоже был интересным. Владимир Сидоренко (№ 35 в мировом рейтинге), лидер российского настольного тенниса среди мужчин, доказал, что он лучший.

— Владимир не сразу вырвался вперед в финале и сначала уступал. Такое ощущение, что он постепенно входит в игру, как бы раскачивается.

— Владимир Сидоренко играл во всех четырех финалах на этом чемпионате, для него это был соревновательный марафон. Он все выдержал и доказал, что действительно сильнейший. Он умеет прибавлять по ходу встречи, даже когда проигрывает.

— При этом он играл с небольшим повреждением. В интервью он рассказывал, что у него болела рука. Получается, будущий чемпион выступал не в оптимальном состоянии?

— Да, несмотря на это, у него фантастические бойцовские качества.

— Давайте теперь поговорим о женском одиночном разряде.

— Первое место заняла Мария Тайлакова (№ 3 в рейтинге ФНТР). Она одна из сильнейших спортсменок нашей страны. Выигрывала медали на международных соревнованиях, с детства очень сильно играла среди кадетов и юниоров, возглавляла мировой рейтинг.

Полуфинал у нее получился тяжелый. Мария играла с Элизабет Абраамян (№ 1 в рейтинге ФНТР), которая четыре раза подряд выигрывала чемпионат страны в одиночном разряде. Но Тайлакова все выдержала и доказала, что в этот раз она сильнее. Она показала более надежную игру и более твердый характер. При этом Абраамян — очень сильная спортсменка международного уровня. В целом обе девочки показали красивую и содержательную игру.

— Что скажет о Денисе Ивонине, который дошел до финала?

— Денис (№ 3 в рейтинге ФНТР) — сильный спортсмен. Он уже выигрывал чемпионат страны в 2023 году, и не раз представлял Россию на международной арене. Поэтому неудивительно, что финал Сидоренко против Ивонина получился очень напряженным.

— Расскажите о Валерии Щербатых?

— В этом году она заняла третье место в одиночном разряде. Раньше Лера несколько лет не могла пройти первый тур чемпионата, хотя всегда считалась одной из сильнейших наших спортсменок. Здесь, в Москве, Щербатых показала хорошую, современную, содержательную игру и завоевала бронзу. Очень рада за нее.

— Если подвести итог чемпионата, насколько органично вписался смешанный командный формат? Насколько он оказался эффектным?

— Мне понравился формат смешанных команд. Думаю, это было очень интересно для зрителей. Сейчас на мировой арене много внимания уделяется парам: смешанным, женским, мужским. Поэтому считаю, что формат проведения команд был хорошим.

— Что скажете о смешанном парном разряде?

— Лев Кацман (№ 4 в рейтинге ФНТР) и Абраамян уже были чемпионами страны в паре. Это сыгранная, хорошая пара и их золото нельзя назвать неожиданным. Они давно играют вместе, хорошо чувствуют друг друга, выигрывали много медалей. Их результат был ожидаемым.

— Отдельно хотелось бы спросить о выступлении Максима Гребнева и Дмитрия Виноградова.

— Бронзовая медаль Максима Гребнева (№ 3 в рейтинге ФНТР) — это тоже почетно, хороший результат.

Очень рада за Дмитрия Виноградова (№ 7 в рейтинге ФНТР). Это его первая медаль в одиночном разряде. В полуфинале он показал прекрасный теннис и оказал серьезное сопротивление Владимиру Сидоренко. Считаю, что и Виноградов, и Гребнева на этом турнире показали достойный результат.

— Как главный тренер, вы довольны итогами чемпионата?

— Да, я очень довольна результатами соревнований. Довольна тем, как играют наши спортсмены. У нас содержательный, красивый теннис.

