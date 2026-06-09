Финал, который невозможно забыть, «эль-класико» и двойная бронза Москвы: чем запомнился первый сезон ПЛНТ

В Казани завершился плей-офф Профессиональной лиги настольного тенниса. Турнир подарил исторический финал двух команд «медной столицы Урала», возвращение титула пятикратному победителю Лиги чемпионов и одному из главных клубов страны, а также драматичные пятисетовые матчи и двойной бронзовый успех. Рассказываем о главных событиях решающей недели сезона.

С 3 по 7 июня столица Татарстана принимала финал дебютного сезона чемпионата ПЛНТ, в ходе которого стали известны первые чемпионы в высшем дивизионе лиги среди мужчин и женщин.

Главной новостью женского финала стало противостояние внутри системы «УГМК»: основная команда встретилась с «УГМК-Резерв».

Путь «УГМК-Резерв» к решающему матчу получился по-настоящему героическим. В полуфинале команда почти два с половиной часа сражалась с «МГФСО-Москва», а судьба путевки в финал решилась лишь в пятой встрече. Победное очко принесла Валерия Коцюр (№ 10 в рейтинге ФНТР), переиграв серебряного призера чемпионата России-2026 Екатерину Зиронову.

Именно Коцюр стала одной из главных героинь решающего этапа, уверенно обыграв Сунь Минян — одного из лидеров чемпионской команды, потерпевшую лишь четыре поражения в 21 встрече сезона, и вывела «УГМК-Резерв» вперед.

Ключевой стала встреча второй ракетки России Элизабет Абраамян и Сунь Чэнь. Проиграв стартовую партию, Абраамян сумела переломить ход матча и одержать победу. Уже после турнира спортсменка призналась, что в этот момент оказалась под серьезным психологическим давлением.

Элизабет Абраамян:

«Я не ожидала, что Сунь Минян проиграет, и поняла, что теперь ответственности стало гораздо больше. Но сказала себе: сейчас или никогда».

Следом еще одно важнейшее очко «УГМК» принесла Валерия Щербатых (№ 7). В партии против Кристины Казанцевой (№ 30) при счете 10:10 она выиграла один из самых красивых розыгрышей финала, после чего довела встречу до победы.

Черту матчу подвела Сунь Минян. Китаянка подошла к плей-офф с травмой спины, которая серьезно ограничивала подготовку. По словам партнеров по команде, перед решающими матчами она провела всего три тренировки и весь плей-офф играла на обезболивающих. Несмотря на это, Сунь Минян нашла в себе силы выйти к столу и принести команде решающее очко.

Победа со счетом 3:1 позволила «УГМК» сохранить чемпионский титул. Более того, команда стала первым победителем Профессиональной лиги настольного тенниса и продлила свою победную серию в клубном чемпионате до пяти сезонов подряд.

Если женский финал стал «историческим», то мужской многие называли настоящим «эль-класико» российского клубного настольного тенниса.

В борьбе за золото вновь встретились «УГМК» и «Факел-Газпром». Начало осталось за «УГМК»: хорват Томислав Пуцар уверенно обыграл корейца Ана Чжэхёна и вывел свою команду вперед. Но затем инициативу перехватил оренбургский клуб.

Одним из самых ярких эпизодов финала стала встреча Никиты Артеменко (№ 7) и Максима Гребнева (№ 3). В решающей пятой партии судьбу матча могла решить одна ошибка. В итоге сильнее оказался Гребнев, который выиграл сет со счетом 7:6 и принес «Факел-Газпрому» важное очко. После матча спортсмен признался, что ожидал тяжелейшего противостояния.

Максим Гребнев:

«Я знал, что будет очень упорная борьба и понимал, что с Никитой будет сложная встреча. Очень рад, что удалось выиграть это важнейшее очко и для себя, и для команды».

Затем серебряный призер чемпионата России-2026 Денис Ивонин (№ 2) уверенно переиграл Кирилла Скачкова (№ 11), а победную точку поставил Ан.

Для «Факел-Газпрома» этот успех стал особенным. Команда не просто вернула себе титул спустя три года, но еще и смогла войти в историю как первый чемпион ПЛНТ среди мужчин.

Отметим выступление команд московского «МГФСО», которые завершили сезон сразу с двумя бронзовыми наградами. Женская команда под руководством Андрея Крутова в матче за третье место обыграла архангельскую «Родину-ФНТ АО» и завоевала очередную медаль чемпионата: для москвичек эта награда стала уже третьей за четыре года существования клуба.

Не остались без наград и мужчины. Команда Михаила Гладышева уверенно победила «УГМК-Элем» со счетом 3:0 и впервые в своей истории поднялась на третью ступень пьедестала. При этом москвичам удалось прервать трехлетнюю бронзовую серию соперника, не позволив «УГМК-Элем» вновь подняться на пьедестал.

Сезон завершен. Наступает время немного перевести дух, подвести итоги и набраться сил. Совсем скоро клубы вновь вернутся к работе: впереди новый чемпионат и новые истории, которые еще предстоит рассказать.