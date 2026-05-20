Мария Тайлакова / Фото: © ФНТР/ Алексей Савченко
20 мая, 18:47
Настольный теннис

Франция аплодирует россиянам: Сидоренко и Кацман вышли в финал, а Тайлакова взяла четвертый титул

Российские спортсмены продолжают уверенно вести игру в сильнейшей лиге клубного чемпионата Франции по настольному теннису PRO A. Владимир Сидоренко (№ 35 в мировом рейтинге) и Лев Кацман (№ 4 в рейтинге ФНТР) вместе с «Энбоном» сыграют в финале, а Мария Тайлакова (№ 3 в рейтинге ФНТР) помогла «Мецу» в четвёртый раз за пять лет выиграть клубный чемпионат страны.

Полуфинальная серия для «Энбона» против «Нима/Монпелье» завершилась уверенной победой в гостях — 3:1. На старте Лев Кацман уступил Феликсу Лебрюну, 4-й ракете мира, 3:0, но команда быстро перехватила инициативу. Владимир Сидоренко и Симон Гози одержали победы в своих встречах со счётом 3:0, а затем лидер сборной России поставил точку в противостоянии, уверенно переиграв француза Жана Грегуара.

Теперь российский дуэт поборется за титул в финале, который пройдет в Руане 29 мая.

Параллельно ещё одну громкую победу оформила Мария Тайлакова в клубном чемпионате Франции. Россиянка принесла «Мецу» решающее очко в финальном противостоянии с «Этиваль-Клерфонтеном», обыграв опытную Цзени Шао. В итоге «Мец» уверенно забрал чемпионский титул по сумме двух матчей — 6:1.

Напомним, что «Мец» выиграл чемпионат Франции второй год подряд и в четвёртый раз за последние пять лет. Для Марии этот титул также стал уже четвёртым во французской Pro A. После пяти лет выступлений россиянка покидает «Мец». Мария поблагодарила болельщиков, партнёров по клубу и всех, кто поддерживал команду все эти годы.

Но клубный сезон для чемпионки России ещё не завершён: впереди полуфинал Лиги чемпионов против испанской «Картахены» 23 мая.

Будем следить за выступлением Льва Кацмана и Владимира Сидоренко в решающем матче французского сезона Pro A уже в следующую пятницу.

