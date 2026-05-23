«Пять дней отдыха — и снова в бой». Лев Волин — о дисциплине, нервах и борьбе за Суперкубок.

Один из сильнейших игроков России по настольному теннису Лев Волин (№ 8 в рейтинге ФНТР) сейчас живёт практически без отдыха: чемпионат России-26, «ТОП-24», а дальше — плей-офф клубного чемпионата в Казани

Между турнирами Волин успел дать короткое интервью, в котором рассказал, почему перед чемпионатом России у него были сомнения, как изменилась его подготовка к матчам за последние годы и почему во время соревнований лучше вообще «не распыляться».

— Каким для тебя получился чемпионат России?

— Подготовка была местами скомканной. Был план, над чем работать, но по времени не всё успевали идеально. Из-за этого были небольшие нервные моменты.

Но при этом мы много работали с тренером. Последняя тренировка за день до чемпионата прошла вообще отлично. Наверное, лучшая за последний месяц. После неё как будто всё сложилось в один момент. Появилось полное спокойствие. До этого в голове были какие-то сомнения, суета. А тут всё. Понял, что готов, что всё уже сделал, всё натренировал. Дальше нужно просто выходить и выкладываться на максимум.

— То есть ты ехал на чемпионат скорее с желанием показать свою игру, чем с мыслями о конкретном месте?

— Да, вообще не думал о месте. Не было такого: обязательно должен стать первым или третьим. Хотел просто показать свой теннис. Потому что по сезону были перепады. И на чемпионате России была задача собрать самого себя. А дальше уже будь что будет.

— Ты говорил, что первый круг всегда самый нервный. При этом именно после него у тебя будто появилась уверенность?

— Да. На чемпионате России вообще все выходят с другим настроем. Неважно, в какой форме человек был до этого — уровень у всех становится выше. Первый матч у меня был против Александра Тютрюмова (№ 18 в рейтинге ФНТР), и он получился тяжёлым. Но я выиграл концовки, а это самое важное. Когда начинаешь выигрывать, уверенность постепенно приходит.

— А к матчам против Льва Кацмана (№ 4 в рейтинге ФНТР) и Дениса Ивонина (№ 3 в рейтинге ФНТР) ты уже отдельно готовился?

— Да, конечно. По поводу Лёвы, мы смотрели его матчи, разбирали, что он делает в разных ситуациях. Причём прямо накануне. Потому что спортсмены постоянно меняются. Если посмотреть видео полугодовой давности — это уже может быть вообще другой теннисист. Мы понимали, что он может делать, и под это уже подстраивали мою игру. Но всё равно в какой-то момент надо просто выходить и терпеть психологически. Даже если что-то идёт не по плану.

— Ты всегда так серьёзно подходил к разбору соперников?

— Нет вообще. Раньше просто выходил — и как пойдёт. А потом понял, что нужно смотреть матчи, вникать. И игра реально стала лучше.

— На чемпионате был новый смешанный формат, который многие обсуждают. Насколько тебе самому было комфортно играть в нём?

— Формат интересный. Там встреча идёт всего три сета, и каждый розыгрыш начинает весить намного больше. Из-за этого совсем другое напряжение. Ошибаться нельзя почти вообще. И концентрации нужно намного больше. Наверное, для зрителей это тоже интереснее, потому что результат стал менее предсказуемым.

— Сейчас у тебя уже следующий важный старт — «ТОП-24». Насколько он для тебя важен?

— Все турниры важны по-своему. Где-то форму нужно набрать, где-то проявить характер и психологическую устойчивость. Но «ТОП-24» точно не проходной турнир. Конечно, хочется выигрывать. И путёвка на Суперкубок — дополнительная мотивация.

— Ты говоришь, что сейчас находишься в хорошем состоянии?

— Да, честно, давно такого не было, чтобы просто получал удовольствие от игры. Без каких-то лишних мыслей. Есть желание развиваться дальше. И теннис сейчас не ощущается как тяжёлая работа.

— График у тебя очень плотный: чемпионат России, «ТОП-24», потом сразу плей-офф. Успеваешь восстанавливаться?

— После чемпионата России у меня было 5 дней отдыха. Наверное, это был самый большой отдых за последние полгода.

— И как провёл эти пять дней?

— Просто гулял по Самаре, виделся с друзьями, старался вообще не думать о теннисе. Такое редко, когда удается. Там набережная очень классная ¬– место силы для меня. Потом ещё съездил в Тобольск на турнир памяти моего первого тренера. Получилось совместить и поездку домой, и хороший турнир.

— А дальше уже плей-офф командного чемпионата России в Казани. При этом твою команду «УГМК» называют одним из фаворитов. Давление ощущается?

— Да нет, если честно, спокойно к этому отношусь. Понятно, что хочется выиграть, потому что у нас очень сильная команда и все ребята будут готовы на сто процентов. Но сейчас вообще теннис сильно выровнялся. Нет такого, что кто-то гарантированно сильнее остальных. Все могут друг друга обыграть. И в таких матчах уже очень многое решает именно психология: как справляешься с нервами, со стрессом, насколько можешь держать концентрацию в нужный момент.

— То есть разговоры про главное противостояние сезона между «УГМК» и «Факел-Газпромом» ¬– это больше история для болельщиков?

— Ну, борьба точно будет серьёзная. Все команды сильные. Но ты стараешься об этом особо не думать. Нужно просто приезжать и показывать свой уровень.

— Во время самих соревнований хотя бы немного получается переключаться?

— Да особо нет. Сыграл матч и поехал в гостиницу. Ну, можно выйти прогуляться, если рядом есть парк.

— То есть никакого «после матча пойдём смотреть город»?

— Нет, во время турниров чак-чак съеден не будет. Сил просто нет уже ни на что лишнее.

— И что в таком графике помогает не выгорать психологически?

— Понимание, что сейчас всё хорошо идёт, хорошая форма. И когда выходишь к столу, просто сразу включаешься. Есть интерес, есть желание выигрывать титулы, расти дальше. Наверное, это и помогает.

Чемпионат Профессиональной лиги настольного тенниса стартует в Казани уже совсем скоро — 3 июня. Лев Волин в составе команды «УГМК» поборется за золото с сильнейшими клубами страны. Будем следить за развитием событий!