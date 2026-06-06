«Сначала хотели остаться в лиге. Теперь в Барнауле говорят о медалях» — Ирина Скачкова и Степан Багиян о 7-м месте «Алтая» в плей-офф

Вчера, 5 июня, завершилась борьба за 5–8-е места в плей-офф чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса в Казани. Команда «Алтай» (Барнаул) заняла седьмое место.

После окончания турнира мы поговорили с тренерами команды Ириной Скачковой и Степаном Багияном о самых болезненных матчах плей-офф, пути от «борьбы за выживание до разговоров о медалях» и желании сохранить нынешний состав на следующий сезон.

— Ирина, какие эмоции остаются после завершения плей-офф?

— Наверное, до сих пор немного обидно. Конечно, приятно, что завершили турнир победой, но больше всего сейчас вспоминается матч с «Кубанью-Континенталь». Всё шло к тому, что мы должны были выигрывать. Никита Мошков хорошо начал, вёл по партиям, но проиграл (в стартовой встрече матча Мошков вел против Травина 2:0 по партиям, а также 10:8 в третьем сете и 10:7 в четвертом).

— Чего не хватило до победы?

— Наверное, в какой-то момент он начал ждать ошибки соперника. А Данила Травин, наоборот, заиграл очень активно и стал рисковать. В таких матчах нужно обострять, самому идти на риск. Этого нам и не хватило.

— После такого поражения сложно было найти мотивацию на матч за седьмое место?

— Когда выходишь играть, не хочется проигрывать вообще. Поэтому неважно, за какое место идёт матч. Мы никогда не делим встречи на важные и неважные — просто выходим и стараемся победить.

— Если подводить итоги сезона, кого бы из теннисистов вы выделили?

— Честно говоря, не хочется никого выделять. В течение сезона лидеры постоянно менялись: сначала один приносил очки, потом второй, потом третий подхватывал команду. Были яркие отрезки у Никиты Мошкова, хорошо проявил себя Антон Котов, помогал и Саъди Исмаилов. Но главное ¬– это ощущение команды. Мы научились слышать друг друга, разговаривать, поддерживать. И именно это во многом дало результат.

— Степан, если вернуться к началу сезона: на что реально рассчитывали?

— Если честно, задача была намного скромнее — просто сохранить место в Премьер-лиге после выхода из Суперлиги. Никто не строил громких планов.

Но потом всё начало складываться. Мы выиграли несколько важных матчей, в том числе обыграли УГМК со счётом 3:1. Никита Мошков провёл несколько очень сильных туров, затем прибавили Антон Котов и Саъди Исмаилов. И постепенно пришло понимание, что можем бороться уже не за выживание, а за медали («Алтай» финишировал в регулярном чемпионате ПЛНТ на пятом месте).

— Когда попали в плей-офф, появился аппетит на большее?

— Конечно. Уже хотелось подняться выше, хотя бы на пятое-шестое место. Мы были близко, поэтому сейчас есть небольшое разочарование. Но если смотреть на сезон в целом, то ребята большие молодцы.

— Победа над «УГМК-Резервом» в последнем матче плей-офф была принципиальной для вас?

— Да, потому что по ходу сезона мы им дважды проиграли. Хотелось взять реванш и закончить сезон на победной ноте. Антон Котов принёс два очка, Никита выиграл свою встречу — все внесли вклад.

— Что для вас главное достижение сезона?

— Наверное, атмосфера в команде. У нас нет конфликтов, нет людей, которые считают себя важнее остальных. Все работают на общий результат. И это, пожалуй, самое ценное. За счёт этого и удалось пройти сезон так ровно. Очень хочется сохранить этот состав и на следующий год.

Чемпионат Профессиональной лиги настольного тенниса. Плей-офф. Казань. 3–7 июня 2026

Мужчины

5 место — «Кубань-Континенталь»

6 место — «Спарта энд К»

7 место — «Алтай»

8 место — «УГМК-Резерв»

Женщины

5 место — «УГМК-УОР»

6 место — «СДЮСШОР № 13-НОК»

7 место — «Горизонт»

8 место — «Спарта энд К»

Сегодня 6 июня в Казани проходят полуфинальные матчи плей-офф, по итогам которых определятся финалисты ПЛНТ сезона-2025/26.