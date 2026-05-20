Почему плей-офф по настольному теннису в Казани стоит посмотреть даже тем, кто никогда не следил за этим видом спорта?

3-7 июня в Казани пройдет финал сезона Профессиональной лиги настольного тенниса.

Если вы никогда не смотрели матчи, этот турнир — хороший повод начать: здесь будут эмоциональные игры, мировые звезды и главное противостояние российского клубного настольного тенниса — «Факел-Газпрома» vs УГМК.

Что вообще такое плей-офф ПЛНТ?

Плей-офф — это решающая стадия чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса, где определяются чемпион и призеры клубного сезона.

Сначала в борьбу вступают команды, занявшие места с пятого по восьмое в регулярном чемпионате ПЛНТ в премьер-лиге. Затем к победителям присоединяются клубы, завершившие «регулярку» на третьей и четвертой строчках. А уже в полуфинале появляются главные фавориты сезона — команды, занявшие первые два места.

Главная интрига турнира — УГМК против «Факел-Газпрома»

Даже если вы ничего не знаете о российском настольном теннисе, перед стартом плей-офф достаточно запомнить два клуба: УГМК и «Факел-Газпром».

Последние годы именно между ними разворачивается главная борьба за чемпионство.

УГМК — действующий чемпион. Клуб выиграл золото три раза подряд. В составе клуба также игроки сборной России Никита Артеменко (№ 5 в рейтинге ФНТР) и Кирилл Скачков (№ 9 в рейтинге ФНТР). У Артеменко в этом году особенно яркий сезон. (Например, в феврале 2026 года он одержал победу в финале международного турнира по настольному теннису — WTT Feeder Cappadocia).

«Факел-Газпром» к решающим матчам подходит не менее подготовленным и с очевидным настроем вернуть титул.

В его составе кореец Ан Чжэхён (№ 22 в рейтинге ITTF), двукратный чемпион России Максим Гребнев (№ 2 в рейтинге ФНТР) и Денис Ивонин, финалист чемпионата России-2026 (№ 3 в рейтинге ФНТР). Ивонин в финале чемпионата России в одиночном разряде, уступил Владимиру Сидоренко (№ 35 в рейтинге ITTF, № 1 в рейтинге ФНТР). Еще один важный игрок команды — опытнейший Александр Шибаев (№ 5 в рейтинге ФНТР), который к этому противостоянию неизменно походит с максимальным настроем и в оптимальной спортивной форме.

Есть и еще один важный вопрос: станет ли «МГФСО-Москва» в один ряд с суперклубами — УГМК и «Факел-Газпромом»? Молодая команда — единственная, кто сумел нанести в этом сезоне поражение победителю регулярного чемпионата «Факел-Газпрому». В полуфинале с большой долей вероятности, москвичи снова сыграют с оренбуржцами. Сможет ли команда вмешаться в борьбу признанных лидеров и изменить устоявшийся баланс сил? Узнаем совсем скоро.

Что в итоге стоит ждать от плей-офф?

Казань готовится принять один из самых напряжённых и непредсказуемых этапов сезона, где каждая встреча может изменить расклад сил в борьбе за титул. Турнир является ключевым событием клубного сезона и первым в истории Профессиональной лиги настольного тенниса.