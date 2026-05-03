В России появилась женская пара европейского уровня: победа Абраамян и Ворониной на чемпионате страны-2026

Первая и вторая ракетки России Элизабет Абраамян и Влада Воронина стали чемпионками страны и продемонстрировали невероятную слаженность, мастерство и взаимопонимание.

Но финальная встреча с Марией Тайлаковой и Екатериной Зироновой прошла отнюдь не легко: впечатлениями от матча победительницы поделились в интервью.

— Элизабет, как складывался матч?

— Встреча действительно получилась очень напряженной. С самого начала стало понятно, что легко не будет. Было важно строго придерживаться выбранной тактики: малейшая ошибка и сразу теряешь инициативу, и игра начинает рушиться. Соперницы очень сильные и постоянно создавали нам сложности. Эти «качели» в счете возникали из-за постоянной борьбы за инициативу. Казалось, баланс в третьей партии никогда не закончится. Это был очень тяжелый отрезок — 15:17.

— Создавалось впечатление, что сколько раз вы играли влево Марие Тайлаковой, столько раз проигрывали очки.

— Э.А.: Да, был такой момент. Нужно было чаще менять направление розыгрышей. Мы понимали, что направлять все время в одну точку неэффективно, потому что соперницы адаптируются и уже ждут. Но не всегда получается изменить рисунок игры — Мария и Екатерина умеют оказывать сильное давление.

— Влада, Екатерина Зиронова часто не справлялась с вашей подачей. Вы много тренировали этот элемент?

— Честно говоря, вообще не тренировала. Даже страшно представить, что будет, если начну ее тренировать! (улыбается)

— Эксперты говорят, что у вашей пары огромный потенциал. Согласны ли вы с этим?

— Э.А. : Не будем скрывать, мы обе талантливые спортсменки. Но ключевой момент это психология. Важно, чтобы ни меня, ни Владу она не подводила. В любом формате — будь то парный разряд, смешанный или одиночный — именно психологическая устойчивость играет решающую роль. Что касается техники: да, я согласна, у нас есть все возможности играть эффективно, и мы это уже не раз показывали. Поэтому будем продолжать работать и развиваться. Также хочется отметить атмосферу соревнований. Спасибо большое зрителям: поддержка была невероятной. Мы слышали все: «Влада, газ!», «Элиз, вперед!» — это очень помогает в такие моменты. Организация турнира на высоком уровне: шоу-корт, «Лужники», трансляция на Матч ТВ — все это создает особую атмосферу. Спасибо всем, кто причастен. До встречи на следующих стартах!

Элизабет Абраамян — бронзовый призер чемпионата России в смешанном командном разряде (2026), чемпионка России в одиночном разряде (2022–2025), многократная чемпионка России в разных разрядах, победительница WTT Contender Tunis 2026 в одиночном и парном разрядах, победительница I Всероссийской Спартакиады в одиночном разряде (2022), победительница WTT Feeder Dusseldorf II 2022, победительница Суперкубка (2025).

Влада Воронина — бронзовый призер чемпионата России в смешанном командном разряде (2026), серебряный призер чемпионата России в одиночном разряде (2025), чемпионка России в командных соревнованиях (2022) и парном разряде (2025), серебряный призер Суперкубка (2025, 2024), MVP женской Премьер-лиги ПЛНТ (2025/2026), победительница WTT Feeder Istanbul (2025), серебряный призер КЧ ФНТР (2024/2025).