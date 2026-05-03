Кирилл Скачков и Владимир Сидоренко / Фото: © ФНТР / Алексей Савченко
03 мая, 12:47
Настольный теннис
Третье золото в паре на чемпионате страны: Сидоренко и Скачков забрали победу у чемпионов Европы

В драматичном финале Владимир Сидоренко и Кирилл Скачков одержали победу над экс-чемпионами Европы Максимом Гребневым и Львом Кацманом. Чемпионы России 2026 являются ведущими игроками страны: Владимир Сидоренко — первая ракетка России и 35-я мира и игрок международного уровня, а Кирилл Скачков — чемпион Европы года, превосходный парный игрок и один из самых титулованных спортсменов России. Отметим, что дуэт петербуржца и москвича получает этот титул уже в третий раз (2023, 2024, 2026).

О своих эмоциях после финала, соперниках и поддержке трибун спортсмены рассказали в интервью:

— Кирилл, какие ощущения после победы?

— Честно говоря, мне просто везет — играю с отличными партнерами. Мне остается лишь поддерживать игру, а основную работу делают ребята (улыбается). В финальном матче Владимир сыграл фантастически. За последние четыре года трижды выигрывали финал, в прошлом году немного оступились, но сейчас смогли вернуть титул. Встреча получилась очень напряженной, все решалось на тоненького и спасибо соперникам за отличную игру.

— Владимир, особенно впечатлили ваши концовки. За счет чего удается так уверенно играть в решающие моменты?

— В концовках важно быть непредсказуемым, пробовать новые решения.

В целом мы показали очень качественную игру, и это самое главное. Встреча получилась насыщенной: было много тактической борьбы и длинных розыгрышей. Думаю, зрителям было интересно наблюдать как в зале, так и у экранов.

— Чувствовали поддержку трибун, семьи? Родные ведь были на трибунах.

— В.С.: Да, конечно. Атмосфера была отличная, и поддержка очень помогала.

— К.С.: Конечно! Вся семья была рядом. Мы их видели и чувствовали поддержку. Это и добавляет ответственности, ведь при них играть сложнее, и дает дополнительную мотивацию. Очень приятно побеждать, когда близкие рядом. Отдельно хочу поблагодарить всех болельщиков, кто пришел сегодня поддержать. Спасибо вам большое!

Кирилл Скачков — серебряный (2021) и бронзовый (2013) призер чемпионата Европы в командных соревнованиях, серебряный (2011) и бронзовый (2015) призер чемпионата Европы в парном разряде, чемпион России в одиночном разряде (2021), многократный чемпион страны в парном, смешанном парном, командном разрядах, серебряный призер «ТОП-12» ЕТТУ (2011), участник Олимпийских игр Лондон (2012) и Токио (2021), многократный чемпион КЧ ФНТР.

Владимир Сидоренко — лидер сборной России, серебряный призер командного чемпионата Европы (2021), победитель WTT Feeder Istanbul (2025), полуфиналист WTT Star Contender Muscat (2025), чемпион России в одиночном (2022), командном (2018, 2020, 2023), парном (2023, 2024) и смешанном парном разрядах (2023), победитель Суперкубка (2025), победитель XXXII Всемирных Университетских игр (2025), обладатель Кубка Германии (2022/2023), серебряный призер клубного чемпионата Франции (2024/2025).

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