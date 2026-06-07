МГФСО Москва — бронзовые медалисты ПЛНТ, обогнавшие «УГМК-ЭЛЕМ»: «Команда у нас фантастическая»

Мужская команда «МГФСО-Москва», вслед за женской, завоевала бронзовые медали Профессиональной лиги настольного тенниса. В матче за третье место москвичи со счетом 3:0 обыграли «УГМК-Элем», команду, которая три года подряд становилась бронзовым призером турнира. После победы игроки МГФСО Петр Федотов, Дмитрий Виноградов, Евгений Тихонов, Батор Раднаев и тренер Михаил Гладышев рассказали об ожиданиях перед матчем, эмоциях после победы и ближайших планах.

Мужская команда «МГФСО-Москва», вслед за женской, завоевала бронзовые медали Профессиональной лиги настольного тенниса. В матче за третье место москвичи со счетом 3:0 обыграли «УГМК-Элем», команду, которая три года подряд становилась бронзовым призером турнира. После победы игроки МГФСО Петр Федотов, Дмитрий Виноградов, Евгений Тихонов, Батор Раднаев и тренер Михаил Гладышев рассказали об ожиданиях перед матчем, эмоциях после победы и ближайших планах.

— «Насколько вы ожидали, что все сложится именно так?

Дмитрий Виноградов: Честно, не ожидал победы с таким счетом. Все настраивались на борьбу, возможно, даже на пять встреч. Поэтому мы рады, что все так сложилось. По счету получился большой разрыв, но каждая личная встреча индивидуальна и непроста. А из каждого такой отдельной встречи и складывается общая победа.

— Вы играли с москвичом Владиславом Макаровым. Вы его очень хорошо знаете и тренируетесь у одного тренера. Насколько было тяжело?

Д.В.: Играть со своими тяжело. И я не ожидал, что буду начинать матч именно с ним. Думал, что буду играть Александром Тютрюмовым, и был немного не готов к Макарову. К тому же последний наш матч, на Суперкубке, остался в памяти: я там очень много вел и проиграл. Это тоже все время было в голове. Но рад, что более-менее хорошо начал и потом доиграл.

— Евгений, вы игрок основного состава, провели много матчей. Насколько тяжело было играть сейчас?

Евгений Тихонов: На плей-офф я вышел, полностью сконцентрировавшись на игре, и меньше уделял внимания эмоциям и ощущениям. Я играл с Андреем Гатчиной. Он очень опытный игрок, но я не дал ему показать этот опыт. Возможно, если бы он смог забрать второй сет, то мне было бы уже сложно вернуться преимущество. Но хорошо, что я себя переборол, до конца завладел инициативой и победил.

— Петр, вы заработали третье, победное очко. Какие эмоции?

Петр Федотов: Невероятные эмоции! Очень рад, что выиграл. Благодарен всем: команде, тренеру, руководству за поддержку, и моей жене. Рад, что удалось помочь команде. Команда у нас фантастическая, и я горд быть ее частью.

— Батор, расскажите, что у вас было на душе, когда сегодня начинался этот матч?

Батор Раданаев: Во-первых, всем спасибо, кто болел и поддерживал. Мы очень рады. Сегодня мы вышли уже спокойнее, чем вчера. Вчера прямо чувствовался такой ажиотаж, был мандраж (накануне «МГФСО-Москва» проиграло в полуфинале УГМК), а сегодня вышли уверенно. Победить 3:0 было неожиданно, потому что «УГМК-ЭЛЕМ» — боевая команда. Матч, конечно, был нелегкий, и каждой встрече была борьба.

— Михаил, давайте подведем итог. Как оцениваете выступление ребят, насколько вы довольны результатом?

Михаил Гладышев: У нас отличный результат. Очень доволен всеми ребятами. У меня большое количество игроков, которые верят в меня. Мы с ними растем год от года, что очень радует.

Команда «МГФСО-Москва» завершила сезон на высокой ноте: бронзовая медаль стала итогом уверенной командной игры, концентрации в ключевые моменты и поддержки внутри коллектива. Впереди у спортсменов МГФСО новые старты: от Универсиады и Кубка России до Всероссийской Спартакиады сильнейших, являющейся этапом отбора на Олимпийские игры 2028, а значит, у команды будет возможность подтвердить свой прогресс уже в ближайшее время.