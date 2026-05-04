Сквозь боль — к золоту: как теннисистка выиграла главный турнир страны

В финале женского одиночного разряда чемпионата России по настольному теннису 2026 сошлись спортсменки, которые ранее не добирались до этой стадии, а победа Марии Тайлаковой стала одной из самых эмоциональных историй турнира: по ходу решающего матча она получила травму, но сумела довести встречу до победы и впервые в карьере стать чемпионкой России в самом престижном — одиночном разряде.

— Какие у вас ощущения после победы в чемпионате страны?

— Я до сих пор не верю, как будто это сон. Столько раз была возможность занять первое место, и столько раз не получалось. Сегодня я выложилась по максимуму и отдала всё, что у меня было, и даже больше.

— За счёт чего удалось пройти в полуфинале Элизабет Абраамян?

— За счёт характера и настроя. В целом на этом турнире я была в хорошей форме, чувствовала мяч. И, наверное, мне подошёл этот зал.

Я слышала поддержку трибун, и это было очень приятно. Мне всегда казалось, что я не самая открытая и общительная, и поэтому за меня мало кто болеет. Но сегодня была мощная поддержка — кричали: «Маша, Маша!».

Матч был тяжёлый, но я выдержала правильную тактику. Огромное спасибо Артёму Алексеевичу Уточкину — он поддерживал меня всю встречу, подсказывал нужные слова. Благодаря этому я справилась.

— Может, секрет ещё и в том, что вы недавно вышли замуж?

— Не знаю, что именно делал мой муж на этих соревнованиях — возможно, просто молился каждый день (улыбается). Но ему тоже огромное спасибо за поддержку. Жизнь со спортсменкой — это непросто.

— Что бы вы сами себе сейчас пожелали?

— Просто насладиться моментом и порадоваться. Потому что очень скоро всё это забудется, и начнётся новый этап. Сейчас хочу просто быть счастливой и прожить этот момент. Чемпионат действительно был непростым, в том числе из-за нового смешанного командного разряда. До сих пор не понимаю, как выдержала всё это и смогла принести команде нужные очки. Жаль, что в парах два вторых места, но в целом турнир получился очень хорошим.

Мария Тайлакова — бронзовый призёр командного чемпионата Европы, многократная чемпионка России в разных разрядах, трёхкратная чемпионка Франции в составе клуба Metz, двукратная финалистка Лиги чемпионов ETTU, победительница Игр БРИКС 2024 в одиночном и командном разрядах.