Под давлением трибун: как чемпион России по настольному теннису вытащил финал на пределе возможностей

Лидер сборной России Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург) повторил успех 2022 года и вновь завоевал золото в мужском одиночном разряде

После победы Владимир Сидоренко рассказал о самых сложных матчах турнира, игре «на морально-волевых» и целях на международной арене.

— Два тяжелейших матча в основной сетке. Какой из последних оказался сложнее?

— Сложно сказать. Оба были крайне непростыми. С Дмитрием Виноградовым получились настоящие «американские горки» — «постоянные качели» в счёте по ходу встречи. Хочу поблагодарить и его, и Дениса Ивонина за борьбу. Это были действительно качественные и зрелищные матчи.

— В финале казалось, что не всё получается. Что происходило?

— Многое не получалось. В какой-то момент я уступал по партиям 0:2. В этот момент мы даже ничего не обсуждали с тренером, Вячеславом Буровым — он доверял мне, что я сам смогу перестроиться и найти решение.

— Насколько вы были готовы физически?

— Не в полной мере. Я играл не в своём обычном состоянии. Турнир получился длинным и тяжёлым, без полноценного восстановления, без врачей и массажистов. Были проблемы с рукой, бицепс буквально был «синий».

— Вы провели максимум возможных матчей на турнире.

— Да, сыграл все финалы. Даже сложно сразу сказать, сколько именно матчей получилось.

— Все матчи были на характере?

— Да, и в личных встречах, и в командных. Был серьёзный стресс: мы боролись за медали, каждая игра давалась тяжело. Для побед приходилось буквально «выгрызать» каждое очко.

— Насколько важна была физическая подготовка?

— Она ключевая. Сейчас без неё в настольном теннисе невозможно побеждать, особенно на таких турнирах. Я постоянно занимаюсь ОФП, в этом направлении ведётся большая работа, используются разные методики.

— Кому хотели бы сказать спасибо?

— Всем тренерам за системную работу, а также близким и друзьям за поддержку на протяжении всего турнира. Это действительно помогает в самые сложные моменты.

— Этот успех — шаг к победам на международной арене?

— Конечно. На уровне Европы и мира конкуренция ещё выше, чем на чемпионате России. Значит, нужно работать и работать. Всё зависит от труда и веры в себя.

— Какие цели ставите дальше?

— Хочу выступать на международных турнирах и подниматься в рейтинге. Топ-20, топ-10 мира — это реальные цели. Практика показывает, что за короткий срок можно сделать серьёзный шаг вперёд.

Сезон продолжается: Сидоренко планирует участие в турнире серии WTT Smash — одном из четырёх крупнейших соревнований мирового календаря.