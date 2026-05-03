Финал чемпионата России в парах: без права на ошибку

Женский парный разряд длился больше часа. Девушки сыграли все пять партий. Элизабет Абраамян и Влада Воронина обыграли Марию Тайлакову и Екатерину Зиронову. Все участницы входят в топ-10 рейтинга ФНТР, более того, три из них его возглавляют, поэтому матч получился максимально непредсказуемым.

Элизабет Абраамян:

Этот успех особенно важен для Влады Ворониной (№ 2 в рейтинге ФНТР): накануне она уступила в одиночном разряде, и было неясно, как это скажется на её игре. Ведь Влада нацелена всегда только на первое место. В паре она все же смогла собраться и выиграть.

В мужском парном финале Владимир Сидоренко (№ 35 в рейтинге ITTF, № 1 в рейтинге ФНТР) и Кирилл Скачков (№ 9 в рейтинге ФНТР) обыграли Максима Гребнева (№ 2 в рейтинге ФНТР) и Льва Кацмана (№ 4 в рейтинге ФНТР) — 3:1. Несмотря на счёт, матч прошёл в равной борьбе: многое решалось в окончаниях партии, где победители сыграли точнее

Владимир Сидоренко:

Кирилл Скачков:

Титул победителей стал для Сидоренко и Скачкова третьим в совместной коллекции наград на чемпионатах России.

Параллельно определились полуфиналисты в одиночном разряде. У мужчин борьбу за титул продолжают Владимир Сидоренко, Дмитрий Виноградов, Денис Ивонин и Максим Гребнев — трое из них уже выигрывали чемпионат страны. У женщин в четвёрку сильнейших вошли Элизабет Абраамян, Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова и Валерия Щербатых. Для трёх из четырех участниц — это шанс впервые взять золотую медаль в «одиночке», а для Абраамян — возможность завоевать уже пятое золото чемпионатов России.

Решающие матчи в одиночном разряде пройдут 3 мая: полуфиналы стартовали в 11:00 по мск, финалы начнутся в 16:00 и 16:45. Турнир выходит на финишную прямую, где всё снова может решить один точный розыгрыш.